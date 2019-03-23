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23 марта, источник: Р-Спорт

Гол Классона помог шведам победить Румынию в отборе Евро-2020

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Футболисты сборной Швеции дома одержали победу над командой Румынии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

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Источник: AFP 2019

Встреча группы F, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 2:1. В составе хозяев поля голы забили Робин Куайсон (на 33-й минуте) и игрок «Краснодара» Виктор Классон (40). У гостей отличился Клаудиу Кешеру (58).

В другом матче группы сборная Мальты дома в меньшинстве одолела команду Фарерских островов — 2:1.

Швеция
2:1
Первый тайм: 0:0
Румыния
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа F23.03.2019, 20:00 (МСК UTC+3)Friends Arena
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