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00:19 (мск), источник: Tribuna.com Беларусь

Криушенко: Для меня важно, что команда прибавила в уверенности

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко прокомментировал предстоящий матч квалификации Евро-2020 со сборной Северной Ирландии.

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Источник: Reuters

— Удалось ли отойти от поражения в Голландии? Как настроение в команде?

— Мы проанализировали, разобрали игру. И по статистике, и по фитнесу между нами и голландцами была пропасть. Результат, к сожалению, обескураживающий. Разобрались, спокойно поговорили, некоторые основные направления на следующий матч определили.

— Про физическое состояние — все ли готовы играть?

— В общей группе на тренировочном занятии будут пытаться работать все. Для тех, кто испытает сильный дискомфорт, занятие закончится.

— Что можете сказать о сборной Северной Ирландии?

— Не думаю, что эта команда сильно поиграет себе в сравнении с матчем против эстонцев. Этого же стоит ожидать: активных флангов, давления в центре. Агрессивную, боевую игру.

— Вы уже около двух лет возглавляете сборную. Как оцените этот период своей работы?

— Для меня важно, что команда прибавила в уверенности. Мы немножко поменяли стиль, который предполагает больший контроль мяча. Вот это для меня важно. Все остальное зависит от игры футболистов и от того, как они выступают в клубах. Всегда буду рад, если в сборной появятся новые молодые ребята — это тоже для нас очень важно, — сказал Криушенко.

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