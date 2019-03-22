Что делать Черчесову без Головина в матче с Казахстаном?

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Трудности центра поля

Перед Станиславом Черчесовым стоит сложная задача по наполнению средней линии в матче с Казахстаном: Ерохин, Зобнин, Дзагоев и Кузяев травмированы, а Головин получил в Брюсселе две желтые карточки. Сочетаний в центре поля немного, и они будут зависеть от выбора схемы.

Выбор расстановки 5−4−1 на встречу с Бельгией объясним: главный тренер не в первый раз переходит на схему с тремя центральными защитниками в противостоянии с сильным соперником (то же самое было на чемпионате мира с Испанией). К тому же, «красные дьяволы» тоже оборонялись по этой системе.

Казахстан, судя по встрече с Шотландией, тоже выберет вариант 5-Х-Х. Россия может оставить расстановку 5−4−1 — в этой конфигурации меньше центральных хавбеков. Но подобная схема оборонительная, а в Нурсултане действовать от защиты недопустимо — россиянам нужны три очка. К тому же, в команде сейчас нет атакующего центрального полузащитника, сопоставимого с по классу с Головиным. Если заменять его напрямую, то на Алексея Миранчука, однако футболист «Локомотива» не в самой оптимальной форме и весной чаще появляется на левом фланге. Так что этот вариант сомнителен.

Риск в нападении

Одну из позиций в центре поля должен занять Газинский или Оздоев. Вместе они выйдут вряд ли — поддержка атаки не самое лучшее качество обоих. Слева почти наверняка появится Черышев, в нападении — капитан Дзюба. Если Черчесов выберет схему 4−4−2, то в средней и передней линии останутся три неизвестных.

Дзюбе сложно подобрать пару в нынешней сборной, однако в Казахстане можно рискнуть и дать шанс Чалову. В Брюсселе армеец в игру вошел посредственно, нервничал, но стартовый состав — другое дело. Допускаю, что 20-летний форвард появится с первых минут. Не исключен и выход Смолова.

Других тактических сочетаний с двумя нападающими быть не может — схема 5−3−2 сборной не подходит, потому что в ней, во-первых, некуда ставить вингеров, а, во-вторых, здесь требуются три центральных полузащитника (еще и разноплановых).

Кто заменит Головина в схеме 4−4−2? Никто. Атакующую мощь Черчесов компенсирует вторым форвардом, Ахметов выступит связующим звеном между линиями, а Газинский будет отвечать за отборы и подборы.

Привычно, но хватает исполнителей

Расстановка 4−2−3−1 была для России базовой летом и осенью. И наверняка Черчесов изначально хотел так выстроить команду в игре с Казахстаном. Пазл идеально складывался — была чистая «десятка» (Головин), крепкий фундамент (Зобнин и Кузяев) и несколько опций на флангах.

Но сейчас сердцевина этой схемы по разным причинам выбыла из строя, так что ставить на нее — риск. Однако что, если все-таки 4−2−3−1? Дзюба играть будет точно, Черышев тоже, справа наверняка выйдет Антон Миранчук (привычная для него позиция и расстановка в «Локо»). В опорной зоне вариантов мало — Газинский, Ахметов или Оздоев на два места. «Десятка»? Очевидной замены нет. С натяжкой — Алексей Миранчук, но, как сказано выше, в клубе он сейчас на этой позиции не играет.

Однако этого мало. Укомплектовать полузащиту и стартовый состав в целом — еще не решить все проблемы. При этом варианте игры у Черчесова не будет подстраховки — на скамейке останется только один центральный полузащитник. Получается, нужно довызывать кого-то еще. Но кто подойдет? Гулиев? Обляков? Коновалов? Могилевец? Олег Иванов? Даже среди этих кандидатур нет явной, а ведь любому из них понадобится время на адаптацию.