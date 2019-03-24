Сборная России одержала первую победу в отборочном турнире ЧЕ-2020

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Дублем в составе российской команды отметился Денис Черышев (19-я и 45-я минуты), в активе 28-летнего полузащитника в настоящий момент девять голов в 22 матчах в составе национальной команды. Один гол на счету капитана сборной России Артема Дзюбы (52), который забил свой первый мяч с 25 октября, тогда он отличился в составе санкт-петербургского «Зенита» в домашнем матче группового этапа Лиги Европы с «Бордо» (2:1). В составе сборной Дзюба в предыдущий раз забивал в ворота команды Турции в гостевом матче Лиги наций (2:1) в сентябре 2018 года. Еще один мяч защитник сборной Казахстана Абзал Бейсебеков отправил в собственные ворота (62).

Защитнику сборной России Андрею Семенову в воскресенье исполнилось 30 лет. Футболист провел первый официальный матч в составе российской национальной команды, до этого он играл только в товарищеских встречах. Во втором тайме травму получил российский полузащитник Алексей Ионов, вместо него на 61-й минуте на поле появился Владислав Игнатьев.

В составе сборной Казахстана в первом тайме на замену вышел Олег Вороговский. Его не было в заявке на игру, но, как оказалось, это связано с технической проблемой.

Сборные России и Казахстана до этого матча провели две товарищеские игры. В мае 2008 года россияне разгромили команду Казахстана со счетом 6:0, а матч в марте 2015 года завершился безголевой ничьей.

В первом матче в отборочном турнире россияне 21 марта в гостях проиграли команде Бельгии (1:3). В турнирной таблице группы I четыре команды — сборные России, Бельгии, Казахстана и Кипра — имеют в активе по три очка, причем российские и казахстанские футболисты провели по две игры. Позднее в воскресенье состоятся матчи Кипр — Бельгия и Сан-Марино — Шотландия. В следующем туре сборная России 8 июня в Саранске примет команду Сан-Марино, сборная Казахстана в тот же день на выезде встретится с командой Бельгии.