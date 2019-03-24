Сборная Казахстана крупно проиграла России и потерпела первое поражение в отборе на Евро-2020

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий

Сборная Казахстана по футболу крупно проиграла России в домашнем матче отборочного цикла Евро-2020, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра второго тура группы К прошла сегодня, 24 марта, на стадионе «Астана Арена» и завершилась со счетом 0:4.

Счет в игре был открыт на 19-й минуте, а автором гола стал полузащитник сборной России и испанской «Валенсии» Денис Черышев. На исходе получаса игры в матче случилась и первая замена — вместо защитника Юрия Логвиненко, вернувшегося после травмы, в игре вступил Ян Вороговский.

Второй мяч был забит уже в компенсированное время первого тайма. За несколько секунд до перерыва дубль оформил Черышев, которому ассистировал капитан Артем Дзюба.

Во втором тайме они уже поменялись местами. На 52-й минуте Дзюба с передачи Черышева забил третий гол россиян в ворота Дмитрия Непогодова. Для форварда этот мяч стал первым с 25 октября — его «сухая» серия составляла 1308 минут и 16 матчей.

Совсем неприличным счет россияне сделали на 62-й минуте. Пытаясь прервать удар, защитник казахстанцев Абзал Бейсбеков срезал мяч в свои ворота. В оставшееся время счет в итоге не изменился.

Напомним, в первом туре группы I сборная Казахстана разгромила Шотландию — 3:1, Россия уступила Бельгии — 1:3, а Кипр забил пять голов Сан-Марино — 5:0.

В 23:00 по астанинскому времени в группе I начнется матч Сан-Марино — Шотландия, а в 01:45 — игра Кипр — Бельгия.