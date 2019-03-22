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13:49 (мск), источник: Р-Спорт

Кузяев не поможет сборной России в матче с Казахстаном

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Футболист сборной России Далер Кузяев не сыграет в матче отборочного раунда чемпионата Европы-2020 против команды Казахстана, сообщается в микроблоге российской сборной в Twitter.

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Встреча второго тура в группе I пройдет в Казахстане 24 марта. В четверг в Брюсселе россияне в рамках квалификации Евро-2020 уступили сборной Бельгии со счетом 1:3.

«По результатам осмотра Кузяева, проведённого утром врачами сборной, принято решение отпустить футболиста в расположение клуба, где будет выполнено дообследование и определена тактика лечения. В ближайшее время Далер отправится в Санкт-Петербург из Брюсселя», — говорится в сообщении.

Кроме того, из-за полученной в игре с бельгийцами красной карточки сборной России в матче с командой Казахстана не поможет Александр Головин.

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