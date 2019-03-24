О’Нил: Думаю, сборная Беларуси представляет большую угрозу на контратаках, чем Эстония
Главный тренер Северной Ирландии Майкл О’Нил поделился ожиданиями от игры квалификации Евро-2020 против Беларуси.
Главный тренер Северной Ирландии Майкл О’Нил поделился ожиданиями от игры квалификации Евро-2020 против Беларуси.
«Думаю, сборная Беларуси представляет большую угрозу на контратаках, чем Эстония.
Нам нужно продемонстрировать тот же уровень, что и в прошлой игре, а возможно даже сыграть лучше, чтобы достичь того результата, на который мы рассчитываем", — сказал О’Нил.
Матч квалификации Евро-2020 состоится 24 марта в 22.45 по белорусскому времени.
В матче 1-го тура Северная Ирландия обыграла Эстонию 2:0, а Беларусь проиграла Голландии 0:4.