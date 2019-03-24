Сборная Уэльса победила Словакию в матче квалификации ЧЕ-2020

Встреча группы E, состоявшаяся в воскресенье в Кардиффе (Уэльс), завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный мяч на 5-й минуте забил Дэниел Джеймс.

В следующем матче квалификации Евро 8 июня сборная Уэльса на выезде сыграет с командой Хорватии, а сборная Словакии 11 июня в гостях встретится с командой Азербайджана.