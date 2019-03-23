Черчесов: Нас критикуют за примитивный футбол? А кто?

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Накануне вечером сборная России прилетела в Астану. Проснулась она уже в Нур-Султане. В субботу утром новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы. Впрочем, стадион «Астана Арена», где наша команда провела пресс-конференцию и тренировку, останется с прежним названием.

Завтра Станиславу Черчесову предстоит провести здесь, возможно, самый важный матч после чемпионата мира. Если неудачу с Бельгией объяснить было можно, то поражение или ничью с Казахстаном не поймёт уже никто. А придётся ведь наверняка непросто: на выходных местная команда разгромила шотландцев на глазах у переполненного стадиона, который и в воскресенье точно будет забит.

— Удивились крупной победе Казахстана над Шотландией? 3:0 — это сильно.

— Нам удивляться нечему. Восприняли результат как результат. Знаем, что у Казахстана новый тренер. Кстати, мы с ним встречались недавно в Турции и играли друг против друга в своё время. Мы не в курсе, чего хотели шотландцы, зато знаем, что Казахстан — мобильная команда, которая любит и умеет играть в футбол и может доставить неприятности любому. Тогда матч сложился так, что Казахстан забил первым в дебюте, а Шотландия не смогла перестроиться.

— Изучили соперника? От кого из Казахстана стоит ждать большей опасности?

— Исходим из последней игры, она у соперника первая с новым тренером. Нет одного футболиста, без которого бы сломалась игра. Эта команда — единый механизм.

— Сборную России критикуют за примитивный стиль. Завтра тоже будете использовать навесы? — вопрос от казахстанского журналиста.

— Завтра посмотрим. А кто нас критикует?



— Спортивные журналисты.

— Из Казахстана? У нас есть игроки с определёнными качествами, надо подстраиваться под них. Кстати, Казахстан тоже играет длинными передачами. Одних критикуют, других хвалят. Мы же постараемся сделать максимум, чтобы было комфортно играть именно с этим соперником.



— Дзюба не забивает уже 15 матчей. Разговаривали с ним по этому поводу?

— Нет.

— Неужели на родине Яшина нет хороших вратарей? Почему поставили легионера? — ещё один вопрос от местного представителя СМИ, заданный на местном языке.

— Юридически Гилерме — россиянин, мы не смотрим на то, кто где родился и вырос. Он хорошо себя проявляет, в прошлом году провёл два матча на ноль, говорит по-русски чуть лучше, чем я по-казахски, хорошо чувствует себя в коллективе. Никакого дискомфорта!

А вот такие вопросы получать некомфортно. Вот я сам — осетин, у Джикии, который сидит рядом, грузинские корни. У вас есть Меркель — казахский немец. Не хотелось бы в XXI веке такие вещи вообще обсуждать.

— России играть проще против команд с чистыми форвардами, как Батшуайи у бельгийцев, или теми, кто использует «ложные девятки», как Казахстан?

— Нам всегда легче играть с командами, которые ниже нас классом. Так ответит любой тренер. А какая у них система — уже не так важно. Понятно, что мы всё разбираем перед матчами, плюс у футболистов есть футбольный интеллект, они на месте соображают, понимают, куда им перемещаться в той или иной ситуации. Казахстан может сыграть по-разному. Класс футболиста в отдельности и класс команды решают многое.



— Александр Зуев, который играет в «Ростове», может получить вызов в сборную Казахстана, у него здесь корни. Какой совет ему бы дали? Дождаться вызова из сборной России?

— Нужно его спросить. Мне сложно ответить. Мы знаем, как он играет, игрок с хорошим потенциалом. Но решение принимать ему. Того же Гилерме мы не просили же делать российский паспорт. У кого куда тянется душа. За сборную играют не по контрактам, а по зову души.

— К поражению от Бельгии многие отнеслись с пониманием, класс соперника понятен. А вот в случае неудачи с Казахстаном все будет по-другому. Вы согласны с тем, что этот матч — самый важный для вас после чемпионата мира?

— Согласен с тем, что нельзя проигрывать. Но не согласен с тем, что Бельгии надо было проигрывать. Мы и к ней готовились, хотели победить, выглядели командой. Но в матчах случаются различные нюансы случаются, соперники создали нам проблемы, набрать очки не получилось.

Что касается завтрашней игры, это одна из игр турнира. Турнирную таблицу знаем, считать умеем, наша задача — везде добиваться успеха. Завтра это и необходимо. После поражений надо реабилитироваться, мы готовы к этому.



— Головин завтра не сыграет из-за дисквалификации. Насколько это большая потеря? Кем замените?

— Кем конкретно заменим, не скажу, само собой. Сразу после игры мы с ним не общались, только утром, в спокойной обстановке. Он сам понимает, что совершил глупость. Накачек и взбучек не было. Было пожелание, что пора взрослеть, пусть готовится к следующим сборам. Головин важный для нас исполнитель, играет определённую, нестандартную роль, но будем исходить из того, что его на поле не будет.

— Искусственное поле станет проблемой для сборной России?

— С одной стороны правильный вопрос, с другой, у нас нет выбора. Я сейчас вышел на поле, вроде бы оно достаточно хорошего качества. Казахстан тренируется на этом газоне, возможно, получит мини-плюсы, но это ни о чем не говорит.

— Чалов и Ахметов дебютировали за сборную. Как оцените их игру?

— Чалова оценивать будет необъективно, он провел слишком мало времени, плюс в такие матчи сложно входить. Ильзат начал с первых минут, его игру оценить можно. Только что перед выездом на стадион он заходил ко мне, обсудили нюансы.

Все идет своим чередом, стараемся делать максимум для того, чтобы тот же Антон Миранчук, играющий определенную роль в «Локомотиве», вышел на уровень в сборной. Когда, если не сейчас, казалось бы? Но по той или иной причине в тот раз кое-что не получилось. Молодых нужно подтягивать аккуратно, чтобы у них после матчей был позитив, а не негатив.



— Вопрос, касающийся чемпионата мира. Зачем вы дали исполнять пенальти Смолову? — новый вопрос от казахстанского журналиста, до сих пор не отошедшего от горечи ЧМ-2018.

— Говорю как на духу! Были бы вы рядом — я бы вам доверил. Или вы завидуете ему?

Джикия: Я тоже не люблю слово «проблема»