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13Сборная России проиграла бельгийцам
09:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Черчесов: Дайте мне сборную на месяц — и будем играть, как Бельгия

Главный тренер сборной России после игры был спокоен.

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Сборная России уступила команде Бельгии со счётом 1:3. После матча Станислав Черчесов рассказал, почему команда не играет как на чемпионате мира.

— Был ли это тот матч, когда вы хотели сделать разнос в раздевалке?
— Разноса устраивать не надо никогда. Мы увидели интересный матч, который надо спокойно проанализировать. Мы предупредили, что Бельгия очень опасна в быстрых атаках, но мы позволяли им так действовать — это привело к поражению. Но сегодня не тот случай, когда нужен разнос. Игроки сами всё знают — будем спокойно выправлять ситуацию.

— Головин удалился в конце матча. Как оцениваете его действия и планируете ли вы вызывать кого-то ещё в команду?
— Игру — могу обсудить, а вот вторую жёлтую — не видел. Отмахнулся, вроде бы. Я с ним ещё не разговаривал, сделаю это завтра, когда он успокоится. И посмотрим, какие действия будем предпринимать.

— После второго гола показывали на левый фланг, где должен быть Денис Черышев?
— Я не помню и второй гол разобрать не могу, потому что мне его надо ещё раз посмотреть. Сейчас что-то скажу, возможно, неправильно — в газетах это напишут и назад ничего не вернёшь.

— Жиркова уже критикуют болельщики. Считаете, он провалил матч?
— То, что пенальти Юра заработал — я не знаю, был он или нет. Оценки поставим после. А то, что Жирков у нас в команде — мы этому рады, потому что именно такие футболисты дают качество.

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— Как оцените игру Ахметова?
— Ильзат провёл качественный матч, обостряющих передач у него было чуть меньше, чем в клубе, но я его поздравил, как и Чалова. Я доволен, хоть и по каким-то моментам есть вопросы.

— Чего вы хотели добиться, выпуская Чалова и Смолова?
— Мы хотели перестроиться в 5−3−2, потому что с 4−4−2 нам было бы ещё сложнее. Не могу сказать, что ход сработал, но хотелось сыграть в два нападающих. Надо нам было мяч отбирать, думали, что это поможет.

— Было задание прессинговать именно Куртуа, или это была обычная тактика с прессингом вратаря?
— Мы готовили этот прессинг, особенно в первые минуты. Нам и самим надо было войти в игру, и бельгийцам не дать почувствовать себя хозяевами положения. Случай это или нет, но сработало. Хотя 90 минут в таком прессинге играть, конечно, невозможно.

— Есть ощущение, что сборная Бельгии сегодня показала нам реальный уровень. Что нужно сделать, чтобы вернуться на уровень ЧМ и играть на равных с топ-командами?
— Для этого нужно дать мне команду на месяц, как перед чемпионатом мира. Тогда будут так играть. Заметьте, правая сторона была «армейская» — мы играем блоками, чтобы ребята друг друга понимали. А когда они месяц у меня, то всё налажено, потому что все будут в одном состоянии. Это не в плане алиби, но если за два дня команда собирается, преимущество дают индивидуальные качества игроков. А когда есть время — мы можем повысить уровень тактической и физической подготовки и выйти на один уровень с топами.

Россия с поражения стартовала в отборе к Евро-2020
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07:13 (мск)© Ньюстюб
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3:1
Первый тайм: 0:0
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Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I21.03.2019, 22:45 (МСК UTC+3)King Baudouin
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