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19:09 (мск), источник: Р-Спорт

Сборная Швейцарии на выезде обыграла команду Грузии в отборе Евро-2020

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Футболисты сборной Швейцарии на выезде обыграли команду Грузии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

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Источник: AFP 2019

Встреча 1-го тура группы D, прошедшая в субботу в Тбилиси, завершилась победой швейцарцев со счетом 2:0. Голы забили Стивен Цубер (57-я минута) и Денис Закариа (80).

Во втором туре сборная Швейцарии 26 марта примет команду Дании, а сборная Грузии в этот же день сыграет в гостях с командой Ирландии.

Грузия
0:2
Первый тайм: 0:0
Швейцария
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа D23.03.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Boris Paichadze
Главные тренеры
Владимир ВайссВладимир Петкович
Голы
Стивен Цубер57′
Брель Эмболо80′
Составы команд
1Георгий Лория
1Янн Зоммер
2Отар Какабадзе
2Штефан Лихтштайнер
3Давид Хочолава
76′
5Мануэль Аканджи
4Гурам Кашия
13Рикардо Родригес
6Ника Квеквескири
70′
22Фабиан Шер
7Джаба Канкава
10Гранит Джака
89′
8Валерий Казаишвили
14Стивен Цубер
21Валериане Гвилия
90+2′
17Денис Закария
16Джемал Табидзе
62′
8Ремо Фройлер
89′
5Соломон Кверквелия
15Джибриль Соу
10Джано Ананидзе
84′
7Брель Эмболо
84′
13Ника Качарава
11Ренато Штеффен
11Георгий Квилитая
73′
19Марио Гавранович
61′
19Шаба Лобжанидзе
9Альбиан Айети
Статистика
3Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
5Удары (всего)21
1Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
2Угловые9
15Фолы7
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяКрейг Поусон(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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