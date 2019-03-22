Сборная России обратилась к болельщикам после поражения от Бельгии
Сборная России поблагодарила болельщиков за поддержку в стартовом туре квалификационного раунда чемпионата Европы с Бельгией.
Сборная России поблагодарила болельщиков за поддержку в стартовом туре квалификационного раунда чемпионата Европы с Бельгией.
Встреча прошла в Брюсселе и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
«Друзья, спасибо вам большое за отличную поддержку! Вся борьба за путёвку на ЕВРО-2020 впереди, и мы сделаем все возможное, чтобы пробиться на этот турнир! Готовимся к Казахстану! Ещё раз спасибо!» — говорится в обращении сборной России в официальном «твиттере».
Во втором туре сборная России в Астане сыграет с Казахстаном. Матч состоится 24 марта.
Сборная Бельгии набрала три очка. Также по три набранных очка у сборных Казахстана и Кипра. Первое место в турнирной таблице группы I занимают киприоты, разгромившие футболистов из
|Роберто Мартинес
|Станислав Черчесов
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0