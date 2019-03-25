Дзюба забил впервые за 16 матчей. Сказал, что победа — для фанатов, а не для диванных экспертов
Молчал 1308 минут.
Молчал 1308 минут.
Дзюба — один из главных героев матча с Казахстаном. Сегодня он был невероятно полезен: здорово поддерживал атаки, сделал ассист и, главное, забил — впервые с 25 октября 2018-го.
После матча местные болельщики посвятили Артему кричалку «Дзюба, Дзюба — бог футбола». Смотрите, как мило:
«В перерыве сказал Дзюбе: играй, не переживай. Пока не забьешь, менять не будем», — рассказал после матча Черчесов.
«У меня не было проблем с тем, что я не забивал, — отметил Дзюба. — Конечно, счастлив отличиться. Спасибо Черышеву, что вернул мне передачу. Я — ему, а он — мне».
Еще Дзюба нервно говорил о журналистах:
— Как вам Казахстан? Это команда определенно ниже классом…
— В современном футболе нет команд, которые можно обыграть легко. Назовите мне хоть один матч, где
— Аргентина — Ямайка.
— Классно. А в каком году?
— В 1998-м.
— Понимаете, вот с таким подходом, если бы мы сейчас проиграли, что бы вы написали? Опять приехали и просрали. Так ведь?
Затем о болельщиках:
«Я поражаюсь нашей людской натуре. Стоит проиграть или сыграть неудачно, как всех начинают поливать грязью. Многие говорили, что мы не обыграем Казахстан. Правда, это был нелегкий соперник. Тем, кто за нас всем сердцем, мы благодарны. Играем за вас. Эта победа для них, а не для диванных экспертов. Отмазались за Бельгию? Мы исходим из того, что отмазаться за матч с Бельгией нужно дома. Понимаем, что это очень серьезный уровень. Но ведь мы смотрим в таблицу. Нужно набирать очки, потому что мы хотим на Евро».
А мы и не сомневаемся.
|Михал Билек
|Станислав Черчесов
|Денис Черышев(Алексей Ионов, Магомед Оздоев)
|19′
|Денис Черышев(Артем Дзюба)
|45+2′
|Артем Дзюба(Денис Черышев, Ильзат Ахметов)
|52′
|Абзал Бейсебеков
|62′
|12
|Дмитрий Непогодов
|1
|Маринату Гильерме
|16
|Гафуржан Суюмбаев
49′
|2
|Мариу Фернандес
|2
|Сергей Малый
|13
|Федор Кудряшов
|6
|Елдос Ахметов
64′
|5
|Андрей Семенов
|21
|Абзал Бейсебеков
|14
|Георгий Джикия
|17
|Александр Меркель
|6
|Денис Черышев
70′
|19
|Бактиер Зайнутдинов
90+3′
|8
|Юрий Газинский
|5
|Исламбек Куат
59′
|7
|Магомед Оздоев
|23
|Юрий Логвиненко
30′
|21
|Алексей Ионов
61′
|11
|Ян Вороговский
|20
|Владислав Игнатьев
|8
|Юрий Перцух
85′
|19
|Ильзат Ахметов
72′
|10
|Георгий Жуков
|15
|Алексей Миранчук
|14
|Роман Муртазаев
59′
|22
|Артем Дзюба
82′
|15
|Бауыржан Турысбек
|10
|Федор Чалов
|4
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|8
|7
|Удары (всего)
|16
|2
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|9
|12
|Фолы
|11
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Славко Винчич(Словения)
|Боковой судья
|Андраж Ковачич(Словения)
|Боковой судья
|Томаж Кланчник(Словения)