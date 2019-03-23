Гол Классона помог шведам победить Румынию в отборе Евро-2020
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Футболисты сборной Швеции дома одержали победу над командой Румынии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Футболисты сборной Швеции дома одержали победу над командой Румынии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Встреча группы F, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 2:1. В составе хозяев поля голы забили Робин Куайсон (на 33-й минуте) и игрок «Краснодара» Виктор Классон (40). У гостей отличился Клаудиу Кешеру (58).
В другом матче группы сборная Мальты дома в меньшинстве одолела команду Фарерских островов — 2:1.
|Янне Андерссон
|Козмин Контра
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
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|Главный судья
|Майкл Оливер(Англия)