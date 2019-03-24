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20:56 (мск), источник: Р-Спорт

Сборная Уэльса победила Словакию в матче квалификации ЧЕ-2020

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Футболисты сборной Уэльса обыграли команду Словакии в матче второго тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

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Источник: AFP 2019

Встреча группы E, состоявшаяся в воскресенье в Кардиффе (Уэльс), завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный мяч на 5-й минуте забил Дэниел Джеймс.

В следующем матче квалификации Евро 8 июня сборная Уэльса на выезде сыграет с командой Хорватии, а сборная Словакии 11 июня в гостях встретится с командой Азербайджана.

Уэльс
1:0
Первый тайм: 1:0
Словакия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа E24.03.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Cardiff City Stadium
Главные тренеры
Райан ГиггзПавел Гапал
Голы
Дэниэл Джеймс5′
Составы команд
1Уэйн Хеннесси
23Мартин Дубравка
4Бен Дэйвис
3Денис Вавро
31′
5Крис Мефам
14Милан Шкриньяр
14Коннор l Робертс
16Давид Ганцко
15Джеймс Лоуренс
10Альберт Руснак
7Джо Аллен
53′
17Марек Хамшик
86′
8Мэтт Смит
19Юрай Куцка
90+6′
11Гарет Бэйл
22Станислав Лоботка
41′
10Дэвид Брукс
60′60′
2Петер Пекарик
90′
9Тайлер Робертс
18Павол Шафранко
20Дэниэл Джеймс
72′
8Ондрей Дуда
65′
6Эшли Уильямс
21Михал Дюриш
69′
16Харри Уилсон
87′
20Роберт Мак
15′69′
18Уилл Волкс
9Мирослав Стох
90+3′
Статистика
2Желтые карточки7
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)13
4Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
4Угловые3
10Фолы20
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяФеликс Цвайер(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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