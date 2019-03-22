Депай поиздевался над Белоруссией, Шейдаев проиграл Влашичу

Источник: Спорт-Экспресс

Депай устроил праздник Куману

Группа C

Голландия — Белоруссия — 4:0 (Депай, 1, 55, с пенальти. Вайналдум, 21. ван Дейк, 86). Северная Ирландия — Эстония — 2:0

Опоздавшим на матч в Роттердаме можно было посочувствовать — они не увидели живьем гол Депая, состоявшийся уже на 50-й секунде. Гол родился из ошибки Шитова, который под прессингом выкатил мяч точно на ногу Мемфису — нападающий хозяев обыграл Горбунова и поразил пустые ворота.

Пропустив нелепый мяч, команда Игоря Криушенко попыталась тут же исправить ситуацию и даже исполнила несколько неприятных для соперника «стандартов». Но забили вновь хозяева. На этот раз Депай выступил в роли ассистента, пяткой переправив мяч под удар Вайналдуму. Еще до второго гола лидер голландской сборной мог оформить дубль, но не попал в «девятку».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/9TWmi8ffaH4?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

До перерыва за счет индивидуальных действий Путило гости создали еще один опасный момент, но удар Сигневича принял на себя защитник. О большем в игре с набирающей мощь Голландией сложно мечтать.

А уже на десятой минуте второго тайма счет стал разгромным — Депай реализовал пенальти, назначенный на фол все того же Шитова. Спустя несколько минут после этого на поле появился экс-спартаковец Промес. Белорусы не оставляли попыток забить хотя бы один мяч, но в итоге пропустили четвертый. В концовке встречи напомнил о себе капитан хозяев ван Дейк — 4:0. По традиции этого вечера ассистировал ему Депай.

Сборная Голландии ударно начала отборочный цикл, заодно поздравив с 56-летием своего главного тренера Роналда Кумана.

Шейдаев: четыре мяча в четырех матчах

Группа E

Хорватия — Азербайджан — 2:1 (Баришич, 44. Крамарич, 79 — Шейдаев, 19). Словакия — Венгрия — 2:0.

Вице-чемпионы мира бодро начали матч, упустив шанс уже на второй минуте — быстрая атака дошла до штрафной Агаева, где защитники оказались расторопнее и вынесли мяч подальше. Несмотря на статус соперника, азербайджанцы и не думали отсиживаться в обороне. Довольно скоро опасно к воротам Калинича примерился любимец самарской публики Шейдаев. А на 19-й минуте он же наказал хорватов за пассивную игру в обороне. Чалета-Цар почему-то не стал встречать форварда «Крыльев», и тот из-под защитника пробил под перекладину. Для Рамиля этот мяч стал четвертым в четырех официальных матчах этого года.

Трибуны «Максимира» такого явно не ожидали и ненадолго притихли, а команда Николы Юрчевича попыталась развить преимущество, но на исходе первого тайма поплатилась за секундную потерю концентрации. К голу хорватов привел угловой — с ударом Чалеты-Цара вратарь справился, но вот прикрыть успевшего на добивание Баришича никто не успел. Вот так, вместо комфортных и сенсационных 0:1 на табло к перерыву горели 1:1.

После перерыва создалось ощущение, что гол хозяев несколько надломил азербайджанскую команду. Она продолжала искать счастья впереди, но былого куража в действиях игроков не наблюдалось. Хорваты не использовали несколько хороших моментов, но все-таки воспользовались спадом в игре соперника. В концовке гости неудачно сыграли под прессингом — попытка выноса привела к рикошету. Первым на мяче оказался Крамарич. Форвард здорово убрал на паузе и точно пробил в дальний угол. Стоит также отметить, что незадолго до гола на поле появился хавбек ЦСКА Влашич, заменивший Ковачича. До последнего свистка судьи азербайджанцы пытались увезти из Загреба ничью, но финальный штурм с серией угловых завершился ничем.

Пентек не устает забивать

Группа G

Австрия — Польша — 0:1 (Пентек, 69). Македония — Латвия — 3:1. Израиль — Словения — 1:1

Матч получился довольно вязким. Хозяева больше владели мячом, но по первому тайму ничем кроме удара Забитцера, с которым справился Щенсны, отметиться не смогли. Впрочем, у поляков моментов было и того меньше. Удары не таили в себе настоящей угрозы, а капитан и главная звезда гостей Левандовски был почти незаметен. Стоит признать, что австрийцы здорово закрыли звездного нападающего.

Вопреки ожиданиям некоторых фанатов, главный тренер сборной Польши Ежи Бженчек не стал уже в перерыве менять непродуктивного Роберта на проводящего ударный сезон Пентека. Он решил присмотреться к тому, как будет действовать соперник, и на исходе часа сделал замену, которую ждали как польские болельщики, так и вся Австрия.

Но ждать чего-то и быть к этому готовым — не одно и то же. Кшиштофу хватило всего 11 минут, чтобы забить. После углового и плотного удара Кендзеры форвард «Милана» избежал офсайда и головой добил мяч в сетку после неловкой игры Линднера.

Поведя в счете, поляки отдали мяч и территорию хозяевам поля, за что могли поплатиться. В последние минуты Янко с близкого расстояния не попал по воротам после навеса Забитцера, а уже в компенсированное время Щенсны спас сборную после удара Алабы.