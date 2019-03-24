Роналду высказался о работе Шевченко в сборной Украины

Игра прошла в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» и завершилась со счетом 0:0.

«Андрей Шевченко хорошо поработал с командой. У сборной Украины было не так много шансов, но она добыла результат. Это был хороший матч», — сказала Роналду.

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Он отметил, что украинцы избегали нечестных приемов.

«Я не чувствовал сильного давления со стороны противника, мог играть на разных участках поля. Украинцы достаточно корректные игроки, возможно, левый защитник жестче других», — цитирует португальца Footboom.