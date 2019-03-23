Сборная Швейцарии на выезде обыграла команду Грузии в отборе Евро-2020

Встреча 1-го тура группы D, прошедшая в субботу в Тбилиси, завершилась победой швейцарцев со счетом 2:0. Голы забили Стивен Цубер (57-я минута) и Денис Закариа (80).

Во втором туре сборная Швейцарии 26 марта примет команду Дании, а сборная Грузии в этот же день сыграет в гостях с командой Ирландии.