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13Сборная России проиграла бельгийцам
09:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная России обратилась к болельщикам после поражения от Бельгии

Сборная России поблагодарила болельщиков за поддержку в стартовом туре квалификационного раунда чемпионата Европы с Бельгией.

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Встреча прошла в Брюсселе и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

«Друзья, спасибо вам большое за отличную поддержку! Вся борьба за путёвку на ЕВРО-2020 впереди, и мы сделаем все возможное, чтобы пробиться на этот турнир! Готовимся к Казахстану! Ещё раз спасибо!» — говорится в обращении сборной России в официальном «твиттере».

Во втором туре сборная России в Астане сыграет с Казахстаном. Матч состоится 24 марта.

Сборная Бельгии набрала три очка. Также по три набранных очка у сборных Казахстана и Кипра. Первое место в турнирной таблице группы I занимают киприоты, разгромившие футболистов из Сан-Марино (5:0). Казахстан в свою очередь разгромил Шотландию (3:0).

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Россия с поражения стартовала в отборе к Евро-2020
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07:13 (мск)© Ньюстюб
Бельгия
3:1
Первый тайм: 0:0
Россия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I21.03.2019, 22:45 (МСК UTC+3)King Baudouin
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