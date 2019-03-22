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11:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Стали известны имена судей, которые будут работать на матче Казахстан — Россия

В воскресенье, 24 марта, сборная России проведёт отборочный матч чемпионата Европы — 2020 с командой Казахстана.

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Игра состоится на стадионе «Астана Арена» в Астане, начало — в 17:00 мск. Встречу обслужит словенская бригада арбитров во главе со Славко Винчичем. В роли его ассистентов выступят Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервный рефери — Раде Обренович, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.

Винчич ни разу не работал на матчах сборной России, при этом четыре раза судил встречи российских клубов в еврокубках: дважды обслуживал матчи «Зенита» и дважды — «Кубани».

Сборная Бельгии набрала три очка. Также по три очка у сборных Казахстана и Кипра. Первое место в турнирной таблице группы I занимают киприоты, разгромившие футболистов из Сан-Марино (5:0). Казахстан в свою очередь разгромил Шотландию (3:0).

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