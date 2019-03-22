«Победе Бельгии ничто не угрожало». Что пишут в Европе о поражении сборной России
Как европейские СМИ оценили игру российской команды в выездном матче отборочного цикла Евро-2020 с Бельгией (1:3).
Как европейские СМИ оценили игру российской команды в выездном матче отборочного цикла Евро-2020 с Бельгией (1:3).
— Это был насыщенный матч. Тилеманс забил фантастический гол, Куртуа допустил грубую ошибку, но все исправил Эден Азар. Обе команды отлично провели стартовый отрезок матча. Россия, когда сравняла счет, здорово держалась в обороне. Пока за дело не взялся Азар — капитан вывел команду вперед в конце первого тайма. Во второй половине соперники создали не так много опасных моментов. Бельгия пыталась забить еще, но практически не угрожала воротам Гильерме. Сборная России продолжила играть внимательно, однако так и не придумала, как сравнять счет в этом матче.
— Длинный список травмированных, экспериментальный состав, провал Куртуа, — это все никак не повлияло на Бельгию, ее победе в этом матче ничто не угрожало. После перерыва на поле и вовсе была только одна команда. Первый барьер на пути к Евро-2020 пройден.
— Сборная Бельгии блестяще начала отборочный цикл, единственным минусом стала ошибка Куртуа, который подарил гол России. Гости с самого начала применили высокий прессинг и первыми создали опасный момент. Но именно Бельгия открыла счет, Тилеманс здорово пробил по воротам — у Гильерме не было ни единого шанса отразить такой удар. Несколько мгновений спустя Куртуа допустил необычную для самого себя ошибку, которой и воспользовался соперник, чтобы сравнять счет.
— Бельгия добилась победы в тяжелой борьбе. А Эден Азар практически в одиночку сделал результат. Игроки хозяев, благодаря скорости и креативу, быстро растянули оборону соперника. Россия боролась за ничью, шла впередво втором тайме, чтобы сравнять счет. Но Бельгия воспользовалась свободными зонами в обороне гостей и забила третий мяч.
— В эпоху Мартинеса мы редко видели, чтобы Бельгию прессинговали так высоко. Команда не начинала атаки от своих ворот, не играла в короткий пас, не сразу взяла мяч под контроль. Да и вообще действовала осторожно и медленно прибавляла в игре. Бельгии понадобилось 10 минут, чтобы создать хороший момент. А за Азаром практически по пятам следовал Набабкин. В первом тайме бельгийцы показали, как сильны при быстрых выходах из обороны в атаку. Именно так команда создавала моменты в первом тайме. Без кошмарной ошибки Куртуа сборная провела бы довольно спокойный матч против соперника, который хорошо оборонялся и рассчитывал на стандартные положения.
— Азар не позволил ошибке Куртуа превратиться в катастрофу. Матч между двумя сборными, которые стали открытием ЧМ-2018, начался довольно живо. Не прошло и трех минут, как команды создали два момента: Дзюба пробил головой, а Батшуайи не реализовал выход один на один с Гильерме. Но после того как счет стал 1:1, пропали голевые моменты. Пока Азар не вывел свою команду вперед, забив с пенальти. Вторая половина встречи была хуже, сборные нечасто придумывали опасные атаки. Бельгия проснулась лишь в концовке матча, когда Азар оформил дубль.
|Роберто Мартинес
|Станислав Черчесов
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