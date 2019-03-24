Сборная Казахстана крупно проиграла России и потерпела первое поражение в отборе на Евро-2020
Счет был открыт на 19-й минуте.
Счет был открыт на 19-й минуте.
Сборная Казахстана по футболу крупно проиграла России в домашнем матче отборочного цикла Евро-2020, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра второго тура группы К прошла сегодня, 24 марта, на стадионе «Астана Арена» и завершилась со счетом 0:4.
Счет в игре был открыт на 19-й минуте, а автором гола стал полузащитник сборной России и испанской «Валенсии» Денис Черышев. На исходе получаса игры в матче случилась и первая замена — вместо защитника Юрия Логвиненко, вернувшегося после травмы, в игре вступил Ян Вороговский.
Второй мяч был забит уже в компенсированное время первого тайма. За несколько секунд до перерыва дубль оформил Черышев, которому ассистировал капитан Артем Дзюба.
Во втором тайме они уже поменялись местами. На 52-й минуте Дзюба с передачи Черышева забил третий гол россиян в ворота Дмитрия Непогодова. Для форварда этот мяч стал первым с 25 октября — его «сухая» серия составляла 1308 минут и 16 матчей.
Совсем неприличным счет россияне сделали на 62-й минуте. Пытаясь прервать удар, защитник казахстанцев Абзал Бейсбеков срезал мяч в свои ворота. В оставшееся время счет в итоге не изменился.
Напомним, в первом туре группы I сборная Казахстана разгромила Шотландию — 3:1, Россия уступила Бельгии — 1:3, а Кипр забил пять голов
В 23:00 по астанинскому времени в группе I начнется матч
Игры третьего тура пройдут 8 июня. В этот день Казахстан в гостях встретится с Бельгией, Россия примет
|Михал Билек
|Станислав Черчесов
|Денис Черышев(Алексей Ионов, Магомед Оздоев)
|19′
|Денис Черышев(Артем Дзюба)
|45+2′
|Артем Дзюба(Денис Черышев, Ильзат Ахметов)
|52′
|Абзал Бейсебеков
|62′
|12
|Дмитрий Непогодов
|1
|Маринату Гильерме
|16
|Гафуржан Суюмбаев
49′
|2
|Мариу Фернандес
|2
|Сергей Малый
|13
|Федор Кудряшов
|6
|Елдос Ахметов
64′
|5
|Андрей Семенов
|21
|Абзал Бейсебеков
|14
|Георгий Джикия
|17
|Александр Меркель
|6
|Денис Черышев
70′
|19
|Бактиер Зайнутдинов
90+3′
|8
|Юрий Газинский
|5
|Исламбек Куат
59′
|7
|Магомед Оздоев
|23
|Юрий Логвиненко
30′
|21
|Алексей Ионов
61′
|11
|Ян Вороговский
|20
|Владислав Игнатьев
|8
|Юрий Перцух
85′
|19
|Ильзат Ахметов
72′
|10
|Георгий Жуков
|15
|Алексей Миранчук
|14
|Роман Муртазаев
59′
|22
|Артем Дзюба
82′
|15
|Бауыржан Турысбек
|10
|Федор Чалов
|4
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|8
|7
|Удары (всего)
|16
|2
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|9
|12
|Фолы
|11
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Славко Винчич(Словения)
|Боковой судья
|Андраж Ковачич(Словения)
|Боковой судья
|Томаж Кланчник(Словения)