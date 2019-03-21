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22:24 (мск), источник: ТАСС

Кипрские футболисты разгромили команду Сан-Марино в матче отбора ЧЕ-2020

ТАСС, 21 марта. Сборная Кипра по футболу одержала крупную победу над командой Сан-Марино со счетом 5:0 в домашнем матче первого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

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Источник: Reuters

Забитыми мячами отметились Пиерос Сотириу (19-я, 22-я минуты, оба — с пенальти), Иоаннис Кусулос (26), Гиоргос Ефрем (31) и Константинос Лаифис (56).

Сборные Кипра и Сан-Марино выступают в группе I вместе с командами России, Бельгии, Казахстана и Шотландии. Ранее в четверг сборная Казахстана на своем поле разгромила команду Шотландии со счетом 3:0. Позднее в этой группе пройдет матч Бельгия — Россия (22:45 мск).

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и четвертьфинал.

Кипр
5:0
Первый тайм: 0:0
Сан-Марино
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I21.03.2019, 22:45 (МСК UTC+3)GSP
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