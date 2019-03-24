Будет аншлаг: на матч Казахстан — Россия распроданы все билеты

«Дорогие болельщики, чтобы футбольный праздник не был омрачен, а атмосфера на стадионе олицетворяла собой единый со сборной Казахстана дух, КФФ призывает вас прибыть на стадион заблаговременно, во избежание очереди у входа, давки и столпотворения», — говорится в официальном обращении.