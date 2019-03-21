У сборной России большие кадровые сложности. Но выход из ситуации есть
К сожалению, сыграть в сильнейшем составе снова не получится.
К сожалению, сыграть в сильнейшем составе снова не получится.
Неделю назад мы прогнозировали состав нашей команды в ближайших матчах и радовались наличию в обойме всех ключевых футболистов.
Увы, жизнь внесла коррективы и разрушила идеальный план. Друг за другом Черчесов потерял Зобнина, которого в тренерском штабе считают чуть ли не самым важным футболистом для сборной, а затем и Кутепова. Можно долго спорить по поводу уровня и стабильности Ильи, припоминать, что он отыграл не лучший матч с «Зенитом», когда проиграл много единоборств Дзюбе, но в условиях нехватки времени для отработки защитных манёвров сыгранная спартаковская связка Джикия — Кутепов смотрелась бы оптимальным вариантом.
По центральной оси российской сборной нанесён удар. Не такой мощный, как в конце прошлого года перед Швецией, но ощутимый, особенно если вспомнить, с каким соперником нам сегодня предстоит встретиться.
По сравнению с дебютным периодом работы Черчесова наша команда стала гораздо реже применять модуль с тремя центральными защитниками. С первых минут она в последний раз выходила с ним в матче с Испанией в 1/8 финала чемпионата мира, а после этого использовала расстановку лишь эпизодически — например перестроилась по ходу проигранного ноябрьского спарринга с Германией.
Сейчас есть сразу несколько причин сделать упор на насыщенную оборону, добавить дополнительного человека и отказаться от претензий на смелость и риск.
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Оптимальным на сегодня видится связка Кудряшова (левый центральный защитник), Семёнова (центральный) и Джикии (правый центральный). Беляев в «Арсенале» играет только по 4-Х-Х, поэтому его шансы, особенно если вспоминать про статус новичка, кажутся минимальными.
А Жирков,
Джикия, Марио Фернандес, Жирков (если здоров), Головин, Дзюба — футболисты, которым непременно должно найтись место на поле. Сюда же можно включить и Газинского, отыгравшего у Черчесова все без исключения матчи Лиги наций. Единственный номинально основной игрок, на перспективах попадания в состав которого скажется переход на 3−5−2, — Черышев.
Главная задача в средней линии — попытаться компенсировать отсутствие Зобнина, выполняющего огромный объём работы в переходных фазах, разрушении и продвижении мяча между линиями. Работа пары Газинский — Кузяев не устроила тренерский штаб в ноябре, поскольку оба футболиста тактически ведомые, им пока сложно взаимодействовать и своевременно устранять недостатки друг друга.
В двух последних играх за ЦСКА Ильзат выходил как раз нижним опорником, страхующим партнёров после потерь мяча. Он резкий, агрессивный, не боящийся единоборств (28 суммарных/12 победных против «Рубина», 17/6 — против «Урала»), старающийся читать эпизоды и предвосхищать отскок мяча. Тактически при Гончаренко Ахметов также очень прибавил, стремительно превратился из сугубо атакующего футболиста в разностороннего игрока с отличным балансом.
Ещё одно преимущество Ахметова по сравнению, например, с Оздоевым — способности продвигать мяч между линиями. Ильзат отдаёт больше передач вперёд за 90 минут (18,24 в среднем, тогда как у Оздоева 13,5, а у Кузяева 9,43) с лучшей точностью (80 процентов против 76 и 77), владеет более качественным длинным пасом (4,76 попытки с точностью 67 процентов, у Кузяева — 1,71 и 56%, у Оздоева 3,27 и 50%). Дриблинг, позволяющий выходить
По стилистике и интенсивности именно Ахметова можно назвать наиболее похожим футболистом на Зобнина из имеющихся исполнителей. Мы помним про правило «новичка», согласно которому Черчесов не вводит дебютантов в стартовый состав сразу же, но в данном случае можно сделать исключение.
Один из плюсов перехода на модель 3−5−2 — возможность сыграть с двумя чистыми форвардами. Мы помним, что после прихода Азмуна роль Дзюбы в «Зените» изменилась — Артём стал не
Форварда плана Азмуна у нашей команды нет, но есть Чалов, также здорово открывающийся в штрафной и умеющий находить моменты, и Смолов, уже игравший у Черчесова под большим форвардом Бухаровым на Кубке конфедераций. Третий кандидат — Черышев, который никогда не был привязан к флангу в сборной, а, напротив, в моменты атаки действующий фактически вторым
И, наконец, четвёртая опция — выход оттянутым форвардом Головина (в «Монако» он провёл здесь несколько матчей), тогда схема превратится из 3−5−2 в 3−5−1−1. Правда, в данном случае функции Дзюбы останутся прежними.