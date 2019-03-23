Сборная Ирландии обыграла команду Гибралтара в квалификации Евро-2020

Встреча группы D, прошедшая в Гибралтаре, завершилась победой гостей со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил на 49-й минуте Джефф Хендрик.

Во втором туре ирландцы 26 марта примут сборную Грузии, гибралтарцы сыграют в этот же день дома с командой Эстонии.