Сборная Казахстана по футболу стартовала с сенсационной победы в отборе на Евро-2020

В стартовом туре подопечные Михала Билека принимали команду Шотландии. Встреча, проходившая на стадионе «Астана Арена», закончилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

На игру сборная Казахстана вышла в следующем составе: Дмитрий Непогодов (В) — Гафуржан Суюмбаев, Темирлан Ерланов, Сергей Малый, Евгений Постников, Ян Вороговский — Исламбек Куат (К), Александр Меркель, Юрий Перцух — Бахтиер Зайнутдинов, Роман Муртазаев.

Начало встречи получилось обескураживающим для гостей. Уже на шестой минуте мяч оказался в сетке ворот шотландцев. Атаку начал Александр Меркель, который с района центрального круга вырезал идеальный пас за спину защитникам, и Юрий Перцух, убежав на рандеву с голкипером, первым касанием обработал мяч, а вторым точно пробил по воротам.

Однако на этом беды шотландцев не закончились. Спустя всего четыре минуты казахстанцы удвоили преимущество. Капитан сборной Исламбек Куат выдал разрезающий пас в штрафную, и Ян Вороговский в падении переправил мяч в сетку ворот.

После перерыва подопечные Билека на достигнутом не остановились и в дебюте второго тайма забили третий мяч. На 51-й минуте отличился полузащитник Бахтиер Зайнутдинов, летом перешедший из «Астаны» в российский «Ростов». В итоге этот мяч и установил окончательный счет.

Добавим, что матч с Шотландией стал первым официальным для Билека на посту главного тренера сборной Казахстана.