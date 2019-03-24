Криушенко: Для меня важно, что команда прибавила в уверенности

Источник: Reuters

— Удалось ли отойти от поражения в Голландии? Как настроение в команде?

— Мы проанализировали, разобрали игру. И по статистике, и по фитнесу между нами и голландцами была пропасть. Результат, к сожалению, обескураживающий. Разобрались, спокойно поговорили, некоторые основные направления на следующий матч определили.

— Про физическое состояние — все ли готовы играть?

— В общей группе на тренировочном занятии будут пытаться работать все. Для тех, кто испытает сильный дискомфорт, занятие закончится.

— Что можете сказать о сборной Северной Ирландии?

— Не думаю, что эта команда сильно поиграет себе в сравнении с матчем против эстонцев. Этого же стоит ожидать: активных флангов, давления в центре. Агрессивную, боевую игру.

— Вы уже около двух лет возглавляете сборную. Как оцените этот период своей работы?