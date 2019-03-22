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13Сборная России проиграла бельгийцам
09:35 (мск), источник: Sport24

Дзюба подсказывал, куда прыгать Гильерме, Азар троллил Куртуа. Что окружало поражение России

Sport24 — из Брюсселя.

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«Извините, с рюкзаком нельзя», — у стадиона каждого, кто пришел с сумкой или портфелем, разворачивали обратно. На вопрос, где камера хранения, стюарды разводили руками (ее просто нет) и предлагали оставлять вещи в кустах.

Те, кто прилетел в Брюссель в день матча и улетал обратно после игры (то есть в принципе не бронировал гостиницу), шли в единственный отель через дорогу, но в ответ слышали на ресепшене: «Договаривайтесь с русскими, которые у нас остановились. Может, оставите вещи у кого-то в номере».

В следующем году стадиону «Король Бодуэн» исполнится 90 лет. В 1989-м — перед финалом Кубка европейских чемпионом «Ливерпуль» — «Ювентус» — здесь обрушилась трибуна; погибли 39 человек. Весной 2006-го в Бельгии отказались от проведения матчей сборной из-за безопасности. Но спустя полгода передумали.

Два года назад в Брюсселе спроектировали ультрановую арену, но опоздали по срокам и остались без Евро-2020, так и не начав строительство. В итоге в 2019 году команда с первой строчки рейтинга ФИФА вынуждена играть на стадионе из 30-х.

Главный плюс арены — он окружен барами. Если в России в день игры вы не выпьете пива в радиусе пары километров, то в Брюсселе достаточно перейти улицу — она вся в пабах и мини-ресторанах.

Бельгийцы заправляются пивом, фотографируются друг с другом (мужчина ниже был хедлайнером по селфи с тату) и идут на футбол. Идеально.

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Состав России угадывался по двухсторонке за день до матча. Сомнения были между Ахметовым и Газинским, но Черчесов только подтвердил разговоры, которые ходили последние пару дней: в сборной очень довольны, как Ильзат выглядел на тренировках. С Бельгией Ахметов вышел на той же позиции и идентичными функциями, что и в ЦСКА. Обострял не так часто, но после его роскошного отбора у Азара Эден, вернувшись в раздевалку, наверняка погуглил, кто это был.

— По каким-то моментам вопросы есть, но в целом я доволен, — резюмировал Черчесов. Кем точно недоволен коуч, так это Кудряшовым. Зачем Федор бросил зону и побежал прессинговать всех, включая Куртуа, кажется, не объяснит ни сам защитник, ни те, кто должен был его страховать. Очевидно, что даже полурезервный состав Бельгии такое не прощает.

Хотя второй мяч и откладывали, как могли: Жирков цеплял в штрафной Азара («Может, маленькое касание и было»), а Дзюба консультировал Гильерме: перед пенальти специально прибежал в штрафную и что-то прошептал на ухо. Через пару секунд кипер прыгнул вправо — и не угадал.

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— Предупреждали, что Бельгия очень опасна в быстрых атаках. Но к сожалению, несколько раз позволили их провести, — признал Черчесов. — Был ли в раздевалке разнос? Они случаются, но сегодня не тот случай. То, что проиграли, игроки и сами понимают. Теперь нужно выправить ситуацию.

Проблема в том, что выправлять критические ситуации в последнее время получается хуже всего. С Германией были нокаутированы к 25-й минуте, ничего не могли сделать со Швецией. С Бельгией выдали кошмарный второй тайм, пропустили третий (а могли и четвертый, если бы не штанга), когда нужно было отыгрываться и заканчивали вдесятером.

Смолов и Чалов пока просто не тянут — с их появлением Черчесов перестроился с 5−4−1 на 5−3−2 (второй форвард был необходим — Дзюба почти не обострял, действуя в подыгрыше), но ни в отборе, ни впереди сборная не прибавила. Наоборот, стало только хуже.

Настолько, что доминирование бельгийцам надоело даже своим болельщикам. На фанатскую трибуну кто-то принес свисткок и за минуту дважды сымитировал сигнал о завершении матча: два коротких свистка, один протяжный. Оба раза получилось настолько правдоподобно и громко, что рефери Хацеган не просто обернулся, но и удивленно посмотрел на наручные часы. А затем все же продолжил матч.

***

Единственный положительный момент в Брюсселе для России — реакция на первый пропущенный мяч. После убийственной атаки Бельгии, в которой уместился пас, которым отрезали семерых, и издевательский розыгрыш с ударом Тилеманса Гилерме секунд 15 стоял на линии штрафной, стучал в ладоши и подбадривал команду. Через минуту Дзюба несся на Куртуа, как при 0:0, а Черышев забивал в пустые.

— Он пересмотрел видео с моим дриблингом и попытался повторить финты, — предположил Азар.

— Что меня поразило — после ошибки Тибо не сломался, а отыграл на высочайшем уровне и доказал, что он — номер один, — респектовал Куртуа Мартинес. — А такие голы случаются у всех, это нормально.

— Мы готовили этот прессинг, особенно в первые минуты, — добавил Черчесов. — Нам и самим надо было войти в игру, и бельгийцам не дать почувствовать себя хозяевами положения. Это сработало. Хотя играть так 90 минут, конечно, невозможно.

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***

На пресс-конференции Черчесова спросили, как сборной выйти на уровень Бельгии и играть на равных с топ-командами не только на чемпионате мира, но более-менее регулярно. Коуч ответил: собирайте ее на месяц, чтобы я мог ее сравнять с топами за счет физики и тактики («если команда собирается за два дня, преимущество дают индивидуальные качества футболистов»).

Еще один вариант предложил Роберто Мартинес.

— Что меня больше всего порадовало — сегодня вышли парни, которые редко вызываются в команду (Боята, Кастань, Дендонкер), и все равно добились результата. Они выросли в Бельгии и вышли на этот уровень, и только потом уехали. Значит, наша система правильная. Значит, она работает. И это отличный посыл всем ребятам, всем семьям страны — развиваться и расти.

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На самом деле, это посыл и России. Чтобы на равных биться с лучшими сборными мира, нужно искать таланты и растить топ-игроков. Собрать команду на месяц в отборочном цикле никто не даст — как и гарантий, что перед следующим чемпионатом мира схема снова сработает.

Россия с поражения стартовала в отборе к Евро-2020
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07:13 (мск)© Ньюстюб
Бельгия
3:1
Первый тайм: 0:0
Россия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I21.03.2019, 22:45 (МСК UTC+3)King Baudouin
Главные тренеры
Роберто МартинесСтанислав Черчесов
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