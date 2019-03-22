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00:40 (мск), источник: ТАСС

Сборная России проиграла команде Бельгии в первом матче отборочного турнира ЧЕ-2020

БРЮССЕЛЬ, 22 марта. /ТАСС/. Сборная России по футболу проиграла команде Бельгии со счетом 1:3 в своем первом матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча прошла в Брюсселе.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе российской команды забитым мячом отметился Денис Черышев (16-я минута), воспользовавшийся ошибкой вратаря сборной Бельгии Тибо Куртуа, который потерял мяч в борьбе с нападающим сборной России Артемом Дзюбой. У бельгийцев отличились Юри Тилеманс (15) и Эден Азар, на 45-й минуте реализовавший пенальти, назначенный за фол против него со стороны защитника Юрия Жиркова, а на 88-й минуте Азар оформил дубль.

На 90-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник сборной России Александр Головин, он пропустит следующий матч в отборочном турнире.

Евро-2020. ОтборочныеГруппа I, 24.03.2019, 17:00

Казахстан-:Россия-

По ходу первого тайма травму получил полузащитник сборной России Далер Кузяев, вместо него на 26-й минуте на поле вышел Антон Миранчук. Также в составе российской команды дебютный матч провели полузащитник Ильзат Ахметов, появившийся на поле в стартовом составе, и нападающий Федор Чалов, вышедший на замену вместо Черышева на 65-й минуте.

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Матч в Брюсселе стал 11-м между сборными России (СССР) и Бельгии. Советская команда одержала над бельгийцами две победы в товарищеских матчах с одинаковым счетом 1:0, а также победы на групповом этапе чемпионате мира 1970 года (4:1) и втором групповом этапе чемпионата мира 1982 года (1:0), кроме того, сборная СССР потерпела поражение в 1/8 финала чемпионата мира 1986 года со счетом 3:4 в дополнительное время. Российские футболисты в своей истории еще ни разу не смогли выиграть у бельгийцев. В товарищеских матчах россияне дважды сыграли вничью (0:0 и 3:3), а в 2010-м потерпели поражение (0:2). На групповом этапе чемпионата мира 2002 года сборная России уступила бельгийцам со счетом 2:3, на той же стадии чемпионата мира 2014 года россияне проиграли со счетом 0:1.

Сборная России во второй раз в истории потерпела поражение в стартовом матче отборочного турнира чемпионата Европы. В первой игре квалификации турнира 2000 года россияне в гостях уступили украинцам со счетом 2:3, в итоге не сумев пробиться на чемпионат Европы. Всего, начиная с отборочного турнира чемпионата Европы 1996 года, сборная России в стартовых матчах одержала четыре победы, потерпела два поражения, еще один матч завершился вничью.

Сборные России и Бельгии выступают в отборочной группе I. Ранее в четверг в матчах группы сборная Казахстана на своем поле разгромила команду Шотландии (3:0), а сборная Кипра дома одержала крупную победу над командой Сан-Марино (5:0). В следующем матче сборная России 24 марта в гостях сыграет с командой Казахстана, а бельгийцы в тот же день на выезде встретятся с киприотами.

Бельгия
3:1
Первый тайм: 0:0
Россия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I21.03.2019, 22:45 (МСК UTC+3)King Baudouin
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