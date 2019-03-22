Дзюба подсказывал, куда прыгать Гильерме, Азар троллил Куртуа. Что окружало поражение России

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«Извините, с рюкзаком нельзя», — у стадиона каждого, кто пришел с сумкой или портфелем, разворачивали обратно. На вопрос, где камера хранения, стюарды разводили руками (ее просто нет) и предлагали оставлять вещи в кустах.

Те, кто прилетел в Брюссель в день матча и улетал обратно после игры (то есть в принципе не бронировал гостиницу), шли в единственный отель через дорогу, но в ответ слышали на ресепшене: «Договаривайтесь с русскими, которые у нас остановились. Может, оставите вещи у кого-то в номере».

В следующем году стадиону «Король Бодуэн» исполнится 90 лет. В 1989-м — перед финалом Кубка европейских чемпионом «Ливерпуль» — «Ювентус» — здесь обрушилась трибуна; погибли 39 человек. Весной 2006-го в Бельгии отказались от проведения матчей сборной из-за безопасности. Но спустя полгода передумали.

Два года назад в Брюсселе спроектировали ультрановую арену, но опоздали по срокам и остались без Евро-2020, так и не начав строительство. В итоге в 2019 году команда с первой строчки рейтинга ФИФА вынуждена играть на стадионе из 30-х.

Главный плюс арены — он окружен барами. Если в России в день игры вы не выпьете пива в радиусе пары километров, то в Брюсселе достаточно перейти улицу — она вся в пабах и мини-ресторанах.

Бельгийцы заправляются пивом, фотографируются друг с другом (мужчина ниже был хедлайнером по селфи с тату) и идут на футбол. Идеально.

Состав России угадывался по двухсторонке за день до матча. Сомнения были между Ахметовым и Газинским, но Черчесов только подтвердил разговоры, которые ходили последние пару дней: в сборной очень довольны, как Ильзат выглядел на тренировках. С Бельгией Ахметов вышел на той же позиции и идентичными функциями, что и в ЦСКА. Обострял не так часто, но после его роскошного отбора у Азара Эден, вернувшись в раздевалку, наверняка погуглил, кто это был.

— По каким-то моментам вопросы есть, но в целом я доволен, — резюмировал Черчесов. Кем точно недоволен коуч, так это Кудряшовым. Зачем Федор бросил зону и побежал прессинговать всех, включая Куртуа, кажется, не объяснит ни сам защитник, ни те, кто должен был его страховать. Очевидно, что даже полурезервный состав Бельгии такое не прощает.

Хотя второй мяч и откладывали, как могли: Жирков цеплял в штрафной Азара («Может, маленькое касание и было»), а Дзюба консультировал Гильерме: перед пенальти специально прибежал в штрафную и что-то прошептал на ухо. Через пару секунд кипер прыгнул вправо — и не угадал.

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— Предупреждали, что Бельгия очень опасна в быстрых атаках. Но к сожалению, несколько раз позволили их провести, — признал Черчесов. — Был ли в раздевалке разнос? Они случаются, но сегодня не тот случай. То, что проиграли, игроки и сами понимают. Теперь нужно выправить ситуацию.

Проблема в том, что выправлять критические ситуации в последнее время получается хуже всего. С Германией были нокаутированы к 25-й минуте, ничего не могли сделать со Швецией. С Бельгией выдали кошмарный второй тайм, пропустили третий (а могли и четвертый, если бы не штанга), когда нужно было отыгрываться и заканчивали вдесятером.

Смолов и Чалов пока просто не тянут — с их появлением Черчесов перестроился с 5−4−1 на 5−3−2 (второй форвард был необходим — Дзюба почти не обострял, действуя в подыгрыше), но ни в отборе, ни впереди сборная не прибавила. Наоборот, стало только хуже.

Настолько, что доминирование бельгийцам надоело даже своим болельщикам. На фанатскую трибуну кто-то принес свисткок и за минуту дважды сымитировал сигнал о завершении матча: два коротких свистка, один протяжный. Оба раза получилось настолько правдоподобно и громко, что рефери Хацеган не просто обернулся, но и удивленно посмотрел на наручные часы. А затем все же продолжил матч.

***

Единственный положительный момент в Брюсселе для России — реакция на первый пропущенный мяч. После убийственной атаки Бельгии, в которой уместился пас, которым отрезали семерых, и издевательский розыгрыш с ударом Тилеманса Гилерме секунд 15 стоял на линии штрафной, стучал в ладоши и подбадривал команду. Через минуту Дзюба несся на Куртуа, как при 0:0, а Черышев забивал в пустые.

— Он пересмотрел видео с моим дриблингом и попытался повторить финты, — предположил Азар.

— Что меня поразило — после ошибки Тибо не сломался, а отыграл на высочайшем уровне и доказал, что он — номер один, — респектовал Куртуа Мартинес. — А такие голы случаются у всех, это нормально.

— Мы готовили этот прессинг, особенно в первые минуты, — добавил Черчесов. — Нам и самим надо было войти в игру, и бельгийцам не дать почувствовать себя хозяевами положения. Это сработало. Хотя играть так 90 минут, конечно, невозможно.

***

На пресс-конференции Черчесова спросили, как сборной выйти на уровень Бельгии и играть на равных с топ-командами не только на чемпионате мира, но более-менее регулярно. Коуч ответил: собирайте ее на месяц, чтобы я мог ее сравнять с топами за счет физики и тактики («если команда собирается за два дня, преимущество дают индивидуальные качества футболистов»).

Еще один вариант предложил Роберто Мартинес.

— Что меня больше всего порадовало — сегодня вышли парни, которые редко вызываются в команду (Боята, Кастань, Дендонкер), и все равно добились результата. Они выросли в Бельгии и вышли на этот уровень, и только потом уехали. Значит, наша система правильная. Значит, она работает. И это отличный посыл всем ребятам, всем семьям страны — развиваться и расти.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BvSVk3mnORC/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BvSVk3mnORC/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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Thx for the support @fanclub1895 ??? See you next Sunday in #Cyprus! ?????? ? GSP Stadium #BELRUS #EURO2020 #COMEONBELGIUM ??</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/belgianreddevils/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Belgian Red Devils</a> (@belgianreddevils) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-03-21T22:06:38+00:00">21 Мар 2019 в 3:06 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.