Будет аншлаг: на матч Казахстан — Россия распроданы все билеты

Все билеты на матч Казахстан — Россия выкуплены, работа касс стадиона «Астана Арена» завершена.
«Дорогие болельщики, чтобы футбольный праздник не был омрачен, а атмосфера на стадионе олицетворяла собой единый со сборной Казахстана дух, КФФ призывает вас прибыть на стадион заблаговременно, во избежание очереди у входа, давки и столпотворения», — говорится в официальном обращении.
Напомним, матч Казахстан — Россия состоится сегодня, 24 марта. Начало игры в 20:00 по местному времени. Принимает встречу «Астана Арена».