Сборная Бельгии по футболу поблагодарила российскую команду за убранную раздевалку
ТАСС, 22 марта. Сборная Бельгии по футболу поблагодарила команду России за убранную раздевалку после матча квалификации чемпионата Европы 2020 года. Об этом сообщает
ТАСС, 22 марта. Сборная Бельгии по футболу поблагодарила команду России за убранную раздевалку после матча квалификации чемпионата Европы 2020 года. Об этом сообщает
Матч между сборными Бельгии и России прошел в Брюсселе 21 марта и завершился победой хозяев со счетом 3:1.
После окончания матча
На чемпионате мира по футболу в России в 2018 году игроки сборной Японии убирались за собой в раздевалке после матчей. Также поступали и японские болельщики, убирая мусор на стадионе.
Следующий матч квалификации россияне проведут 24 марта против сборной Казахстана в Астане.
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