Кузяев не поможет сборной России в матче с Казахстаном

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Встреча второго тура в группе I пройдет в Казахстане 24 марта. В четверг в Брюсселе россияне в рамках квалификации Евро-2020 уступили сборной Бельгии со счетом 1:3.

«По результатам осмотра Кузяева, проведённого утром врачами сборной, принято решение отпустить футболиста в расположение клуба, где будет выполнено дообследование и определена тактика лечения. В ближайшее время Далер отправится в Санкт-Петербург из Брюсселя», — говорится в сообщении.