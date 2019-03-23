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14:16 (мск), источник: Sputnik.md

Главный тренер сборной Франции похвалил футболистов Молдовы

КИШИНЕВ, 23 мар — Sputnik. Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что молдавские футболисты сыграли против чемпионов мира с огромным желанием.

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Источник: Sputnik.md

«Удивила ли сборная Молдовы? Не удивлен. Они играли с желанием. Мы не хотели пропустить. Молдове было тяжело. Они надеялись доставить нам проблем, но мы не позволили им взять мяч под контроль. Поддержка фанатов была потрясающей», — сказал Дешам, которого цитирует официальный сайт УЕФА.

Также он отметил, что сборная Молдовы прогрессирует и ей нельзя останавливаться. Дешам упомянул и то, что в молдавской сборной есть хорошие футболисты, играющие за рубежом.

«Мы могли забить больше, но мы знаем, что такие матчи могут быть сложными. Наши футболисты подошли к этому матчу с правильным настроем, и это хорошо», — добавил Дешам.

Сборная Молдовы уступила Франции в матче отборочного цикла к чемпионату Европы по футболу 2020 года. Встреча прошла в Кишиневе на стадионе Зимбру и завершилась победой французов со счетом 4:1.

В составе гостей голами отметились Антуан Гризманн, Рафаэль Варан, Оливье Жиру и Килиан Мбаппе. В составе хозяев гол забил Владимир Амброс.

Следующий матч подопечные Александра Спиридона проведут 25 марта в Турции, которая одержала победу над Албанией со счетом 2:0. Также в параллельном матче в группе I Исландия обыграла Андорру 2:0.

Молдавия
1:4
Первый тайм: 0:3
Франция
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа H22.03.2019, 22:45 (МСК UTC+3)Zimbru
Главные тренеры
Александр СпиридонДидье Дешам
Голы
Владимир Амброс89′
Антуан Гризманн24′
Рафаэль Варан27′
Оливье Жиру36′
Кильян Мбаппе87′
Составы команд
23Алексей Кошелев
1Юго Ллорис
2Олег Рябчук
2Бенжамен Павар
5Вячеслав Посмак
4Рафаэль Варан
34′
8Кэтэлин Карп
5Самюэль Юмтити
15Ион Жардан
22Левен Кюрзава
7Артур Ионицэ
6Поль Погба
9Евгений Чеботару
13Н`Голо Канте
11Раду Гынсарь
10Кильян Мбаппе
90+1′
10Евгений Кочук
45′
14Блез Матюиди
73′
3Артем Разгонюк
8Тома Лемар
13Йон Николаэску
59′
7Антуан Гризманн
73′
19Виталий Дамашкан
78′
20Флориан Товен
16Александр Антонюк
73′
9Оливье Жиру
81′
18Владимир Амброс
83′
18Набиль Фекир
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
5Удары (всего)18
1Удары в створ10
0Штанги, перекладины0
2Угловые4
9Фолы11
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяАлександр Ставрев(Македония)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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