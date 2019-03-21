Текущие события
Футбол. Сборные
20.03
Уэльс1
Тринидад и Тобаго0
Футбол. Сборные
20.03
Германия1
Сербия1
Футбол. Сборные
20.03
Ирак1
Сирия0
Футбол. Сборные
20.03
Малайзия0
Сингапур1
Футбол. Сборные
20.03
Оман5
Афганистан0
Футбол. Сборные
16:45
Саудовская Аравия
ОАЭ
Все события
Фоторепортажи
16Кокорину — 28. Помните, как он играл в футбол?
14Лучшие тренеры мира по версии France Football
00:54 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по футболу стартует в отборочном цикле ЧЕ-2020

БРЮССЕЛЬ, 21 марта. /ТАСС/. Футболисты сборной России в четверг проведут первый матч в отборочном турнире к чемпионату Европы по футболу 2020 года. В Брюсселе подопечные Станислава Черчесова сыграют с бронзовым призером чемпионата мира 2018 года — командой Бельгии; встреча начнется в 22:45 мск.

Наверх
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

В квалификационном раунде чемпионата Европы принимают участие 55 команд, которые путем жеребьевки были разделены на 10 групп: пять с пятью командами и пять — с шестью. Сборная России попала в группу I вместе с командами Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

Напрямую в финальную часть европейского первенства попадут по две лучшие команды из каждой группы. Матчи отборочного турнира пройдут с 21 марта по 19 ноября 2019 года.

Еще четыре путевки на турнир зарезервированы для победителей дивизионов Лиги наций — в случае неудачи в отборочной кампании сборным-победителям групп в каждом из дивизионов будет дан шанс побороться за путевку в стыковых матчах. Сборная России заняла второе место в группе 2 лиги В Лиги наций (первыми стали шведы), однако подопечным Черчесова при неудачных раскладах в отборе будет предоставлена возможность побороться за путевку на Евро-2020 через плей-офф Лиги наций.

Сборная России в рейтинге Лиги наций находится на первом месте в лиге В среди команд, не занявших первые места в своих группах. Таким образом, в случае провала в отборочном турнире российская команда получит дополнительный шанс пробиться в финальную часть чемпионата Европы через плей-офф Лиги наций, если хотя бы одна из сборных, которые заняли первые места в лиге В, квалифицируется на Евро-2020 через основной отбор. Помимо сборной Швеции, на первой строчке своих групп в лиге В финишировали команды Боснии и Герцеговины, Дании и Украины.

Читайте также
«Бельгия — фаворит? Не стал бы так выражаться»

Существует и другой расклад, при котором россияне примут участие в плей-офф Лиги наций. В случае если девять и более команд лиги А квалифицируются на чемпионат Европы через отборочный турнир, российская сборная также поборется за путевку на Евро-2020 в плей-офф Лиги наций (в случае если не пройдет основной отбор). В лиге А выступали сборные Англии, Бельгии, Германии, Исландии, Испании, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии, Франции, Хорватии и Швейцарии.

Жеребьевка плей-офф Лиги наций состоится 22 ноября 2019 года. Первые матчи пройдут 26 марта 2020 года. Четыре команды сыграют два полуфинала и финал, победитель которого получит путевку на чемпионат Европы.

Прервать серию неудач

Сборная России в новейшей истории встречалась с бельгийцами пять раз, впервые команды сыграли в апреле 1996 года в товарищеском матче, прошедшем в Брюсселе, — встреча завершилась вничью со счетом 0:0. В июне 2002 года россияне уступили бельгийцам на групповом этапе чемпионата мира в Японии со счетом 2:3.

В ноябре 2017 года в контрольной встрече в Воронеже команда России потерпела поражение от бельгийцев со счетом 0:2.

На групповом этапе чемпионата мира 2014 года встреча команд вновь закончилась победой сборной Бельгии — 1:0. В последний раз сборные встретились в товарищеском матче в Сочи в марте 2017 года и сыграли вничью со счетом 3:3.

Сборная СССР в матчах с бельгийцами выступала значительно успешнее — четыре победы и одно поражение.

Без Зобнина, но с Жирковым

Из-за травм в матче с командой Бельгии не примут участие футболисты «Спартака» — защитник Илья Кутепов и полузащитник Роман Зобнин. В расположение национальной команды за несколько дней до начала учебно-тренировочных сборов был вызван полузащитник «Зенита» Юрий Жирков, который после чемпионата мира 2018 года в интервью газете «Спорт-Экспресс» объявил о завершении международной карьеры.

В тренировке, которая прошла в среду на поле стадиона имени короля Бодуэна, приняли участие все футболисты сборной России. Отвечая на вопрос о состоянии команды, Черчесов подчеркнул, что футболисты настроены бороться. «Мы прекрасно знаем, как играет сборная Бельгии. Понятно, что это первая игра на выезде против соперника, который занимает первое место в рейтинге ФИФА, но мы знаем, что хотим и как хотим, ведь в любой игре, не проявляя бойцовских качеств, не добиться результата», — сказал Черчесов.

Нападающий российской команды Артем Дзюба отметил, что футболисты сборной постараются сыграть, используя слабые места соперника. «Понимаем, что наш соперник — фаворит группы, у них топ-уровень, но у любой топ-команды есть слабые места, и мы будем играть на этих слабых местах. Пожелаю сборной Бельгии сыграть ниже своих возможностей, а еще лучше, если мы заставим их так сыграть», — заявил Дзюба.

Сборную России на матче поддержат более тысячи болельщиков. Всего на игру для российских болельщиков была выделена квота в размере 1300 билетов. По состоянию на 19 марта, Российский футбольный союз (РФС) реализовал 1200 билетов.

Бронзовые призеры ЧМ-2018 должны держать марку

Читайте также
Дик Адвокат: Черчесов — хороший мужик, но Бельгия выиграет 2:0

На чемпионате мира 2018 года сборная Бельгии заняла третье место, поэтому защитник национальной команды Ян Вертонген отметил, что футболисты не имеют права опускаться ниже уровня, который команда показала на мировом первенстве в России. «Символично, что мы стартуем в отборочном цикле чемпионата Европы в матче против [сборной] России. Мы должны проявить всю волю, характер, показать то мастерство, которое мы продемонстрировали на чемпионате мира в России. Опускаться уровнем ниже для нас просто непростительно», — подчеркнул футболист.

Главный тренер бельгийцев Роберто Мартинес отметил, что его команду ожидает непростой матч. «Каждый старт в новом отборочном цикле — своеобразное испытание, которое, естественно, мы хотим начать с положительных нот, однако нам будет тяжело», — сказал Мартинес.

После матча с бельгийцами сборная России отправится в Астану, где 24 марта проведет следующий матч отборочного турнира против команды Казахстана.

Сборная России на чемпионатах Европы

Сборная России пять раз в новейшей истории (из них четыре — подряд) выходила в финальную часть чемпионатов Европы, однако в плей-офф турнира российской национальной команде удалось пробиться лишь один раз. В ходе европейского первенства 2008 года, которое прошло в Австрии и Швейцарии, сборная России заняла второе место в группе D, после чего в ¼ финала победила команду Нидерландов (3:1) и пробилась в полуфинал. На данной стадии турнира россияне проиграли будущим победителям турнира — сборной Испании (0:3) — и поделили итоговое третье место первенства с командой Турции.

Данный результат является лучшим для сборной России в рамках чемпионатов Европы, сборная СССР становилась победителем европейского первенства в 1960 году, еще трижды советская команда играла в финалах.

На чемпионат Европы 2016 года во Франции российская команда пробилась, заняв второе место в отборочной группе. В финальной стадии турнира сборная под руководством Леонида Слуцкого стала четвертой в группе, не одержав ни одной победы. Соперниками россиян по группе были сборные Уэльса, Англии и Словакии.

Финальная часть чемпионата Европы в связи с 60-летним юбилеем турнира пройдет в 12 европейских городах, в том числе и в Санкт-Петерберге.

Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года, полуфиналы и финал турнира пройдут на лондонском стадионе «Уэмбли». Матч открытия ЧЕ-2020 пройдет в Риме.

Смотрите также: Сборная России в марте-2019. Кого не вызвал Черчесов

15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий
Сборная России по футболу готовится к матчу с командой Бельгии
Во время загрузки произошла ошибка.
20 марта© Ньюстюб
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Бельгия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Евро-2016
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Евро-2020. Отборочные
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Тренер уехал из России, набрал молодых и привел их к победам
Вяльбе: Губерниев переходит границы, он подставляет всю нашу команду
Нереальный гол и «скорая помощь». Безумный матч плей-офф КХЛ
Без капитана «Автомобилист» был жестко наказан в Уфе (видео)
«Химки» проиграли пятый матч подряд в Евролиге
Бездомное «Динамо». Проклятие Петровского парка
Сборная Германии сыграла вничью с Сербией в товарищеском матче
Макдэвид — лучший форвард по версии Ассоциации игроков НХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь