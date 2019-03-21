«Не ожидал такой счет»: тренер сборной Казахстана — о разгроме Шотландии и настрое на матч с Россией

Встреча команд прошла 21 марта на стадионе «Астана Арена» и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей голы забили Юрий Перцух (6-я минута), Ян Вороговский (10-я) и Бахтиер Зайнутдинов (51-я).

Таким образом, сборная Казахстана по футболу впервые в истории стартовала с победы в отборочном цикле Евро.

Матч с Шотландией стал первым официальным для Билека на посту главного тренера сборной Казахстана.

— Мы очень рады одержать победу, особенно в такой игре. Рады начать отборочную кампанию с победы. Нам удалось забить два быстрых гола. Мы отрабатывали подобное на тренировке. Считаю, что наша победа заслужена.

Признаться, не ожидал увидеть такой счет на табло. Я был удивлен, что мы забили три мяча. При этом по ходу у нас были шансы забить еще. Так что нормально.

— В команде было много молодых футболистов. Почему решили сделать ставку на них?

— Темирлан Ерланов играл потому что у Юрия Логвиненко травма. Юрий Перцух и Ян Вороговский имеют регулярную практику в своих сборах. Игроки, которые сегодня вышли на поле, заслуживали это и хорошо проявили себя на сборах.

— Очень яркая победа над сильным соперником. Как вам удалось настроить игроков и что вы им сказали в перерыве?

— Рады победить такого сильного соперника, как Шотландия. Такое случается не каждый день. У нас была хорошая подготовка. Мы изучили соперника и нейтрализовали их сильные стороны.

— Впереди матч против России. Сохранится ли схема с пятью защитниками и претерпит ли изменения состав?

— Мы подготовились к Шотландии, изучили их и потому сыграли в пять защитников и переходили в трех, когда мяч был у нас. Это уже наигранная схема. Посмотрим, как будет с Россией. Возможно, будем играть с другой схемой. Что касается игроков, то сегодняшние футболисты получили свой шанс и проявили себя. Посмотрим на их состояние. У нас есть еще два дня. После тренировки посмотрим.

— В 2012 году во главе сборной Чехии вы проиграли России? Что знает о сопернике?

— Да, мы проиграли 4:1. Я надолго запомню ту игру. В следующем матче мы хотим получить хороший результат. Россия провела отличный чемпионат мира, была поддержка трибун. С того момента состав изменился, некоторые российские игроки завершили карьеру. Мы будем анализировать игру России, посмотрим, как они сыграют с Бельгией и сделаем свои выводы.