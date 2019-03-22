«Победе Бельгии ничто не угрожало». Что пишут в Европе о поражении сборной России

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De Standaard

— Это был насыщенный матч. Тилеманс забил фантастический гол, Куртуа допустил грубую ошибку, но все исправил Эден Азар. Обе команды отлично провели стартовый отрезок матча. Россия, когда сравняла счет, здорово держалась в обороне. Пока за дело не взялся Азар — капитан вывел команду вперед в конце первого тайма. Во второй половине соперники создали не так много опасных моментов. Бельгия пыталась забить еще, но практически не угрожала воротам Гильерме. Сборная России продолжила играть внимательно, однако так и не придумала, как сравнять счет в этом матче.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/YU1c3xpCXNc?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Het Laatste Nieuws

— Длинный список травмированных, экспериментальный состав, провал Куртуа, — это все никак не повлияло на Бельгию, ее победе в этом матче ничто не угрожало. После перерыва на поле и вовсе была только одна команда. Первый барьер на пути к Евро-2020 пройден.

La Derniere Heure

— Сборная Бельгии блестяще начала отборочный цикл, единственным минусом стала ошибка Куртуа, который подарил гол России. Гости с самого начала применили высокий прессинг и первыми создали опасный момент. Но именно Бельгия открыла счет, Тилеманс здорово пробил по воротам — у Гильерме не было ни единого шанса отразить такой удар. Несколько мгновений спустя Куртуа допустил необычную для самого себя ошибку, которой и воспользовался соперник, чтобы сравнять счет.

Daily Mail

— Бельгия добилась победы в тяжелой борьбе. А Эден Азар практически в одиночку сделал результат. Игроки хозяев, благодаря скорости и креативу, быстро растянули оборону соперника. Россия боролась за ничью, шла впередво втором тайме, чтобы сравнять счет. Но Бельгия воспользовалась свободными зонами в обороне гостей и забила третий мяч.

L'Equipe

— В эпоху Мартинеса мы редко видели, чтобы Бельгию прессинговали так высоко. Команда не начинала атаки от своих ворот, не играла в короткий пас, не сразу взяла мяч под контроль. Да и вообще действовала осторожно и медленно прибавляла в игре. Бельгии понадобилось 10 минут, чтобы создать хороший момент. А за Азаром практически по пятам следовал Набабкин. В первом тайме бельгийцы показали, как сильны при быстрых выходах из обороны в атаку. Именно так команда создавала моменты в первом тайме. Без кошмарной ошибки Куртуа сборная провела бы довольно спокойный матч против соперника, который хорошо оборонялся и рассчитывал на стандартные положения.

Marca