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01:12 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты Беларуси проиграли голландцам в квалификации ЧЕ-2020

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Беларуси проиграли голландацам со счетом 0:4 в стартовом матче отборочного турнира чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AP 2019

Начало встречи с одним из фаворитов группы С белорусы провалили — не прошло и минуты, как хозяева вышли вперед. Отдавая мяч вратарю, грубо ошибся Игорь Шитов, и Мемфис Депай открыл счет. Вскоре гости пришли в себя и провели несколько атак, но успеха они не принесли. Голландцы продолжали контролировать ход игры и на 21-й минуту вновь заставили ошибиться белорусских защитников, после чего Джорджиньо Вейналдум во второй раз поразил ворота Андрея Горбунова.

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До перерыва белорусские футболисты создали лишь два опасных момента, но удары Станислава Драгуна и Антона Путило цели не достигли. Через 10 минут после старта второго тайма Михаил Сиваков нарушил правила в своей штрафной площади и Мемфис Депай офоромил голевой дубль, четко реализовав пенальти. После этого гола игра надолго успокоилась, лишь ближе к концовке возникло несколько опасных моментов. И если Игорь Стасевич и Павел Савицкий свои шансы не использовали, то капитан «оранжевых» Вирджил ван Дейк сумел отличиться, установив окончательный результат — 4:0.

Свой следующий поединок квалификации Евро-2020 подопечные Игоря Криушенко проведут 24 марта в Белфасте против команды Северной Ирландии. В первом туре североирландцы принимали на своем поле футболистов Эстонии и победили со счетом 2:0. Также в воскресенье голландцы сыграют в Амстердаме с командой Германии.

Нидерланды
4:0
Первый тайм: 0:0
Беларусь
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа C21.03.2019, 22:45 (МСК UTC+3)Stadion Feijenoord (De Kuip)
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