Гол Классона помог шведам победить Румынию в отборе Евро-2020

Встреча группы F, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 2:1. В составе хозяев поля голы забили Робин Куайсон (на 33-й минуте) и игрок «Краснодара» Виктор Классон (40). У гостей отличился Клаудиу Кешеру (58).