Кипрские футболисты разгромили команду Сан-Марино в матче отбора ЧЕ-2020
ТАСС, 21 марта. Сборная Кипра по футболу одержала крупную победу над командой
ТАСС, 21 марта. Сборная Кипра по футболу одержала крупную победу над командой
Забитыми мячами отметились Пиерос Сотириу (19-я, 22-я минуты, оба — с пенальти), Иоаннис Кусулос (26), Гиоргос Ефрем (31) и Константинос Лаифис (56).
Сборные Кипра и
Чемпионат Европы по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы.
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