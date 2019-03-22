Что делать Черчесову без Головина в матче с Казахстаном?
Разбираем, кто может заменить лидера сборной России, дисквалифицированного за удаление в игре с Бельгией (1:2), в выездной встрече 2-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Разбираем, кто может заменить лидера сборной России, дисквалифицированного за удаление в игре с Бельгией (1:2), в выездной встрече 2-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Перед Станиславом Черчесовым стоит сложная задача по наполнению средней линии в матче с Казахстаном: Ерохин, Зобнин, Дзагоев и Кузяев травмированы, а Головин получил в Брюсселе две желтые карточки. Сочетаний в центре поля немного, и они будут зависеть от выбора схемы.
Выбор расстановки 5−4−1 на встречу с Бельгией объясним: главный тренер не в первый раз переходит на схему с тремя центральными защитниками в противостоянии с сильным соперником (то же самое было на чемпионате мира с Испанией). К тому же, «красные дьяволы» тоже оборонялись по этой системе.
Казахстан, судя по встрече с Шотландией, тоже выберет вариант 5-Х-Х. Россия может оставить расстановку 5−4−1 — в этой конфигурации меньше центральных хавбеков. Но подобная схема оборонительная, а в Нурсултане действовать от защиты недопустимо — россиянам нужны три очка. К тому же, в команде сейчас нет атакующего центрального полузащитника, сопоставимого с по классу с Головиным. Если заменять его напрямую, то на Алексея Миранчука, однако футболист «Локомотива» не в самой оптимальной форме и весной чаще появляется на левом фланге. Так что этот вариант сомнителен.
Одну из позиций в центре поля должен занять Газинский или Оздоев. Вместе они выйдут вряд ли — поддержка атаки не самое лучшее качество обоих. Слева почти наверняка появится Черышев, в нападении — капитан Дзюба. Если Черчесов выберет схему 4−4−2, то в средней и передней линии останутся три неизвестных.
Дзюбе сложно подобрать пару в нынешней сборной, однако в Казахстане можно рискнуть и дать шанс Чалову. В Брюсселе армеец в игру вошел посредственно, нервничал, но стартовый состав — другое дело. Допускаю, что 20-летний форвард появится с первых минут. Не исключен и выход Смолова.
Других тактических сочетаний с двумя нападающими быть не может — схема 5−3−2 сборной не подходит, потому что в ней,
Кто заменит Головина в схеме 4−4−2? Никто. Атакующую мощь Черчесов компенсирует вторым форвардом, Ахметов выступит связующим звеном между линиями, а Газинский будет отвечать за отборы и подборы.
Расстановка 4−2−3−1 была для России базовой летом и осенью. И наверняка Черчесов изначально хотел так выстроить команду в игре с Казахстаном. Пазл идеально складывался — была чистая «десятка» (Головин), крепкий фундамент (Зобнин и Кузяев) и несколько опций на флангах.
Но сейчас сердцевина этой схемы по разным причинам выбыла из строя, так что ставить на нее — риск. Однако что, если
Однако этого мало. Укомплектовать полузащиту и стартовый состав в целом — еще не решить все проблемы. При этом варианте игры у Черчесова не будет подстраховки — на скамейке останется только один центральный полузащитник. Получается, нужно довызывать
А матч в Нурсултане уже послезавтра.