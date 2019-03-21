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21:09 (мск), источник: Vesti.kz

«Я родился в Казахстане и хочу играть за него»: Меркель — о разгроме Шотландии, ассисте и матче с Россией

Полузащитник сборной Казахстана Александр Меркель рассказало крупной победе над Шотландией на старте отборочного цикла Евро-2020 и ожиданиях от игры с Россией, передает корреспондент Vesti.kz.

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В активе Меркеля в матче с Шотландией одна голевая передача. Общение с журналистами началось с вопроса о его долгомотсутствии в команде. Дебютировав в 2015 году в игре с Исландией, Меркель не играл за сборную больше трех лет.

— Вопросы с возвращением в Казахстан решены навсегда?

— Там проблем никогда не было. Я играл против Исландии и паспорт у меня был. Я не знаю кто решил, что у меня паспорта не было. У меня всегда паспорт был и я рад за страну играть, — сказал Меркель.

— Просто вызова не было?

— Да, никто не звал.

— Когда вызвали какие ощущения были?

— Очень рад был. Я здесь родился и за эту страну я хочу играть. Сегодня классный матч был. Я азарт получил. Спасибо болельщикам, что все пришли.

— Что Билек придумал, чтобы Шотландии на поле не было?

— Информация для нас тренер хорошую подготовил. Мы компактно играли. Бились до конца и получили результат.

— Чем удивили шотландцы?

— Я думаю, что мы выиграли 3:0, и они удивились. Мы хорошо начали. Сразу гол забили на первых минутах. Я думаю, мы показали хорошую игру сегодня.

— С Россией достаточно также сыграть?

— Надо ночью попасть. Завтра увидим, что будем делать с Россией.

— А как спать после такой игры?

— Через два дня уже матч — нам нужны силы. Два часа подождать — покушать. И надо спать. Сегодня нас не интересует Россия. Это будет завтра.

— Кому посвящаете победу?

— Стране. Хорошая была атмосфера на стадионе.

— Был эпизод, где желтую карточку взяли. Вы не согласны?

— Я думаю, это не желтая. Ну дал, что сделать? Самое главное, что выиграли.

— Можно было опасаться, что он что-то еще увидит.

— Да, вторая жёлтая — было бы нехорошо.

— Перцух сказал, что вы подобным эпизод отрабатывали на тренировке, как с первым голом.

— Да, хорошо разыграли. Я рад, что он гол забил. Пусть так и дальше будет.

— Как вам игра на этом стадионе?

— Классный стадион. Рад, что выиграли.

— Кто приезжает, жалуется на газон. Ваше мнение.

— Я думаю, это хорошее поле. Сегодня было видно, ведь выиграли 3:0. Ничего плохого не было.

Казахстан
3:0
Первый тайм: 0:0
Шотландия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I21.03.2019, 18:00 (МСК UTC+3)Astana Arena
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