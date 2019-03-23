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15:27 (мск), источник: Р-Спорт

Сборная России тренируется в полном составе перед матчем с Казахстаном

АСТАНА, 23 мар — РИА Новости, Сергей Астахов. Сборная России по футболу накануне отборочного матча чемпионата Европы-2020 против команды Казахстана тренируется в полном составе.

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Источник: РИА "Новости"

Российская команда проводит первую тренировку в Казахстане, куда она прилетела в пятницу вечером. На поле стадиона «Астана Арена», где в воскресенье состоится матч, вышли все 24 футболиста, в том числе и Дмитрий Баринов, вызванный в команду перед игрой.

Матч между сборными Казахстана и России состоится 24 марта и начнется в 17:00 по московскому времени.

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