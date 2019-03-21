Стали известны стартовые составы сборных России и Бельгии

Для 21-летнего хавбека московского ЦСКА Ахметова этот матч за сборную России будет дебютным. Встреча команд пройдет в четверг в Брюсселе и начнется в 22:45 мск.
Состав сборной России, опубликованный в микроблоге национальной команды в Twitter, выглядит следующим образом: Маринато Гилерме (вратарь), Федор Кудряшов, Георгий Джикия, Кирилл Набабкин, Марио Фернандес, Юрий Жирков, Денис Черышев, Александр Головин, Ильзат Ахметов, Далер Кузяев, Артем Дзюба.
Стартовый состав сборной Бельгии выглядит следующим образом: Тибо Куртуа (голкипер), Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген, Леандер Дендонкер, Юри Тилеманс, Эден Азар (капитан), Дрис Мертенс, Торган Азар, Дедрик Боята, Тимоти Кастань и Батшуайи.