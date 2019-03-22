Сборная Бельгии по футболу поблагодарила российскую команду за убранную раздевалку

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Матч между сборными Бельгии и России прошел в Брюсселе 21 марта и завершился победой хозяев со счетом 3:1.

После окончания матча пресс-служба сборной России выложила фотографию убранной раздевалки на своей странице в Twitter. Сборная Бельгии ответила на эту фотографию на русском языке: «Спасибо». Также бельгийцы на английском языке пожелали российском команде удачи.

На чемпионате мира по футболу в России в 2018 году игроки сборной Японии убирались за собой в раздевалке после матчей. Также поступали и японские болельщики, убирая мусор на стадионе.