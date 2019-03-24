Сборная России одержала первую победу в отборочном турнире ЧЕ-2020

Дублем в составе российской команды отметился Денис Черышев (19-я и 45-я минуты), в активе 28-летнего полузащитника в настоящий момент девять голов в 22 матчах в составе национальной команды. Один гол на счету капитана сборной России Артема Дзюбы (52), который забил свой первый мяч с 25 октября, тогда он отличился в составе
Защитнику сборной России Андрею Семенову в воскресенье исполнилось 30 лет. Футболист провел первый официальный матч в составе российской национальной команды, до этого он играл только в товарищеских встречах. Во втором тайме травму получил российский полузащитник Алексей Ионов, вместо него на 61-й минуте на поле появился Владислав Игнатьев.
В составе сборной Казахстана в первом тайме на замену вышел Олег Вороговский. Его не было в заявке на игру, но, как оказалось, это связано с технической проблемой.
Сборные России и Казахстана до этого матча провели две товарищеские игры. В мае 2008 года россияне разгромили команду Казахстана со счетом 6:0, а матч в марте 2015 года завершился безголевой ничьей.
В первом матче в отборочном турнире россияне 21 марта в гостях проиграли команде Бельгии (1:3). В турнирной таблице группы I четыре команды — сборные России, Бельгии, Казахстана и Кипра — имеют в активе по три очка, причем российские и казахстанские футболисты провели по две игры. Позднее в воскресенье состоятся матчи Кипр — Бельгия и
|Михал Билек
|Станислав Черчесов
|Денис Черышев(Алексей Ионов, Магомед Оздоев)
|19′
|Денис Черышев(Артем Дзюба)
|45+2′
|Артем Дзюба(Денис Черышев, Ильзат Ахметов)
|52′
|Абзал Бейсебеков
|62′
|12
|Дмитрий Непогодов
|1
|Маринату Гильерме
|16
|Гафуржан Суюмбаев
49′
|2
|Мариу Фернандес
|2
|Сергей Малый
|13
|Федор Кудряшов
|6
|Елдос Ахметов
64′
|5
|Андрей Семенов
|21
|Абзал Бейсебеков
|14
|Георгий Джикия
|17
|Александр Меркель
|6
|Денис Черышев
70′
|19
|Бактиер Зайнутдинов
90+3′
|8
|Юрий Газинский
|5
|Исламбек Куат
59′
|7
|Магомед Оздоев
|23
|Юрий Логвиненко
30′
|21
|Алексей Ионов
61′
|11
|Ян Вороговский
|20
|Владислав Игнатьев
|8
|Юрий Перцух
85′
|19
|Ильзат Ахметов
72′
|10
|Георгий Жуков
|15
|Алексей Миранчук
|14
|Роман Муртазаев
59′
|22
|Артем Дзюба
82′
|15
|Бауыржан Турысбек
|10
|Федор Чалов
|4
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|8
|7
|Удары (всего)
|16
|2
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|9
|12
|Фолы
|11
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Славко Винчич(Словения)
|Боковой судья
|Андраж Ковачич(Словения)
|Боковой судья
|Томаж Кланчник(Словения)