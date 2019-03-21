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15:59 (мск), источник: Р-Спорт

Аршавин стал послом чемпионата Европы-2020

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России по футболу Андрей Аршавин стал послом чемпионата Европы 2020 года, сообщается на сайте УЕФА.

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Источник: РИА "Новости"

Чемпионат Европы в 2020 году пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах разных стран, в том числе в Санкт-Петербурге: стадион, расположенный на Крестовском острове, примет три матча группового этапа Евро-2020 и один из четвертьфиналов.

Всего УЕФА огласил имена 34 футболистов, которые стали послами Евро-2020.

Помимо Аршавина в список послов вошли — Карел Поборский, Владимир Шмицер (оба — Чехия), Брайан Лаудруп, Петер Шмейхель (оба — Дания), Стив Макманаман, Майкл Оуэн, Алан Ширер (все — Англия), Хаби Алонсо, Гаиска Мендьета. Карлес Пуйоль, Хави (все — Испания), Марсель Десайи, Юрий Джоркаефф, Тьери Анри, Кристиан Карамбё, Робер Пирес, Давид Трезеге (все — Франция), Юрген Клинсманн, Лотар Маттеус (оба — Германия), Ангелос Харистеас, Антониос Никополидис (оба — Греция), Алессандро Дель Пьеро, Джанлука Дзамбротта (оба — Италия), Руд Гуллит, Патрик Клюйверт, Кларенс Зеедорф (все — Нидерланды), Витор Байя, Рикарду Карвалью, Деку, Луиш Фигу, Нуно Гомеш, Манише (все — Португалия), Хенрик Ларссон (Швеция).

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