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19:19 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана крупно проиграла России и потерпела первое поражение в отборе на Евро-2020

Счет был открыт на 19-й минуте.

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10
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Сборная Казахстана по футболу крупно проиграла России в домашнем матче отборочного цикла Евро-2020, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра второго тура группы К прошла сегодня, 24 марта, на стадионе «Астана Арена» и завершилась со счетом 0:4.

Счет в игре был открыт на 19-й минуте, а автором гола стал полузащитник сборной России и испанской «Валенсии» Денис Черышев. На исходе получаса игры в матче случилась и первая замена — вместо защитника Юрия Логвиненко, вернувшегося после травмы, в игре вступил Ян Вороговский.

Второй мяч был забит уже в компенсированное время первого тайма. За несколько секунд до перерыва дубль оформил Черышев, которому ассистировал капитан Артем Дзюба.

Во втором тайме они уже поменялись местами. На 52-й минуте Дзюба с передачи Черышева забил третий гол россиян в ворота Дмитрия Непогодова. Для форварда этот мяч стал первым с 25 октября — его «сухая» серия составляла 1308 минут и 16 матчей.

Совсем неприличным счет россияне сделали на 62-й минуте. Пытаясь прервать удар, защитник казахстанцев Абзал Бейсбеков срезал мяч в свои ворота. В оставшееся время счет в итоге не изменился.

Напомним, в первом туре группы I сборная Казахстана разгромила Шотландию — 3:1, Россия уступила Бельгии — 1:3, а Кипр забил пять голов Сан-Марино — 5:0.

В 23:00 по астанинскому времени в группе I начнется матч Сан-Марино — Шотландия, а в 01:45 — игра Кипр — Бельгия.

Игры третьего тура пройдут 8 июня. В этот день Казахстан в гостях встретится с Бельгией, Россия примет Сан-Марино, а Шотландия — Кипр.

Казахстан
0:4
Первый тайм: 0:2
Россия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I24.03.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Astana Arena, 29582 зрителя
Главные тренеры
Михал БилекСтанислав Черчесов
Голы
Денис Черышев(Алексей Ионов, Магомед Оздоев)19′
Денис Черышев(Артем Дзюба)45+2′
Артем Дзюба(Денис Черышев, Ильзат Ахметов)52′
Абзал Бейсебеков62′
Составы команд
12Дмитрий Непогодов
1Маринату Гильерме
16Гафуржан Суюмбаев
49′
2Мариу Фернандес
2Сергей Малый
13Федор Кудряшов
6Елдос Ахметов
64′
5Андрей Семенов
21Абзал Бейсебеков
14Георгий Джикия
17Александр Меркель
6Денис Черышев
70′
19Бактиер Зайнутдинов
90+3′
8Юрий Газинский
5Исламбек Куат
59′
7Магомед Оздоев
23Юрий Логвиненко
30′
21Алексей Ионов
61′
11Ян Вороговский
20Владислав Игнатьев
8Юрий Перцух
85′
19Ильзат Ахметов
72′
10Георгий Жуков
15Алексей Миранчук
14Роман Муртазаев
59′
22Артем Дзюба
82′
15Бауыржан Турысбек
10Федор Чалов
Статистика
4Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты8
7Удары (всего)16
2Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
2Угловые9
12Фолы11
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяСлавко Винчич(Словения)
Боковой судьяАндраж Ковачич(Словения)
Боковой судьяТомаж Кланчник(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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