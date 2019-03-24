Роналду высказался о работе Шевченко в сборной Украины
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал первую встречу команды в рамках отбора на Евро-2020 со сборной Украины, передает «Советский спорт».
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал первую встречу команды в рамках отбора на Евро-2020 со сборной Украины, передает «Советский спорт».
Игра прошла в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» и завершилась со счетом 0:0.
«Андрей Шевченко хорошо поработал с командой. У сборной Украины было не так много шансов, но она добыла результат. Это был хороший матч», — сказала Роналду.
«Я не чувствовал сильного давления со стороны противника, мог играть на разных участках поля. Украинцы достаточно корректные игроки, возможно, левый защитник жестче других», — цитирует португальца Footboom.
В следующем туре Португалия дома встретится с Сербией. Украине предстоит сыграть на выезде с Люксембургом. Оба матча пройдут 25 марта.
|Фернанду Сантуш
|Андрей Шевченко
|1
|Руй Патрисиу
|12
|Андрей Пятов
|2
|Жоау Канселу
|21
|Александр Караваев
|5
|Рафаэл Геррейру
|13
|Виталий Миколенко
|3
|Пепе
|4
|Сергей Кривцов
|4
|Рубен Диаш
|22
|Николай Матвиенко
|14
|Виллиам Карвалью
|8
|Руслан Малиновский
|7
|Криштиану Роналду
|17
|Александр Зинченко
|11
|Бернарду Силва
|6
|Тарас Степаненко
86′
|8
|Жоау Моутинью
87′
|10
|Евгений Коноплянка
87′
|10
|Жоау Мариу
|14
|Виталий Буяльский
|18
|Рубен Невеш
62′
|11
|Ромеру Бонфим Марлос
66′
|15
|Рафа Силва
|15
|Виктор Цыганков
|9
|Андре Силва
73′
|18
|Роман Яремчук
76′
|23
|Диегу Соуза
|19
|Жуниор Мораес
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|17
|Удары (всего)
|6
|8
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|18
|Угловые
|2
|9
|Фолы
|14
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Клеман Тюрпен(Франция)