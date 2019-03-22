Всё, что нужно знать о футболе в Казахстане. С ним мы играем в воскресенье

Источник: РИА "Новости"

24 марта российская сборная впервые выступит в Казахстане. Мало того — станет первым футбольным гостем республиканской столицы после решения местного парламента о переименовании Астаны в Нурсултан (в честь экс-президента Назарбаева). В ожидании этого вдвойне исторического события мы навели справки у казахских коллег о положении дел в местном футболе и выяснили: многие околоспортивные проблемы, близкие России, в дружественной республике стоят не менее остро. В лучшем случае.

Финансирование

Мы часто — и небезосновательно — причитаем о дефиците частных футбольных клубов в России. В Казахстане их нет вообще, в принципе. Местная Премьер-лига насчитывает 12 команд, и все до единого финансируются из областных бюджетов. Размер дотаций напрямую зависит от степени любви/равнодушия конкретного акима (губернатора по-нашему) к спорту.

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Самый экономически благополучный коллектив Казахстана, «Астана», входит в состав Президентского профессионального спортивного клуба. Помимо футболистов он включает в себя команды по хоккею, баскетболу и велоспорту, но нетрудно догадаться, кто в этом пуле находится в привилегированном положении. Фонд национального благосостояния, финансирующий проект ППСК, ежегодно обеспечивает «Астане» бюджет на уровне $ 50−55 млн. Экономическое превосходство над соперниками естественным образом ведёт к спортивному доминированию: вот уже пятилетку столичный клуб владеет чемпионским титулом и ежесезонно достигает групповых стадий еврокубков. Парадокс: при всей своей платёжеспособности «Астана» до сих пор не располагает учебно-тренировочной базой, соответствующей статусу и нуждам клуба. Надо полагать, львиную долю бюджета «съедают» зарплаты и трансферы — знакомая картинка, не правда ли?

У остальных команд высшего дивизиона размер пособия колеблется от 3 до 40 млн долларов. Ощутимой поддержкой со стороны частного капитала может похвастать только «Кайрат», но и здесь о полной независимости от государственных денег говорить не приходится.

Зарплаты

До недавних пор самым высокооплачиваемым футболистом Казахстана был Андрей Аршавин. По подсчётам коллег, звезда российского футбола обходилась «Кайрату» в $ 1,5 млн в год. Понятно, что помимо класса игрока в «стоимость билета» входило громкое имя. Привлечение мастера такого калибра автоматически повысило интерес к «Кайрату» в России и мире. Ну и спортивный потенциал заодно повысило, пусть и не до чемпионского уровня.

После возвращения Аршавина на родину в лиге остался один исполнитель с окладом 1+ млн. Это конголезский нападающий Жуниор Кабананга, выписанный «Астаной» прошлым летом из Саудовской Аравии. Уровень зарплат в ПЛ Казахстана стартует с $ 2 тыс. в месяц.

Размер контракта нового тренера сборной страны Михала Билека доподлинно неизвестен. По слухам, он в разы уступает ставке болгарского предшественника. Станимир Стойлов зарабатывал в Казахстане около $ 2 млн в год. Но недолго: двухлетнее соглашение с ФФК он отработал лишь наполовину.

Лимит на легионеров

В чемпионате Казахстана зарегистрировано 89 иностранцев, что составляет 30% от общего числа игроков. Наибольшей популярностью в местных командах пользуются сербы (12 человек), хорваты и украинцы (по 8). Количество россиян в турнире неуклонно снижается: с 14 представителей в 2016 году до нынешних трёх. Двое из них — воспитанник «Зенита» Никита Бочаров и бывший защитник «Кубани» и «Томи» Александр Клещенко — состоят на службе у российского же тренера Владимира Газзаева в «Тоболе».

Лимит на легионеров подразумевает 8 игроков в заявке на сезон и не более 6 одновременно на поле. Но есть нюанс: на воспитанников местного футбола ограничение не распространяется вне зависимости от их актуальной национальной принадлежности. Пример: выступления за национальную сборную Беларуси не мешают полузащитнику «Тобола» Михаилу Гордейчуку считаться «своим» в чемпионате Казахстана. Карагандинская юность человеку зачлась.

Натурализация

Дефицит квалифицированных кадров для футбольной сборной не только России свойствен. Девятая по размеру страна мира его тоже ощущает. И решает проблему теми же способами, что и сосед — натурализацией легионеров. В свежем списке Билека таковых трое — украинцы Непогодов и Малый, а также казахский немец Меркель. В расширенный состав сборной входят сербский вратарь Ерич и российский защитник Постников.

Сборная

Национальная команда Казахстана никогда не отбиралась в финальные стадии чемпионатов мира и Европы. Нынешний отборочный цикл для неё 10-й по счёту.

Тренеры

Чех Билек стал восьмым тренером-иностранцем в истории казахстанской сборной.

Начиная с 2003 года у её руля становились 10 специалистов, из которых лишь два — местные. Трижды команду возглавляли россияне — Леонид Пахомов (2003−2004), Юрий Красножан (2014−15) и Александр Бородюк (2017−2018). Победы на этой должности добился только Красножан. Одной. У Билека их уже две. В двух матчах.

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