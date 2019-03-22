Польские рефери назначены на матч футболистов Беларуси и Северной Ирландии

Встречу сборных Северной Ирландии и Беларуси, которая состоится 24 марта в Белфасте, будет судить бригада польских рефери во главе с Павлом Рачковским. Его ассистентами станут Михал Обукович и Радослав Мейка, резервный арбитр — Кшиштоф Якубик. В стартовом туре квалификационной группы С белорусы потерпели крупное поражение в гостях у голландцев — 0:4, а североирландцы победили на своем поле эстонцев со счетом 2:0.