Украина испортила настроение Роналду

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Криштиану вернулся и не победил

Группа B

Португалия — Украина — 0:0

​Люксембург — Литва — 2:1 (Баррейро, 45; Родригеш, 55 — Черных, 14)

Для португальцев матч против Украины был особенным как минимум по двум причинам. Во-первых, именно с него они начали защиту титула сильнейшей команды Европы. А во-вторых, в команду вернулся Роналду. Криш не играл за сборную с ЧМ-2018, где португальская команда вылетела на стадии 1/8 финала.

Неудивительно, что хозяева начали встречу активно, едва не вынудив украинских защитников ошибиться под прессингом уже на 2-й минуте. Было видно, что команда Андрея Шевченко нервничала — в первые 20 минут на поле «Да Луж» царили хозяева. Воротам Пятова угрожал Пепе, а Вильям Карвалью даже забил, но гол справедливо был отменен из-за офсайда.

Когда тайм перевалил за экватор, гостям удалось успокоиться. Они стали отвечать на массированные атаки редкими, но осмысленными контрвыпадами. В составе украинской сборной выделялись Коноплянка, Зинченко и Марлос. Но все их старания меркли на фоне заряженности Роналду — после его ударов в ближний угол из пределов штрафной Пятову дважды пришлось спасать команду.

После перерыва картина на поле не изменилась. Только теперь помимо Роналду проверять бдительность Пятова стал еще и Андре Силва. Первый его удар украинский вратарь зафиксировал намертво, а второй, в девятку, в эффектном прыжке перевел на угловой.

Португальцы продолжали осаждать штрафную соперников, но навесам на Роналду и вышедшего на замену почти двухметрового Диегу Соузу не хватало точности, а попытки пробить были неподготовленными. Матч катился к сенсационной ничьей, когда в концовке украинцы вспыхнули и создали самый опасный момент игры — Мораис едва не подкараулил ошибку Руя Патрисиу. Незадачливого вратаря спас Пепе, успевший заблокировать удар из пределов вратарской.

Последнее слово осталось за португальцами — они пошли на штурм. Хозяева имели право претендовать на пенальти, но Клеман Тюрпен не рискнул назначать 11-метровый за фол на Соузе.

Стерлинг не заметил чехов

Группа A

Англия — Чехия — 5:0 (Стерлинг, 24; Кейн, 45+2 — пенальти; Стерлинг, 62; Стерлинг, 68; Калас, 84 — автогол)

Болгария — Черногория — 1:1 (Неделев, 82 — пенанльти — Мугоша, 50)

Вывеска матча на «Уэмбли» выглядела бы интересно, например, в середине 2000-х, но сейчас команды находятся в разных весовых категориях. Англичане с первых минут взяли мяч под контроль и методично раскачивали оборону чешской сборной. Плану Гарета Саутгейта на игру не помешала травма Дайера, вместо которого уже на 17-й минуте вышел Баркли. «Три льва» продолжили доминировать и уже через семь минут после вынужденной перестановки открыли счет. Голевая атака насчитывала 25 точных передач, в ней приняли участие все 11 игроков команды. В решающей ее фазе Кейн тонким пасом бросил вперед 18-летнего Санчо (для него этот матч стал первым официальным в стартовом составе), Джейдон исполнил аккуратный прострел в штрафную, и на дальней штанге передачу замкнул Стерлинг.

Поведя в счете, англичане решили не форсировать развитие событий, а перед самым перерывом Стерлинг заработал пенальти. К точке подошел Кейн, уверенно реализовавший шестой подряд 11-метровый за сборную.

После перерыва для Англии произошло еще два знаменательных события. С интервалом в шесть минут еще дважды ворота Павленки поразил Стерлинг. Для Рахима этот хет-трик стал первым за национальную команду. Интересно, что в обоих случаях игроку «Сити» помогли рикошеты от защитников соперника.

Когда счет стал максимально комфортным, Саутгейт выпустил вместо Стерлинга Хадсона-Одои. А между двумя голами во втором тайме произошел необычный дебют — Алли уступил место на поле Деклану Райсу, который до этого провел три матча за Ирландию, но все они были неофициальными.

До финального свистка Кейн мог оформить дубль, но Павленка справился с его ударом. В концовке матча он не позволил отличиться еще и Хадсону-Одои, но был бессилен перед добиванием Каласа — 5:0.

Жиру встал в один ряд с Трезеге

Группа H

Молдавия — Франция — 1:4 (Амброс, 89 — Гризманн, 24; Варан, 27; Жиру, 36; Мбаппе, 87)

Андорра — Исландия — 0:2 (Бьяднасон, 22; Кьяртанссон, 80)

Албания — Турция — 0:2 (Бурак Йылмаз, 21; Чалханоглу, 55)

Матч в Кишиневе еще до стартового свистка пошел не так, как планировалось — за несколько минут до начала игры стало известно, что Коман не сможет выйти на поле из-за травмы, вместо него Дидье Дешам выпустил Матюиди. На то, чтобы понять, как действовать в незапланированном сочетании, у трехцветных ушло около половины тайма. Очередная позиционная атака, казалось, захлебнулась, но Погба тонким забросом в штрафную нашел Гризманна. Антуан в ближнем бою не оставил шансов Кошелеву.

Спустя три минуты Варан удвоил преимущество французов, замкнув подачу с углового. А потом Жиру забил 34-й мяч за сборную. Теперь он делит третье место в списке лучших бомбардиров в истории национальной команды с Трезеге. Выше только Платини (41) и Анри (51).

Французы до перерыва могли забить еще как минимум дважды. Молдавские же футболисты за 45 минут ни разу не пробили даже в направлении ворот Ллориса. После перерыва они оживились, но долгое время не могли попасть в створ. Французы отвечали, но не чувствовалось, что им жизненно необходим четвертый гол. Видимо, так думали все, кроме Мбаппе. На 87-й минуте вундеркинд забил 11-й мяч за сборную. Даже при таком счете хозяева пытались порадовать своих болельщиков и им это удалось — Амброс отправил мяч в ворота Ллориса.