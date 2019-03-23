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14:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

У Баринова произошел конфликт в самолете из-за матерной кричалки про «Спартак»

В самолете произошел конфликт с участием полузащитника «Локомотива» Дмитрием Бариновым, который был вызван в сборную России.

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Источник: РИА "Новости"

У футболиста произошла перепалка с болельщиком. Об этом сообщает Твиттер «Киберстранник». По имеющейся информации, конфликт был разрешен с помощью стюардов.

Полузащитник отправился самолетом в Нур-Султан на матч отборочного турнира Евро-2020 Россия — Казахстан. Конфликт с болельщиком у него возник из-за того, что после завоевания «Локомотивом» чемпионского тура он вместе с фанатами скандировал матерную кричалку в адрес «Спартака».

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