Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
23.03
Испания2
Норвегия1
Футбол. Чемпионат Европы
23.03
Лихтенштейн0
Греция2
Футбол. Чемпионат Европы
23.03
Италия2
Финляндия0
Футбол. Чемпионат Европы
23.03
Босния и Герцеговина2
Армения1
Футбол. Чемпионат Европы
23.03
Гибралтар0
Ирландия1
Футбол. Чемпионат Европы
23.03
Швеция2
Румыния1
Футбол. Чемпионат Европы
23.03
Мальта2
Фарерские острова1
Футбол. Сборные
23.03
Бразилия1
Панама1
Футбол. Первый дивизион
08:00
Луч
Тюмень
Футбол. Чемпионат Европы
23.03
Грузия0
Швейцария2
Футбол. Первый дивизион
11:00
Томь
Мордовия
Футбол. Сборные
23.03
ОманП 5:41
Сингапур1
Футбол. Первый дивизион
13:00
Ротор
Сибирь
Футбол. Сборные
13:00
Тайвань
Соломоновы Острова
Все события
Фоторепортажи
14Лучшие тренеры мира по версии France Football
12Алина Загитова — чемпионка мира!
00:10 (мск), источник: Tribuna.com Беларусь

О’Нил: Думаю, сборная Беларуси представляет большую угрозу на контратаках, чем Эстония

Главный тренер Северной Ирландии Майкл О’Нил поделился ожиданиями от игры квалификации Евро-2020 против Беларуси.

Наверх
Источник: AFP 2019

«Думаю, сборная Беларуси представляет большую угрозу на контратаках, чем Эстония.

Нам нужно продемонстрировать тот же уровень, что и в прошлой игре, а возможно даже сыграть лучше, чтобы достичь того результата, на который мы рассчитываем", — сказал О’Нил.

Матч квалификации Евро-2020 состоится 24 марта в 22.45 по белорусскому времени.

В матче 1-го тура Северная Ирландия обыграла Эстонию 2:0, а Беларусь проиграла Голландии 0:4.

Беларусь
НовостиМатчиСоставСтатистика
Северная Ирландия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Евро-2016
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Евро-2020. Отборочные
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Отмороженный гопник, который победил рак и стал суперзвездой
Безумная драка в КХЛ. Досталось даже судьям
Логинов устоял. А у Бе — уникальный рекорд
Кузьмина оформила дубль. Завтра ее последняя гонка
«Зенит» собрал 35 тысяч на товарищескую игру и крупно проиграл
Большунову сломали палку, но не волю. Он может обогнать Клебо
Мечтал выступать за Россию, но сыграет против. История Меркеля
Шикарный Мойзе Кин. Обзор квалификации Евро-2020
Тарасова рассказала об отношении к Тутберидзе
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь