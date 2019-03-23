Сборная России тренируется в полном составе перед матчем с Казахстаном

Российская команда проводит первую тренировку в Казахстане, куда она прилетела в пятницу вечером. На поле стадиона «Астана Арена», где в воскресенье состоится матч, вышли все 24 футболиста, в том числе и Дмитрий Баринов, вызванный в команду перед игрой.