Сборная России тренируется в полном составе перед матчем с Казахстаном
АСТАНА, 23 мар — РИА Новости, Сергей Астахов. Сборная России по футболу накануне отборочного матча чемпионата Европы-2020 против команды Казахстана тренируется в полном составе.
АСТАНА, 23 мар — РИА Новости, Сергей Астахов. Сборная России по футболу накануне отборочного матча чемпионата Европы-2020 против команды Казахстана тренируется в полном составе.
Российская команда проводит первую тренировку в Казахстане, куда она прилетела в пятницу вечером. На поле стадиона «Астана Арена», где в воскресенье состоится матч, вышли все 24 футболиста, в том числе и Дмитрий Баринов, вызванный в команду перед игрой.
Матч между сборными Казахстана и России состоится 24 марта и начнется в 17:00 по московскому времени.