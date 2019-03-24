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10:59 (мск), источник: Газета.Ру

Роналду высказался о работе Шевченко в сборной Украины

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал первую встречу команды в рамках отбора на Евро-2020 со сборной Украины, передает «Советский спорт».

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Игра прошла в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» и завершилась со счетом 0:0.

«Андрей Шевченко хорошо поработал с командой. У сборной Украины было не так много шансов, но она добыла результат. Это был хороший матч», — сказала Роналду.

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Он отметил, что украинцы избегали нечестных приемов.

«Я не чувствовал сильного давления со стороны противника, мог играть на разных участках поля. Украинцы достаточно корректные игроки, возможно, левый защитник жестче других», — цитирует португальца Footboom.

В следующем туре Португалия дома встретится с Сербией. Украине предстоит сыграть на выезде с Люксембургом. Оба матча пройдут 25 марта.

Португалия
0:0
Первый тайм: 0:0
Украина
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа B22.03.2019, 22:45 (МСК UTC+3)Estadio da Luz
Главные тренеры
Фернанду СантушАндрей Шевченко
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1Руй Патрисиу
12Андрей Пятов
2Жоау Канселу
21Александр Караваев
5Рафаэл Геррейру
13Виталий Миколенко
3Пепе
4Сергей Кривцов
4Рубен Диаш
22Николай Матвиенко
14Виллиам Карвалью
8Руслан Малиновский
7Криштиану Роналду
17Александр Зинченко
11Бернарду Силва
6Тарас Степаненко
86′
8Жоау Моутинью
87′
10Евгений Коноплянка
87′
10Жоау Мариу
14Виталий Буяльский
18Рубен Невеш
62′
11Ромеру Бонфим Марлос
66′
15Рафа Силва
15Виктор Цыганков
9Андре Силва
73′
18Роман Яремчук
76′
23Диегу Соуза
19Жуниор Мораес
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
17Удары (всего)6
8Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
18Угловые2
9Фолы14
4Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяКлеман Тюрпен(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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