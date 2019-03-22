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11:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Игорь Криушенко: Своими ошибками мы облегчили задачу сборной Голландии

Главный тренер сборной Белоруссии Игорь Криушенко — о матче со сборной Голландии (0:4) в отборочном турнире Евро-2020.

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Источник: РИА "Новости"

— Поздравляю соперника с победой. Соперник играл лучше, быстрее, как в движении, так и в мысли. Мы пытались обороняться плотно и компактно. Временами нам это удавалось неплохо. Допустили невынужденные ошибки: и первый гол, и пенальти. Это моменты, которые мы не должны допускать. Облегчили сопернику задачу, вселили им уверенность в свои силы, особенно первым голом. Немножко это сломало план на игру. Команда соперника победила заслуженно, — цитирует специалиста «Прессбол». — Ошибка Шитова на первой минуте? Не стал бы это относить к недонастрою или расслабленности. В раздевалке сказал, что это ошибка первого класса — отдать передачу вратарю в середину. Такое бывает, к сожалению. Футбол строится на ошибках. Что делать? К сожалению, мы стали жертвой грубой ошибки. Голландцы играли, как мы и предполагали. С контролем мяча, с давлением через фланги и доставкой мяча в штрафную. Мы к этому готовились. К сожалению, первый гол, необязательный пенальти, четвертый гол — когда по нашим воротам нанесли подряд три удара и никто не помог вратарю — это моменты, которых быть не должно.

Бельгия
3:1
Первый тайм: 0:0
Россия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I21.03.2019, 22:45 (МСК UTC+3)King Baudouin
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