Криушенко: Для меня важно, что команда прибавила в уверенности
Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко прокомментировал предстоящий матч квалификации Евро-2020 со сборной Северной Ирландии.
Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко прокомментировал предстоящий матч квалификации Евро-2020 со сборной Северной Ирландии.
— Удалось ли отойти от поражения в Голландии? Как настроение в команде?
— Мы проанализировали, разобрали игру. И по статистике, и по фитнесу между нами и голландцами была пропасть. Результат, к сожалению, обескураживающий. Разобрались, спокойно поговорили, некоторые основные направления на следующий матч определили.
— Про физическое состояние — все ли готовы играть?
— В общей группе на тренировочном занятии будут пытаться работать все. Для тех, кто испытает сильный дискомфорт, занятие закончится.
— Что можете сказать о сборной Северной Ирландии?
— Не думаю, что эта команда сильно поиграет себе в сравнении с матчем против эстонцев. Этого же стоит ожидать: активных флангов, давления в центре. Агрессивную, боевую игру.
— Вы уже около двух лет возглавляете сборную. Как оцените этот период своей работы?
— Для меня важно, что команда прибавила в уверенности. Мы немножко поменяли стиль, который предполагает больший контроль мяча. Вот это для меня важно. Все остальное зависит от игры футболистов и от того, как они выступают в клубах. Всегда буду рад, если в сборной появятся новые молодые ребята — это тоже для нас очень важно, — сказал Криушенко.