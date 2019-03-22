Текущие события
Футбол. Сборные
13:20
Япония
Колумбия
Футбол. Сборные
14:00
Южная Корея
Боливия
Футбол. Сборные
03:00
США1
Эквадор0
Футбол. Чемпионат Европы
21.03
Северная Ирландия2
Эстония0
Футбол. Чемпионат Европы
21.03
Нидерланды4
Беларусь0
Футбол. Чемпионат Европы
21.03
Словакия2
Венгрия0
Футбол. Чемпионат Европы
21.03
Хорватия2
Азербайджан1
Футбол. Чемпионат Европы
21.03
Израиль1
Словения1
Футбол. Чемпионат Европы
21.03
Македония3
Латвия1
Футбол. Чемпионат Европы
21.03
Австрия0
Польша1
Футбол. Чемпионат Европы
21.03
Кипр5
Сан-Марино0
Футбол. Чемпионат Европы
21.03
Бельгия3
Россия1
Футбол. Сборные
21.03
Косово2
Дания2
Все события
Фоторепортажи
155 главных побед в карьере Головкина
13Сборная России проиграла бельгийцам
09:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Победе Бельгии ничто не угрожало». Что пишут в Европе о поражении сборной России

Как европейские СМИ оценили игру российской команды в выездном матче отборочного цикла Евро-2020 с Бельгией (1:3).

Наверх
14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

De Standaard

— Это был насыщенный матч. Тилеманс забил фантастический гол, Куртуа допустил грубую ошибку, но все исправил Эден Азар. Обе команды отлично провели стартовый отрезок матча. Россия, когда сравняла счет, здорово держалась в обороне. Пока за дело не взялся Азар — капитан вывел команду вперед в конце первого тайма. Во второй половине соперники создали не так много опасных моментов. Бельгия пыталась забить еще, но практически не угрожала воротам Гильерме. Сборная России продолжила играть внимательно, однако так и не придумала, как сравнять счет в этом матче.

Во время загрузки произошла ошибка.

Het Laatste Nieuws

— Длинный список травмированных, экспериментальный состав, провал Куртуа, — это все никак не повлияло на Бельгию, ее победе в этом матче ничто не угрожало. После перерыва на поле и вовсе была только одна команда. Первый барьер на пути к Евро-2020 пройден.

La Derniere Heure

— Сборная Бельгии блестяще начала отборочный цикл, единственным минусом стала ошибка Куртуа, который подарил гол России. Гости с самого начала применили высокий прессинг и первыми создали опасный момент. Но именно Бельгия открыла счет, Тилеманс здорово пробил по воротам — у Гильерме не было ни единого шанса отразить такой удар. Несколько мгновений спустя Куртуа допустил необычную для самого себя ошибку, которой и воспользовался соперник, чтобы сравнять счет.

Читайте также
Получили трешку, Головин психанул, Куртуа подарил гол Черышеву. Россия проиграла Бельгии

Daily Mail

— Бельгия добилась победы в тяжелой борьбе. А Эден Азар практически в одиночку сделал результат. Игроки хозяев, благодаря скорости и креативу, быстро растянули оборону соперника. Россия боролась за ничью, шла впередво втором тайме, чтобы сравнять счет. Но Бельгия воспользовалась свободными зонами в обороне гостей и забила третий мяч.

L'Equipe

— В эпоху Мартинеса мы редко видели, чтобы Бельгию прессинговали так высоко. Команда не начинала атаки от своих ворот, не играла в короткий пас, не сразу взяла мяч под контроль. Да и вообще действовала осторожно и медленно прибавляла в игре. Бельгии понадобилось 10 минут, чтобы создать хороший момент. А за Азаром практически по пятам следовал Набабкин. В первом тайме бельгийцы показали, как сильны при быстрых выходах из обороны в атаку. Именно так команда создавала моменты в первом тайме. Без кошмарной ошибки Куртуа сборная провела бы довольно спокойный матч против соперника, который хорошо оборонялся и рассчитывал на стандартные положения.

Marca

— Азар не позволил ошибке Куртуа превратиться в катастрофу. Матч между двумя сборными, которые стали открытием ЧМ-2018, начался довольно живо. Не прошло и трех минут, как команды создали два момента: Дзюба пробил головой, а Батшуайи не реализовал выход один на один с Гильерме. Но после того как счет стал 1:1, пропали голевые моменты. Пока Азар не вывел свою команду вперед, забив с пенальти. Вторая половина встречи была хуже, сборные нечасто придумывали опасные атаки. Бельгия проснулась лишь в концовке матча, когда Азар оформил дубль.

Россия с поражения стартовала в отборе к Евро-2020
Во время загрузки произошла ошибка.
07:13 (мск)© Ньюстюб
Бельгия
3:1
Первый тайм: 0:0
Россия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I21.03.2019, 22:45 (МСК UTC+3)King Baudouin
Главные тренеры
Роберто МартинесСтанислав Черчесов
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Бельгия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Евро-2016
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Евро-2020. Отборочные
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Главные инсайды о "Спартаке"
Речь Кокорина в суде была короткой, но запоминающейся
Дзюба подсказывал, куда прыгать. Что окружало поражение России
Депай поиздевался над Беларусью. Обзор отборочных матчей Евро
ЦСКА в четвертый раз вышел в полуфинал плей-офф КХЛ
Черчесов: Дайте мне сборную на месяц, и будем, как Бельгия
Бердыев: Я хотел работать в сборной России, но выбрали Черчесова
СКА обыграл «Локомотив» и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь