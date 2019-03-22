Стали известны имена судей, которые будут работать на матче Казахстан — Россия

13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий

Игра состоится на стадионе «Астана Арена» в Астане, начало — в 17:00 мск. Встречу обслужит словенская бригада арбитров во главе со Славко Винчичем. В роли его ассистентов выступят Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервный рефери — Раде Обренович, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.

Винчич ни разу не работал на матчах сборной России, при этом четыре раза судил встречи российских клубов в еврокубках: дважды обслуживал матчи «Зенита» и дважды — «Кубани».