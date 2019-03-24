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19:15 (мск), источник: ТАСС

Сборная России одержала первую победу в отборочном турнире ЧЕ-2020

НУР-СУЛТАН, 24 марта. /ТАСС/. Сборная России по футболу одержала победу над командой Казахстана со счетом 4:0 в гостевом матче второго тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. На игре, которая состоялась на «Астане-Арене», присутствовало 29 тысяч 582 зрителя.

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Дублем в составе российской команды отметился Денис Черышев (19-я и 45-я минуты), в активе 28-летнего полузащитника в настоящий момент девять голов в 22 матчах в составе национальной команды. Один гол на счету капитана сборной России Артема Дзюбы (52), который забил свой первый мяч с 25 октября, тогда он отличился в составе санкт-петербургского «Зенита» в домашнем матче группового этапа Лиги Европы с «Бордо» (2:1). В составе сборной Дзюба в предыдущий раз забивал в ворота команды Турции в гостевом матче Лиги наций (2:1) в сентябре 2018 года. Еще один мяч защитник сборной Казахстана Абзал Бейсебеков отправил в собственные ворота (62).

Защитнику сборной России Андрею Семенову в воскресенье исполнилось 30 лет. Футболист провел первый официальный матч в составе российской национальной команды, до этого он играл только в товарищеских встречах. Во втором тайме травму получил российский полузащитник Алексей Ионов, вместо него на 61-й минуте на поле появился Владислав Игнатьев.

В составе сборной Казахстана в первом тайме на замену вышел Олег Вороговский. Его не было в заявке на игру, но, как оказалось, это связано с технической проблемой.

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Сборные России и Казахстана до этого матча провели две товарищеские игры. В мае 2008 года россияне разгромили команду Казахстана со счетом 6:0, а матч в марте 2015 года завершился безголевой ничьей.

В первом матче в отборочном турнире россияне 21 марта в гостях проиграли команде Бельгии (1:3). В турнирной таблице группы I четыре команды — сборные России, Бельгии, Казахстана и Кипра — имеют в активе по три очка, причем российские и казахстанские футболисты провели по две игры. Позднее в воскресенье состоятся матчи Кипр — Бельгия и Сан-Марино — Шотландия. В следующем туре сборная России 8 июня в Саранске примет команду Сан-Марино, сборная Казахстана в тот же день на выезде встретится с командой Бельгии.

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Казахстан
0:4
Первый тайм: 0:2
Россия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I24.03.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Astana Arena, 29582 зрителя
Главные тренеры
Михал БилекСтанислав Черчесов
Голы
Денис Черышев(Алексей Ионов, Магомед Оздоев)19′
Денис Черышев(Артем Дзюба)45+2′
Артем Дзюба(Денис Черышев, Ильзат Ахметов)52′
Абзал Бейсебеков62′
Составы команд
12Дмитрий Непогодов
1Маринату Гильерме
16Гафуржан Суюмбаев
49′
2Мариу Фернандес
2Сергей Малый
13Федор Кудряшов
6Елдос Ахметов
64′
5Андрей Семенов
21Абзал Бейсебеков
14Георгий Джикия
17Александр Меркель
6Денис Черышев
70′
19Бактиер Зайнутдинов
90+3′
8Юрий Газинский
5Исламбек Куат
59′
7Магомед Оздоев
23Юрий Логвиненко
30′
21Алексей Ионов
61′
11Ян Вороговский
20Владислав Игнатьев
8Юрий Перцух
85′
19Ильзат Ахметов
72′
10Георгий Жуков
15Алексей Миранчук
14Роман Муртазаев
59′
22Артем Дзюба
82′
15Бауыржан Турысбек
10Федор Чалов
Статистика
4Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты8
7Удары (всего)16
2Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
2Угловые9
12Фолы11
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяСлавко Винчич(Словения)
Боковой судьяАндраж Ковачич(Словения)
Боковой судьяТомаж Кланчник(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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