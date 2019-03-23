У Баринова произошел конфликт в самолете из-за матерной кричалки про «Спартак»
В самолете произошел конфликт с участием полузащитника «Локомотива» Дмитрием Бариновым, который был вызван в сборную России.
В самолете произошел конфликт с участием полузащитника «Локомотива» Дмитрием Бариновым, который был вызван в сборную России.
У футболиста произошла перепалка с болельщиком. Об этом сообщает Твиттер «Киберстранник». По имеющейся информации, конфликт был разрешен с помощью стюардов.
Полузащитник отправился самолетом в