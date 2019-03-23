«За еще одним сюрпризом». Тренер Казахстана рассказал, как надо играть со сборной России

Источник: РИА "Новости"

— Как себя чувствует Темирлан Ерланов?

— Его еще не было в общей группе. Сегодня посмотрим. Индивидуально работал пока.

— Как хотите остановить атакующую линию сборной России? Черчесов сказал, что ничего не получалось с Бельгией — что думаете об этом?

— Против Бельгии очень сложно играть. Они лидеры по рейтингу. Даже такой команде, как России. У России не играли лидеры в центре поля. Но для нас это будет сложный соперник. На чемпионате мира Россия показала, как может играть.

— Как нужно сыграть против России, чтобы добиться результата?

— Мы можем и хотим сделать сюрприз. Нам надо опять играть хорошо — как одна команда. Организовано и компактно. Мы относимся с уважением к сопернику. Мы отыграли хорошо последний матч и у нас хорошее настроение.