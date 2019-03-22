Депай поиздевался над Белоруссией, Шейдаев проиграл Влашичу
Обзор стартовых матчей отборочного турнира Евро-2020.
Обзор стартовых матчей отборочного турнира Евро-2020.
Группа C
Голландия — Белоруссия — 4:0 (Депай, 1, 55, с пенальти. Вайналдум, 21. ван Дейк, 86). Северная Ирландия — Эстония — 2:0
Опоздавшим на матч в Роттердаме можно было посочувствовать — они не увидели живьем гол Депая, состоявшийся уже на 50-й секунде. Гол родился из ошибки Шитова, который под прессингом выкатил мяч точно на ногу Мемфису — нападающий хозяев обыграл Горбунова и поразил пустые ворота.
Пропустив нелепый мяч, команда Игоря Криушенко попыталась тут же исправить ситуацию и даже исполнила несколько неприятных для соперника «стандартов». Но забили вновь хозяева. На этот раз Депай выступил в роли ассистента, пяткой переправив мяч под удар Вайналдуму. Еще до второго гола лидер голландской сборной мог оформить дубль, но не попал в «девятку».
До перерыва за счет индивидуальных действий Путило гости создали еще один опасный момент, но удар Сигневича принял на себя защитник. О большем в игре с набирающей мощь Голландией сложно мечтать.
А уже на десятой минуте второго тайма счет стал разгромным — Депай реализовал пенальти, назначенный на фол все того же Шитова. Спустя несколько минут после этого на поле появился
Сборная Голландии ударно начала отборочный цикл, заодно поздравив с 56-летием своего главного тренера Роналда Кумана.
Группа E
Хорватия — Азербайджан — 2:1 (Баришич, 44. Крамарич, 79 — Шейдаев, 19). Словакия — Венгрия — 2:0.
Трибуны «Максимира» такого явно не ожидали и ненадолго притихли, а команда Николы Юрчевича попыталась развить преимущество, но на исходе первого тайма поплатилась за секундную потерю концентрации. К голу хорватов привел угловой — с ударом
После перерыва создалось ощущение, что гол хозяев несколько надломил азербайджанскую команду. Она продолжала искать счастья впереди, но былого куража в действиях игроков не наблюдалось. Хорваты не использовали несколько хороших моментов, но
Группа G
Австрия — Польша — 0:1 (Пентек, 69). Македония — Латвия — 3:1. Израиль — Словения — 1:1
Матч получился довольно вязким. Хозяева больше владели мячом, но по первому тайму ничем кроме удара Забитцера, с которым справился Щенсны, отметиться не смогли. Впрочем, у поляков моментов было и того меньше. Удары не таили в себе настоящей угрозы, а капитан и главная звезда гостей Левандовски был почти незаметен. Стоит признать, что австрийцы здорово закрыли звездного нападающего.
Вопреки ожиданиям некоторых фанатов, главный тренер сборной Польши Ежи Бженчек не стал уже в перерыве менять непродуктивного Роберта на проводящего ударный сезон Пентека. Он решил присмотреться к тому, как будет действовать соперник, и на исходе часа сделал замену, которую ждали как польские болельщики, так и вся Австрия.
Но ждать
Поведя в счете, поляки отдали мяч и территорию хозяевам поля, за что могли поплатиться. В последние минуты Янко с близкого расстояния не попал по воротам после навеса Забитцера, а уже в компенсированное время Щенсны спас сборную после удара Алабы.