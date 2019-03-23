Сборная Швейцарии на выезде обыграла команду Грузии в отборе Евро-2020
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Футболисты сборной Швейцарии на выезде обыграли команду Грузии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Футболисты сборной Швейцарии на выезде обыграли команду Грузии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Встреча 1-го тура группы D, прошедшая в субботу в Тбилиси, завершилась победой швейцарцев со счетом 2:0. Голы забили Стивен Цубер (57-я минута) и Денис Закариа (80).
Во втором туре сборная Швейцарии 26 марта примет команду Дании, а сборная Грузии в этот же день сыграет в гостях с командой Ирландии.
|Владимир Вайсс
|Владимир Петкович
|Стивен Цубер
|57′
|Брель Эмболо
|80′
|1
|Георгий Лория
|1
|Янн Зоммер
|2
|Отар Какабадзе
|2
|Штефан Лихтштайнер
|3
|Давид Хочолава
76′
|5
|Мануэль Аканджи
|4
|Гурам Кашия
|13
|Рикардо Родригес
|6
|Ника Квеквескири
70′
|22
|Фабиан Шер
|7
|Джаба Канкава
|10
|Гранит Джака
89′
|8
|Валерий Казаишвили
|14
|Стивен Цубер
|21
|Валериане Гвилия
90+2′
|17
|Денис Закария
|16
|Джемал Табидзе
62′
|8
|Ремо Фройлер
89′
|5
|Соломон Кверквелия
|15
|Джибриль Соу
|10
|Джано Ананидзе
84′
|7
|Брель Эмболо
84′
|13
|Ника Качарава
|11
|Ренато Штеффен
|11
|Георгий Квилитая
73′
|19
|Марио Гавранович
61′
|19
|Шаба Лобжанидзе
|9
|Альбиан Айети
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|5
|Удары (всего)
|21
|1
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|9
|15
|Фолы
|7
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Крейг Поусон(Англия)