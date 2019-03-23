Текущие события
Футбол. Сборные
05:15
Мексика3
Чили1
Футбол. Сборные
04:00
Гватемала1
Коста-Рика0
Футбол. Чемпионат Европы
17:00
Грузия
Швейцария
Футбол. Сборные
03:00
Перу1
Парагвай0
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Гибралтар
Ирландия
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Швеция
Румыния
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Мальта
Фарерские острова
Футбол. Сборные
20:00
Бразилия
Панама
Футбол. Сборные
22.03
Аргентина1
Венесуэла3
Футбол. Чемпионат Европы
22.03
Англия5
Чехия0
Футбол. Чемпионат Европы
22.03
Португалия0
Украина0
Футбол. Чемпионат Европы
22.03
Люксембург2
Литва1
Футбол. Чемпионат Европы
22.03
Молдавия1
Франция4
Футбол. Чемпионат Европы
22.03
Андорра0
Исландия2
Футбол. Чемпионат Европы
22.03
Албания0
Турция2
Все события
Фоторепортажи
12Самые красивые фигуристки чемпионата мира
8Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ
09:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Украина испортила настроение Роналду

Обзор пятничных матчей отборочного турнира Евро-2020.

Наверх
Источник: Reuters

Криштиану вернулся и не победил

Группа B
Португалия — Украина — 0:0
​Люксембург — Литва — 2:1 (Баррейро, 45; Родригеш, 55 — Черных, 14)

Для португальцев матч против Украины был особенным как минимум по двум причинам. Во-первых, именно с него они начали защиту титула сильнейшей команды Европы. А во-вторых, в команду вернулся Роналду. Криш не играл за сборную с ЧМ-2018, где португальская команда вылетела на стадии 1/8 финала.

Неудивительно, что хозяева начали встречу активно, едва не вынудив украинских защитников ошибиться под прессингом уже на 2-й минуте. Было видно, что команда Андрея Шевченко нервничала — в первые 20 минут на поле «Да Луж» царили хозяева. Воротам Пятова угрожал Пепе, а Вильям Карвалью даже забил, но гол справедливо был отменен из-за офсайда.

Во время загрузки произошла ошибка.

Когда тайм перевалил за экватор, гостям удалось успокоиться. Они стали отвечать на массированные атаки редкими, но осмысленными контрвыпадами. В составе украинской сборной выделялись Коноплянка, Зинченко и Марлос. Но все их старания меркли на фоне заряженности Роналду — после его ударов в ближний угол из пределов штрафной Пятову дважды пришлось спасать команду.

После перерыва картина на поле не изменилась. Только теперь помимо Роналду проверять бдительность Пятова стал еще и Андре Силва. Первый его удар украинский вратарь зафиксировал намертво, а второй, в девятку, в эффектном прыжке перевел на угловой.

Португальцы продолжали осаждать штрафную соперников, но навесам на Роналду и вышедшего на замену почти двухметрового Диегу Соузу не хватало точности, а попытки пробить были неподготовленными. Матч катился к сенсационной ничьей, когда в концовке украинцы вспыхнули и создали самый опасный момент игры — Мораис едва не подкараулил ошибку Руя Патрисиу. Незадачливого вратаря спас Пепе, успевший заблокировать удар из пределов вратарской.

Последнее слово осталось за португальцами — они пошли на штурм. Хозяева имели право претендовать на пенальти, но Клеман Тюрпен не рискнул назначать 11-метровый за фол на Соузе.

Во время загрузки произошла ошибка.

Стерлинг не заметил чехов

Группа A
Англия — Чехия — 5:0 (Стерлинг, 24; Кейн, 45+2 — пенальти; Стерлинг, 62; Стерлинг, 68; Калас, 84 — автогол)
Болгария — Черногория — 1:1 (Неделев, 82 — пенанльти — Мугоша, 50)

Вывеска матча на «Уэмбли» выглядела бы интересно, например, в середине 2000-х, но сейчас команды находятся в разных весовых категориях. Англичане с первых минут взяли мяч под контроль и методично раскачивали оборону чешской сборной. Плану Гарета Саутгейта на игру не помешала травма Дайера, вместо которого уже на 17-й минуте вышел Баркли. «Три льва» продолжили доминировать и уже через семь минут после вынужденной перестановки открыли счет. Голевая атака насчитывала 25 точных передач, в ней приняли участие все 11 игроков команды. В решающей ее фазе Кейн тонким пасом бросил вперед 18-летнего Санчо (для него этот матч стал первым официальным в стартовом составе), Джейдон исполнил аккуратный прострел в штрафную, и на дальней штанге передачу замкнул Стерлинг.

Во время загрузки произошла ошибка.

Поведя в счете, англичане решили не форсировать развитие событий, а перед самым перерывом Стерлинг заработал пенальти. К точке подошел Кейн, уверенно реализовавший шестой подряд 11-метровый за сборную.

После перерыва для Англии произошло еще два знаменательных события. С интервалом в шесть минут еще дважды ворота Павленки поразил Стерлинг. Для Рахима этот хет-трик стал первым за национальную команду. Интересно, что в обоих случаях игроку «Сити» помогли рикошеты от защитников соперника.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Когда счет стал максимально комфортным, Саутгейт выпустил вместо Стерлинга Хадсона-Одои. А между двумя голами во втором тайме произошел необычный дебют — Алли уступил место на поле Деклану Райсу, который до этого провел три матча за Ирландию, но все они были неофициальными.

Во время загрузки произошла ошибка.

До финального свистка Кейн мог оформить дубль, но Павленка справился с его ударом. В концовке матча он не позволил отличиться еще и Хадсону-Одои, но был бессилен перед добиванием Каласа — 5:0.

Жиру встал в один ряд с Трезеге

Группа H
Молдавия — Франция — 1:4 (Амброс, 89 — Гризманн, 24; Варан, 27; Жиру, 36; Мбаппе, 87)
Андорра — Исландия — 0:2 (Бьяднасон, 22; Кьяртанссон, 80)
Албания — Турция — 0:2 (Бурак Йылмаз, 21; Чалханоглу, 55)

Матч в Кишиневе еще до стартового свистка пошел не так, как планировалось — за несколько минут до начала игры стало известно, что Коман не сможет выйти на поле из-за травмы, вместо него Дидье Дешам выпустил Матюиди. На то, чтобы понять, как действовать в незапланированном сочетании, у трехцветных ушло около половины тайма. Очередная позиционная атака, казалось, захлебнулась, но Погба тонким забросом в штрафную нашел Гризманна. Антуан в ближнем бою не оставил шансов Кошелеву.

Во время загрузки произошла ошибка.

Спустя три минуты Варан удвоил преимущество французов, замкнув подачу с углового. А потом Жиру забил 34-й мяч за сборную. Теперь он делит третье место в списке лучших бомбардиров в истории национальной команды с Трезеге. Выше только Платини (41) и Анри (51).

Во время загрузки произошла ошибка.

Французы до перерыва могли забить еще как минимум дважды. Молдавские же футболисты за 45 минут ни разу не пробили даже в направлении ворот Ллориса. После перерыва они оживились, но долгое время не могли попасть в створ. Французы отвечали, но не чувствовалось, что им жизненно необходим четвертый гол. Видимо, так думали все, кроме Мбаппе. На 87-й минуте вундеркинд забил 11-й мяч за сборную. Даже при таком счете хозяева пытались порадовать своих болельщиков и им это удалось — Амброс отправил мяч в ворота Ллориса.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Португалия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Украина
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Франция
НовостиМатчиСоставСтатистика
Евро-2016
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Евро-2020. Отборочные
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Главные инсайды о "Спартаке"
Речь Кокорина в суде была короткой, но запоминающейся
Определился последний полуфиналист Кубка Гагарина
Йоханнес Бё завоевал золото в спринте на этапе Кубка мира в Осло
Игнатьев и Сулейманов принесли победу молодежной сборной России
Большунов остался без медалей в спринте на этапе КМ в Канаде
Аргентина с Месси в составе проиграла в товарищеском матче
«Жалкий трус»: американец из «Барыса» оскорбил российскую звезду
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь