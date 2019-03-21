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20:20 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по футболу стартовала с сенсационной победы в отборе на Евро-2020

Сборная Казахстана по футболу стартовала с сенсационной победы в отборочном турнире к чемпионату Европы-2020, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В стартовом туре подопечные Михала Билека принимали команду Шотландии. Встреча, проходившая на стадионе «Астана Арена», закончилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

На игру сборная Казахстана вышла в следующем составе: Дмитрий Непогодов (В) — Гафуржан Суюмбаев, Темирлан Ерланов, Сергей Малый, Евгений Постников, Ян Вороговский — Исламбек Куат (К), Александр Меркель, Юрий Перцух — Бахтиер Зайнутдинов, Роман Муртазаев.

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Начало встречи получилось обескураживающим для гостей. Уже на шестой минуте мяч оказался в сетке ворот шотландцев. Атаку начал Александр Меркель, который с района центрального круга вырезал идеальный пас за спину защитникам, и Юрий Перцух, убежав на рандеву с голкипером, первым касанием обработал мяч, а вторым точно пробил по воротам.

Однако на этом беды шотландцев не закончились. Спустя всего четыре минуты казахстанцы удвоили преимущество. Капитан сборной Исламбек Куат выдал разрезающий пас в штрафную, и Ян Вороговский в падении переправил мяч в сетку ворот.

После перерыва подопечные Билека на достигнутом не остановились и в дебюте второго тайма забили третий мяч. На 51-й минуте отличился полузащитник Бахтиер Зайнутдинов, летом перешедший из «Астаны» в российский «Ростов». В итоге этот мяч и установил окончательный счет.

Добавим, что матч с Шотландией стал первым официальным для Билека на посту главного тренера сборной Казахстана.

Следующую игру в рамках отбора на Евро-2020 казахстанские футболисты проведут также дома — 24 марта примут команду России.

Казахстан
3:0
Первый тайм: 0:0
Шотландия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I21.03.2019, 18:00 (МСК UTC+3)Astana Arena
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