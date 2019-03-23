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14:28 (мск), источник: Р-Спорт

Пануччи отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Албании

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Итальянский специалист Кристиан Пануччи отправлен в отставку с должности главного тренера сборной Албании по футболу, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Албании.

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Источник: Р-Спорт

Пануччи, которому в апреле исполнится 46 лет, уволен на следующий день после поражения сборной Албании от команды Турции (0:2) в стартовом туре отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Отмечается, что руководить сборной Албании в выездном матче квалификации Евро с командой Андорры 25 марта будут Эрвин Булку и Сулейман Мема, а также другие члены тренерского штаба.

«Федерация футбола Албании объявляет, что сегодня официально прекращено сотрудничество с тренером Кристианом Пануччи. Мы благодарим Пануччи за проделанную работу и желаем ему успехов в карьере», — говорится в заявлении.

Пануччи возглавил сборную Албании в июле 2017 года. Под его руководством команда не смогла пробиться на чемпионат мира в России. В Лиге наций албанцы заняли последнее место в своей группе в дивизионе C, одержав одну победу и потерпев три поражения, однако избежали вылета в дивизион D.

В 2012—2014 годах Пануччи входил в тренерский штаб сборной России, где помогал Фабио Капелло.

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