Сборная России обратилась к болельщикам после поражения от Бельгии

«Друзья, спасибо вам большое за отличную поддержку! Вся борьба за путёвку на ЕВРО-2020 впереди, и мы сделаем все возможное, чтобы пробиться на этот турнир! Готовимся к Казахстану! Ещё раз спасибо!» — говорится в обращении сборной России в официальном «твиттере».