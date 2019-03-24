11-метровый Серхио Рамос, шикарный Мойзе Кин. Обзор квалификации Евро-2020

Источник: AFP 2019

Мойзе Кин — новая звезда сборной Италии

Команда Роберто Манчини дома играла с Финляндией. Хороший вариант позитивно начать отбор к Евро-2020. «Скуадра Адзурра» так и сделала — уже на 7-й минуте сюжет про быстрый гол в жизнь воплотил Николо Барелла, 22-летний полузащитник «Кальяри». Фанаты итальянской еды могут лишь сожалеть, что в заявку на матч не попал форвард «Удинезе» Кевин Лазанья. Такая была бы связка.

О серьезном: у Италии в старте вышел Мойзе Кин, 19-летний янгстер, недавно сделавший дубль за основу «Юве». Когда Криштиану и Ко отдыхали перед ответкой с «Атлетико». В сборной Мойзе тоже сразу показал уровень — забил во втором матче за национальную команду. Сильно.

Первый был в прошлом году — товарняк против США. Так что первый официальный — и сразу гол. Кажется, и без Ронаду в «Юве» есть кому забивать. А в сборной Италии Кин стал самым молодым автором гола в XXI веке, форварду 19 лет и 23 дня на момент игры с Финляндией. И вторым в истории — только Бруно Николе в далеком 1958-м было меньше.

Группа J. 1-й тур

Италия — Финляндия — 2:0 (1:0).

Голы: Барелла, 7 (1:0); Кин, 74 (2:0).

Бывший игрок ЦСКА победил Грузию

Стивен Цубер сейчас в полном порядке. Пусть «Хоффенхайм» и отдал его в аренду в «Штутгарт» — зато в новом клубе швейцарец зажигает. В последних пяти матчах у Цубера аж 5 голов — шикарный резалт даже для форварда. А Цубер-то у нас не такой.

Неудивительно, что Стивен вышел и в основе своей сборной — Швейцарии. И снова забил. Снова обеспечил результат. На счету Цубера победный гол в гостевой игре против Грузии. Хозяева держались первый тайм, но после перерыва экс-работник ЦСКА и полузащитник с русским именем Денис и фамилией Закария оформили 2:0 для Швейцарии.

У Грузии матч отыграли товарищи из РПЛ — Ананидзе и Кверквелия. Их команда уступила впервые за 7 матчей — но это потому что в Лиге наций грузины играли всего лишь против Латвии, Казахстана и Андорры.

Группа D. 1-й тур

Грузия — Швейцария — 0:2 (0:0).

Голы: Цубер, 56 (0:1); Закария, 80 (0:2).

Нынешний игрок «Реала» победил сам себя

У Испании не должно было быть проблем с новержцам. Букмекеры давали на победу хозяев смешной коэффициент 1,20. И начало встречи сложилось так, как все и ждали. Родриго уже на 14-й минуте открыл счет красивым ударом.

А затем что-то пошло не так. Испанцы вроде бы и атаковали, и по воротам били (7 ударов в створ против 1 у Норвегии), но никак не могли забить. После перерыва началось шоу Серхио Рамоса. Сначала на 65-й защитник сфолил в своей штрафной, и Кинг с пенальти счет сравнял.

Но скоро пенальти заработала уже Испания: норвежский голкипер сбил летящего к воротам Морату. К точке подошел Рамос и исправился за ошибку, пробив максимально по-пижонски. Вообще нервов нет у человека.

Группа F. 1-й тур

Испания — Норвегия — 2:1 (1:0).

Голы: Родриго, 16; Рамос (пенальти), 71 — Кинг (пенальти), 65.

Испания: Де Хеа, Рамос, Мартинес, Альба, Себальос (Каналес, 74), Навас, Бускетс, Парехо (Родри Эрнандес, 77), Асенсио, Родриго, Мората (Хайме Мата, 89). Норвегия: Ярстейн, Алеэсами, Эльабделлауи, Айер, Нордтвейт, Хенриксен, Сельнэс, Эльюнусси (Йонсен, 55), Эдегор (Эльюнусси, 56), Кинг, Юхансен (Камара, 77).

Ирландия, Гибралтар, самолеты

Славная сборная Гибралтара продолжает свои славные выступления. Сегодня она, конечно, не обыграла Армению. Зато достойно рубилась с Ирландией. Британцы в гостях вымучили только один гол — полузащитник «Бернли» Хендрик спас свою сборную от эпик фэйла. 1:0 в гостях с Гибралтаром — не лучший результат, но три очка есть, все такое.

В конце концов, главное, чтобы обе команды не мешали… самолетам. А то они там бегают, бегают, пока воздушные судна выполняют важные миссии. Аэропорт Гибралтара, если что, вплотную примыкает к стадиону. Или наоборот.

Еще пару важных вещей о матчах отбора Евро-2020: сборная Мальты победила дома впервые за… 13 лет. Еще и играя вдесятером последние полчаса. Пострадали Фарерские острова (2:1).