Главный тренер сборной Франции похвалил футболистов Молдовы

Источник: Sputnik.md

«Удивила ли сборная Молдовы? Не удивлен. Они играли с желанием. Мы не хотели пропустить. Молдове было тяжело. Они надеялись доставить нам проблем, но мы не позволили им взять мяч под контроль. Поддержка фанатов была потрясающей», — сказал Дешам, которого цитирует официальный сайт УЕФА.

Также он отметил, что сборная Молдовы прогрессирует и ей нельзя останавливаться. Дешам упомянул и то, что в молдавской сборной есть хорошие футболисты, играющие за рубежом.

«Мы могли забить больше, но мы знаем, что такие матчи могут быть сложными. Наши футболисты подошли к этому матчу с правильным настроем, и это хорошо», — добавил Дешам.

Сборная Молдовы уступила Франции в матче отборочного цикла к чемпионату Европы по футболу 2020 года. Встреча прошла в Кишиневе на стадионе Зимбру и завершилась победой французов со счетом 4:1.

В составе гостей голами отметились Антуан Гризманн, Рафаэль Варан, Оливье Жиру и Килиан Мбаппе. В составе хозяев гол забил Владимир Амброс.