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17:15 (мск), источник: Vesti.kz

«За еще одним сюрпризом». Тренер Казахстана рассказал, как надо играть со сборной России

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Михал Билек вперед игрой с Россией в отборе на Евро-2020 на пресс-конференции отметил, что после победы над Шотландией его команда готова преподнести еще один сюрприз, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

— Как себя чувствует Темирлан Ерланов?
— Его еще не было в общей группе. Сегодня посмотрим. Индивидуально работал пока.

— Как хотите остановить атакующую линию сборной России? Черчесов сказал, что ничего не получалось с Бельгией — что думаете об этом?
— Против Бельгии очень сложно играть. Они лидеры по рейтингу. Даже такой команде, как России. У России не играли лидеры в центре поля. Но для нас это будет сложный соперник. На чемпионате мира Россия показала, как может играть.

— Как нужно сыграть против России, чтобы добиться результата?
— Мы можем и хотим сделать сюрприз. Нам надо опять играть хорошо — как одна команда. Организовано и компактно. Мы относимся с уважением к сопернику. Мы отыграли хорошо последний матч и у нас хорошее настроение.

Напомним, сборная России по футбола стартовала в отборе на Евро-2020 с поражения в Бельгии, а Казахстан обыграл Шотландию. Встреча Казахстана с Россией пройдет на «Астана Арене» завтра, 24 марта, и начнется в 20:00 по столичному времени.

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