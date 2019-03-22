Футболисты Беларуси проиграли голландцам в квалификации ЧЕ-2020

Источник: AP 2019

Начало встречи с одним из фаворитов группы С белорусы провалили — не прошло и минуты, как хозяева вышли вперед. Отдавая мяч вратарю, грубо ошибся Игорь Шитов, и Мемфис Депай открыл счет. Вскоре гости пришли в себя и провели несколько атак, но успеха они не принесли. Голландцы продолжали контролировать ход игры и на 21-й минуту вновь заставили ошибиться белорусских защитников, после чего Джорджиньо Вейналдум во второй раз поразил ворота Андрея Горбунова.

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До перерыва белорусские футболисты создали лишь два опасных момента, но удары Станислава Драгуна и Антона Путило цели не достигли. Через 10 минут после старта второго тайма Михаил Сиваков нарушил правила в своей штрафной площади и Мемфис Депай офоромил голевой дубль, четко реализовав пенальти. После этого гола игра надолго успокоилась, лишь ближе к концовке возникло несколько опасных моментов. И если Игорь Стасевич и Павел Савицкий свои шансы не использовали, то капитан «оранжевых» Вирджил ван Дейк сумел отличиться, установив окончательный результат — 4:0.