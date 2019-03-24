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13:14 (мск), источник: Vesti.kz

Будет аншлаг: на матч Казахстан — Россия распроданы все билеты

Пресс-служба казахстанской Федерации футбола сообщила о завершении продажи билетов на матч Казахстан — Россия в рамках отбора на Евро-2020.

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Источник: kff.kz
Все билеты на матч Казахстан — Россия выкуплены, работа касс стадиона «Астана Арена» завершена.

«Дорогие болельщики, чтобы футбольный праздник не был омрачен, а атмосфера на стадионе олицетворяла собой единый со сборной Казахстана дух, КФФ призывает вас прибыть на стадион заблаговременно, во избежание очереди у входа, давки и столпотворения», — говорится в официальном обращении.

Евро-2020. ОтборочныеГруппа I, 24.03.2019, 17:00

Казахстан-:Россия-

Напомним, матч Казахстан — Россия состоится сегодня, 24 марта. Начало игры в 20:00 по местному времени. Принимает встречу «Астана Арена».

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