Сборная Уэльса победила Словакию в матче квалификации ЧЕ-2020
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Футболисты сборной Уэльса обыграли команду Словакии в матче второго тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Футболисты сборной Уэльса обыграли команду Словакии в матче второго тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Встреча группы E, состоявшаяся в воскресенье в Кардиффе (Уэльс), завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный мяч на 5-й минуте забил Дэниел Джеймс.
В следующем матче квалификации Евро 8 июня сборная Уэльса на выезде сыграет с командой Хорватии, а сборная Словакии 11 июня в гостях встретится с командой Азербайджана.
|Райан Гиггз
|Павел Гапал
|Дэниэл Джеймс
|5′
|1
|Уэйн Хеннесси
|23
|Мартин Дубравка
|4
|Бен Дэйвис
|3
|Денис Вавро
31′
|5
|Крис Мефам
|14
|Милан Шкриньяр
|14
|Коннор l Робертс
|16
|Давид Ганцко
|15
|Джеймс Лоуренс
|10
|Альберт Руснак
|7
|Джо Аллен
53′
|17
|Марек Хамшик
86′
|8
|Мэтт Смит
|19
|Юрай Куцка
90+6′
|11
|Гарет Бэйл
|22
|Станислав Лоботка
41′
|10
|Дэвид Брукс
60′60′
|2
|Петер Пекарик
90′
|9
|Тайлер Робертс
|18
|Павол Шафранко
|20
|Дэниэл Джеймс
72′
|8
|Ондрей Дуда
65′
|6
|Эшли Уильямс
|21
|Михал Дюриш
69′
|16
|Харри Уилсон
87′
|20
|Роберт Мак
15′69′
|18
|Уилл Волкс
|9
|Мирослав Стох
90+3′
|2
|Желтые карточки
|7
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|13
|4
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|3
|10
|Фолы
|20
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Феликс Цвайер(Германия)