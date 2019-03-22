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14:52 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Локомотива» Баринов вызван в сборную России на матч против команды Казахстана

ТАСС, 22 марта. Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов вызван в сборную России на матч квалификации чемпионата Европы 2020 года против сборной Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

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В пятницу расположение сборной России покинул полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Далер Кузяев, получивший травму в матче с командой Бельгии (1:3) 21 марта. Также на матч с командой Казахстана не отправился полузащитник «Монако» Александр Головин, он был удален в игре с бельгийцами и вынужден пропустить встречу против сборной Казахстана из-за дисквалификации.

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22-летний Баринов впервые вызван в национальную команду. В текущем сезоне Баринов провел в составе «Локомотива» 24 матча во всех турнирах, забив один гол и отдав одну результативную передачу. Отмечается, что Баринов присоединится к команде в Астане.

В составе «Локомотива» Баринов стал чемпионом России сезона-2017/18 и дважды — обладателем Кубка России. В составе юношеской сборной России футболист становился победителем чемпионата Европы 2013 года и серебряным призером юношеского первенства Европы 2015 года.

Матч против сборной Казахстана пройдет 24 марта в Астане, начало — 17:00 мск.

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