«Не лучший матч в моей карьере»: тренер сборной Шотландии похвалил Казахстан и объяснил разгром в отборе на Евро-2020

Встреча команд прошла 21 марта на стадионе «Астана Арена» и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей голы забили Юрий Перцух (6-я минута), Ян Вороговский (10-я) и Бахтиер Зайнутдинов (51-я).

— Не очень хороший счет для Шотландии, сокрушимое поражение. Как можете это прокомментировать?

— Да, конечно, мы сыграли очень плохо сегодня. Мы старались делать то, что у нас получалось лучше всего в предыдущих матчах, но не смогли. Одна из причин — молодые игроки, новички, у которых не совсем достаточно необходимого опыта. Также мы пропустили два быстрых гола. Мы говорили нашим игрокам, что очень важно не пропустить быстрый гол и хорошо начать, но не получилось.

— Почему так сыграли? Начало было действительно плохим для сборной Шотландии.

— Могли, конечно, сыграть получше. Могли не проиграть так крупно. Получилось, как получилось. Мы хотели лучше двигаться и лучше владеть мячом. Расстроены, что так сыграли. Хочу сказать, что плохо сыграли именно в обороне.

— Вы заявили до матча, что хотите вывести Шотландию на чемпионат Европы и чемпионат мира. Вы по-прежнему так считаете?

— Да, мы не отказываемся от наших целей. Выйти на крупные турниры, несмотря на результат. Ряд опытных игроков сегодня не сыграли, так что будем работать дальше.

— Очевидно, что шотландцы недовольны этим матчем. Можно сказать, что после такого матча можно лишиться поста тренера. Что вы скажете на этот счет?

— Я могу сказать лишь то, что я продолжу делать свою работу и буду стараться выполнять ее гораздо лучше.

— Можно сказать, что некоторые игроки не сыграли на должном уровне. Скотт Мактоминей и другие игроки.

— Да, не только они, но и вся команда сыграла не так, как должна была.

— Очевидно, что состав не был наилучшим из-за потерь ключевых игроков. Что можете сказать по этому поводу?

— Да, мы знаем, что на таком уровне есть более высокие требования. Мы доносим это до игроков, что они должны соответствовать этому уровню. Но у нас есть ряд новичков, требуется время, чтобы команда сыгралась. У нас же этого времени нет, так что будем пытаться сыграться.

— Ощущение, что сборная Казахстана принимала решения чуть быстрее, чем ваша команда. С чем это может быть связано?

— В целом мы сыграли довольно медленно. Должны были играть быстрее и делать меньше касаний. У нас не получилось. Сборная Казахстана сыграла быстрее нас, быстрее двигалась с мячом. Все знают, что британские команды славятся своим темпом, но сегодня этого показать не получилось.

— Вы приехали сюда резервным составом. Статус Казахстана в Европе был в качестве аутсайдера. Изменилось ли отношение к Казахстану после этого матча?

— Да, я хочу отметить, что Казахстан сыграл великолепно. Они полностью заслужили эту победу и сыграли намного острее, чем мы. Я же думал перед матчем, что мы сыграем быстрее, но после первых двух пропущенных мячей мы так и не сумели вернуться в игру.

— У вас есть более 20 лет опыта на тренерском мостике. За всю вашу карьеру, на какое место вы поставите сегодняшний матч?