Главный тренер сборной Франции похвалил футболистов Молдовы
КИШИНЕВ, 23 мар — Sputnik. Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что молдавские футболисты сыграли против чемпионов мира с огромным желанием.
КИШИНЕВ, 23 мар — Sputnik. Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что молдавские футболисты сыграли против чемпионов мира с огромным желанием.
«Удивила ли сборная Молдовы? Не удивлен. Они играли с желанием. Мы не хотели пропустить. Молдове было тяжело. Они надеялись доставить нам проблем, но мы не позволили им взять мяч под контроль. Поддержка фанатов была потрясающей», — сказал Дешам, которого цитирует официальный сайт УЕФА.
Также он отметил, что сборная Молдовы прогрессирует и ей нельзя останавливаться. Дешам упомянул и то, что в молдавской сборной есть хорошие футболисты, играющие за рубежом.
«Мы могли забить больше, но мы знаем, что такие матчи могут быть сложными. Наши футболисты подошли к этому матчу с правильным настроем, и это хорошо», — добавил Дешам.
Сборная Молдовы уступила Франции в матче отборочного цикла к чемпионату Европы по футболу 2020 года. Встреча прошла в Кишиневе на стадионе Зимбру и завершилась победой французов со счетом 4:1.
В составе гостей голами отметились Антуан Гризманн, Рафаэль Варан, Оливье Жиру и Килиан Мбаппе. В составе хозяев гол забил Владимир Амброс.
Следующий матч подопечные Александра Спиридона проведут 25 марта в Турции, которая одержала победу над Албанией со счетом 2:0. Также в параллельном матче в группе I Исландия обыграла Андорру 2:0.
|Александр Спиридон
|Дидье Дешам
|Владимир Амброс
|89′
|Антуан Гризманн
|24′
|Рафаэль Варан
|27′
|Оливье Жиру
|36′
|Кильян Мбаппе
|87′
|23
|Алексей Кошелев
|1
|Юго Ллорис
|2
|Олег Рябчук
|2
|Бенжамен Павар
|5
|Вячеслав Посмак
|4
|Рафаэль Варан
34′
|8
|Кэтэлин Карп
|5
|Самюэль Юмтити
|15
|Ион Жардан
|22
|Левен Кюрзава
|7
|Артур Ионицэ
|6
|Поль Погба
|9
|Евгений Чеботару
|13
|Н`Голо Канте
|11
|Раду Гынсарь
|10
|Кильян Мбаппе
90+1′
|10
|Евгений Кочук
45′
|14
|Блез Матюиди
73′
|3
|Артем Разгонюк
|8
|Тома Лемар
|13
|Йон Николаэску
59′
|7
|Антуан Гризманн
73′
|19
|Виталий Дамашкан
78′
|20
|Флориан Товен
|16
|Александр Антонюк
73′
|9
|Оливье Жиру
81′
|18
|Владимир Амброс
83′
|18
|Набиль Фекир
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|5
|Удары (всего)
|18
|1
|Удары в створ
|10
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|4
|9
|Фолы
|11
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Александр Ставрев(Македония)