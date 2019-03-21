Кипрские футболисты разгромили команду Сан-Марино в матче отбора ЧЕ-2020

Источник: Reuters

Забитыми мячами отметились Пиерос Сотириу (19-я, 22-я минуты, оба — с пенальти), Иоаннис Кусулос (26), Гиоргос Ефрем (31) и Константинос Лаифис (56).

Сборные Кипра и Сан-Марино выступают в группе I вместе с командами России, Бельгии, Казахстана и Шотландии. Ранее в четверг сборная Казахстана на своем поле разгромила команду Шотландии со счетом 3:0. Позднее в этой группе пройдет матч Бельгия — Россия (22:45 мск).