Сборная России проиграла команде Бельгии в первом матче отборочного турнира ЧЕ-2020

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В составе российской команды забитым мячом отметился Денис Черышев (16-я минута), воспользовавшийся ошибкой вратаря сборной Бельгии Тибо Куртуа, который потерял мяч в борьбе с нападающим сборной России Артемом Дзюбой. У бельгийцев отличились Юри Тилеманс (15) и Эден Азар, на 45-й минуте реализовавший пенальти, назначенный за фол против него со стороны защитника Юрия Жиркова, а на 88-й минуте Азар оформил дубль.

На 90-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник сборной России Александр Головин, он пропустит следующий матч в отборочном турнире.

По ходу первого тайма травму получил полузащитник сборной России Далер Кузяев, вместо него на 26-й минуте на поле вышел Антон Миранчук. Также в составе российской команды дебютный матч провели полузащитник Ильзат Ахметов, появившийся на поле в стартовом составе, и нападающий Федор Чалов, вышедший на замену вместо Черышева на 65-й минуте.

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Матч в Брюсселе стал 11-м между сборными России (СССР) и Бельгии. Советская команда одержала над бельгийцами две победы в товарищеских матчах с одинаковым счетом 1:0, а также победы на групповом этапе чемпионате мира 1970 года (4:1) и втором групповом этапе чемпионата мира 1982 года (1:0), кроме того, сборная СССР потерпела поражение в 1/8 финала чемпионата мира 1986 года со счетом 3:4 в дополнительное время. Российские футболисты в своей истории еще ни разу не смогли выиграть у бельгийцев. В товарищеских матчах россияне дважды сыграли вничью (0:0 и 3:3), а в 2010-м потерпели поражение (0:2). На групповом этапе чемпионата мира 2002 года сборная России уступила бельгийцам со счетом 2:3, на той же стадии чемпионата мира 2014 года россияне проиграли со счетом 0:1.

Сборная России во второй раз в истории потерпела поражение в стартовом матче отборочного турнира чемпионата Европы. В первой игре квалификации турнира 2000 года россияне в гостях уступили украинцам со счетом 2:3, в итоге не сумев пробиться на чемпионат Европы. Всего, начиная с отборочного турнира чемпионата Европы 1996 года, сборная России в стартовых матчах одержала четыре победы, потерпела два поражения, еще один матч завершился вничью.