Получили трешку, Головин психанул, Куртуа подарил гол Черышеву. Россия проиграла Бельгии

Источник: РИА "Новости"

Давайте сразу о самом важном: Россия играла с Бельгией не в Лиге наций. А в более привычном формате — квалификация Евро-2020. Первый матч отбора у команды Черчесова — и сразу топ-соперник. Бронзовый призер ЧМ-18. Все серьезно.

Мини-плюс для наших — у Бельгии не могли играть некоторые топы: Де Брейне, Лукаку, Компани, Мунье, Витсель, Муса Дембеле, В итоге, состав Бельгии реально не выглядел прямо зверским Боята, Кастань, Тилеманс, Дендокер, Торган Азар — товарищи талантливые, но (пока еще) не звезды. С такой Бельгией, даже при живом Азаре, можно было брать очки.

У сборной России, правда, тоже был совсем не оптимальный состав. Проблемы в обороне (травма Кутепова, прежде всего) Черчесов решил просто — пять защитников. Считая Набабкина в центре. Основной кипер у сборной России сегодня — Маринато Гильерме. Основной полузащитник — Ильзат Ахметов. Новая сборная, привыкайте.

Стадион Короля Бодуэна построили в 1930-м, а реконструировали последний раз аж 24 года назад. Так что в бельгийском футболе не везде все супер — вот милые фоточки, но вообще стадион, мягко говоря, не очень.

Пять российских дефов справились ровно 14 минут. На этой отметке Бельгия сочинила очень крутую, темповую атаку, и защитник «Аталанты» Кастань отдал голевую на Тилеманса. У хавбека «Лестера» было время долететь до Москвы, доехать до Черкизово и уже там ударить по воротам Гильерме. Логично, что Юрий на релаксе ввинтил мяч в угол, 1:0.

Зато Россия почти моментально отыгралась. Тут все вышло не так эффектно, зато очень понравилось не только нам, но и хейтерам Тибо Куртуа. Среди болельщиков «Реала» таких прилично. Куртуа настолько испугался прессинга Дзюбы, что вынес мяч точно на ногу Черышева. Вингер «Валенсии» был не против и забил в пустые ворота. Неожиданный, но дико нужный России гол.

Наши держались неплохо, только вот бельгийцы порой все равно получали огромные зоны. А ими они пользуются почти идеально. Да, Джикия вынес из пустых удар Батшуайи, но столько контратак не могли не трансформироваться хотя бы в один гол. Жирков срубил Азара, и сам Эдер грамотно использовал 11-метровый. 2:1 — не провальный, но и не мощный тайм от России-2019.

Во втором тайме Черчесов пытался смастерить атакующую Россию. Вышли и Чалов, и Смолов, но все это хозяев не волновало от слова «вообще». Парочка наскоков в режиме «соло» от вышеперечисленных товарищей — по сути, все. Атаки у России после перерыва не было.

А вот Бельгия продолжила доминировать. Не то чтобы коллекционировала моменты, но все делала быстрее, увереннее, монументальнее. Контролировала примерно все, что можно контролировать. Батшуайи запарывал моменты, но когда у тебя есть Азар — будут и голы. Эдер в концовке забил совершенно логичный гол — и 3:1.

Ладно проиграли топ-команде, еще и потеряли Головина на гостевой матч против Казахстана. Александр снова психанул — не первый раз в карьере, не первый раз в сезоне. Отмахнулся от Мертенса, получил вторую желтую и красную заодно. Притом в футбол-то Саша отыграл прилично, но лидер сборной не может вести себя настолько глупо.