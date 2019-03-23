Сборная Ирландии обыграла команду Гибралтара в квалификации Евро-2020
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Футболисты сборной Ирландии обыграли на выезде команду Гибралтара в матче квалификации чемпионата Европы-2020.
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Футболисты сборной Ирландии обыграли на выезде команду Гибралтара в матче квалификации чемпионата Европы-2020.
Встреча группы D, прошедшая в Гибралтаре, завершилась победой гостей со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил на 49-й минуте Джефф Хендрик.
Во втором туре ирландцы 26 марта примут сборную Грузии, гибралтарцы сыграют в этот же день дома с командой Эстонии.
|Хулио Рибас
|Мик Маккарти
|0
|Желтые карточки
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|Красные карточки
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|Главный судья
|Анастасиос Папапетру(Греция)