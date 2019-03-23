Мечтал выступать за Россию, но сыграет против нее. История Александра Меркеля

Источник: AP 2019

Фамилия канцлера и отец-футболист

Будущий игрок «Милана», «Дженоа» и «Удинезе» родился в столице Казахстана Алма-Ате в 1992 году, за несколько лет до переноса столичного статуса в Акмолу (бывший Акмолинск и Целиноград), которая впоследствии станет Астаной, а затем и Нур-Султаном. Родители Александра происходили из поволжских немцев — отсюда и их фамилия, как у действующего канцлера Германии, — а увлечение футболом передалось Меркелю по наследству: его отец Василий в молодости успел поиграть за алматинский «Кайрат».

В 1998-м, когда Александру исполнилось шесть лет, семья переселилась в Германию — в небольшой городок Вальдернбах, в 60 километрах к северу от Франкфурта-на-Майне. В интервью Deutsche Welle Василий рассказывал: «Сразу после переезда у нас начались полугодичные языковые курсы. Свободного времени после занятий было много, и мы вместе с сыном проводили его на футбольном поле».

Сам Меркель-младший вспоминал о том периоде в разговоре с vesti.kz: «Когда наша семья оказалась в Германии, отец сразу купил мне мяч, форму и бутсы. Он любил повторять: «Каждый мужчина мечтает, чтобы его сын стал футболистом».

Очередные переезды и плохая учеба

Мечта отца вскоре начала сбываться, хотя без сложностей не обходилось — просмотры в серьезных клубах складывались успешно, тренеры оставались довольны, но «Вердер», например, не взял 11-летнего Сашу из-за возраста (в академию бременцев набирали с 13 лет), а в «Штутгарте» свой отказ мотивировали тем, что мальчик далеко живет. Меркели не увидели в этом проблемы — и, бросив все, переехали в столицу немецкого автопрома. Так Александр попал в структуру «швабов».

«Штутгарт» пять лет был его домом — пока в 2008-м, по информации Bild, молодого футболиста не отстранили от тренировок на 14 дней за… плохую успеваемость в школе. Рядом оказался экс-игрок сборной Германии Маурицио Гаудино — он помог Меркелю не потерять форму, договорившись с клубом пятого дивизиона «Зонненхоф Гроссашпах», а затем устроил ему просмотр в «Милане».

Про Александра в Италии уже знали — несколько раз видели его в деле, — и личное знакомство лишь убедило красно-черных: 16-летнему футболисту было сделано официальное предложение. «Концепция итальянского клуба была более продуманной и перспективной для Алекса, и мы решили отправить его в Милан», — вспоминал позже его отец.

Вопрос сборных

К тому моменту Меркель уже вовсю пылил в юношеских сборных Германии. За команду 15-летних он забил в первой же игре, поразив ворота датчан, за U-16 провел полтора десятка матчей, с U-17 в 2009-м должен был ехать на юношеский чемпионат мира в Нигерию, но отказался от поездки — и громко заявил о желании выступать за национальную команду России.

Я чувствую себя больше русским, чем немцем. И бабушка у меня русская. Моя мечта — сыграть когда-нибудь за взрослую сборную России. А сейчас и за юношескую с удовольствием выступал бы. Александр Меркель футболист сборной Казахстана

Это признание Александр сделал в октябре 2009-го в интервью «СЭ», позже добавив, что в глубине души надеется примерить российскую форму на ЧМ-2018.

Он говорил это не раз, но, по его собственным словам, никаких личных контактов с российской стороной у него не было. В отличие от представителя футболиста, Николая Шпилевского, который еще летом 2009-го в разговоре с «СЭ» рассказал: «Мне звонили из РФС по поводу Меркеля. Александр с удовольствием выступил бы за российскую сборную, но хотел бы играть в команде, где ребята старше его. Он мечтает выступать за Россию. Если получит двойное гражданство, это может стать реальностью».

Паспортный вопрос действительно стоял остро — Меркель мог выступать за Казахстан (место рождения), Германию (постоянное проживание + юношеские сборные страны) и Россию (место рождения родителей). Для реализации его озвученной мечты необходимо было решиться на крайние меры. «Чтобы получить российский паспорт, ему, как мне объяснили, нужно отказаться от немецкого», — делился с «СЭ» отец игрока. Впрочем, не имея в планах никакой конкретики, отказываться от гражданства ЕС они не торопились.

Дебют в ЛЧ и гол в Кубке

Тем временем, карьера в Италии началась бодро — Александр хорошо зарекомендовал себя в молодежных командах красно-черных, настреляв в последнем сезоне за миланскую примаверу 15 голов. В октябре 2009-го он сделал дубль в матче с «Читтаделлой» (4:1) и через несколько дней был вызван в первую команду.

За мной заехал автобус, на котором «Милан» отправился в Верону на матч с «Кьево». Прямо за моей спиной сидел Роналдинью, неподалеку Зеедорф, Пирло. Все время были вместе! Можно сказать, сбылась мечта. Александр Меркель футболист сборной Казахстана

До дебюта за основу миланцев оставалось больше года — зато каким он вышел! 8 декабря 2010-го Меркель отыграл 15 минут в домашнем матче Лиги чемпионов против «Аякса» (0:2) — и пусть та игра не имела для итальянской стороны никакого турнирного значения («Милан» обеспечил себе попадание в плей-офф заранее), статус турнира добавлял уроженцу Алма-Аты мотивации проявить себя.

Через полтора месяца Александр вышел в основе «Милана» на матч 1/8 Кубка Италии против «Бари» — та игра стала для него одной из лучших в составе красно-черных. Во-первых, под самый перерыв он забил свой дебютный (и единственный) гол за миланцев, во-вторых, на 65-й минуте Робинью после его передачи установил окончательный счет встречи — 3:0. Казалось, над «Сан-Сиро» взошла новая казахско-русско-немецкая звезда.

Травматичный список

Но, как это обычно бывает, в дело вмешались травмы. Из-за повреждения сухожилия он выпал из миланской обоймы и летом 2011-го был продан в «Дженоа». Сразу после перехода Меркель травмировал бедро и, вылетев на месяц, так и не прижился в Генуе, через полгода вернувшись в «Милан» в аренду. Но и там, как назло, здоровье вновь его подвело: два месяца без футбола из-за травмы колена — и практически целый сезон был выброшен в мусорку.

После этого Александр начал свои скитания по городам и весям Европы: «Удинезе», «Уотфорд», «Грассхопер», «Бохум» — нигде он не задерживался дольше, чем на год. Осенью 2015-го, в Удине, ему пришлось тяжелее всего — «кресты», шесть с лишним месяцев на больничном и еще один скомканный сезон.

Дебют за Казахстан

Обиднее всего то, что травма колена помешала важному этапу в карьере Меркеля — за две недели до этого он дебютировал во взрослой сборной Казахстана в отборном матче Евро-2016 против исландцев (0:0).

Устав ждать приглашения от России и понимая, что в текущем состоянии всерьез рассчитывать на него Германии не приходится, Александр шагнул в сторону своей исторической родины.

«Рад, что получил такую возможность. Я еще молодой и не достиг своей цели в футболе. Для меня это шанс — играть в сборной Казахстана. Думаю ли я об игре за сборную России? Нет, не думаю», — отмечал он в интервью vesti.kz.

Возвращение

В России, похоже, о нем тоже не думали — по крайней мере, признаков заинтересованности не подавали. Принять участие в ЧМ-2018, вопреки его мечтам, Меркелю так и не удалось — минувшим летом он добрался до голландского «Хераклеса», с которым неделю назад обыграл «Витесс» Леонида Слуцкого (3:2), после чего впервые с 2015-го был вызван в сборную Казахстана. В четверг 21 марта Александр во второй раз в жизни вышел на поле в составе казахтанской команды — и после его голевой передачи на Юрия Перцуха хозяева забили победный мяч в ворота шотландцев (3:0).

В воскресенье Меркелю предстоит впервые во взрослой карьере сыграть против сборной России. Надо ли говорить, как велико будет его желание показать себя — за все нереализованные мечты.