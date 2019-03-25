Дзюба забил впервые за 16 матчей. Сказал, что победа — для фанатов, а не для диванных экспертов

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Дзюба — один из главных героев матча с Казахстаном. Сегодня он был невероятно полезен: здорово поддерживал атаки, сделал ассист и, главное, забил — впервые с 25 октября 2018-го.

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Безголевая серия форварда во всех турнирах длилась 15 матчей (1308 минут).

Гол Казахстану стал для Дзюбы 144-м в карьере. По этому показателю он обогнал Валерия Карпина и Эдуарда Стрельцова и вошел в топ-20 лучших бомбардиров в истории России и СССР.

Сегодня он нанес 2 удара, 1 пришелся в створ — получился гол. Лучше только статистика Черышева — 5 ударов, 3 в створ, 2 гола.

Дзюба отлично помогал партнерам: 2 паса под удар и 2 точных кросса. Трижды он выигрывал верховые единоборства и помогал развить атаку.

После матча местные болельщики посвятили Артему кричалку «Дзюба, Дзюба — бог футбола». Смотрите, как мило:

«В перерыве сказал Дзюбе: играй, не переживай. Пока не забьешь, менять не будем», — рассказал после матча Черчесов.

«У меня не было проблем с тем, что я не забивал, — отметил Дзюба. — Конечно, счастлив отличиться. Спасибо Черышеву, что вернул мне передачу. Я — ему, а он — мне».

Еще Дзюба нервно говорил о журналистах:

— Как вам Казахстан? Это команда определенно ниже классом…

— В современном футболе нет команд, которые можно обыграть легко. Назовите мне хоть один матч, где кто-то кого-то легко обыгрывает. Ну, кроме Гибралтара.

— Аргентина — Ямайка.

— Классно. А в каком году?

— В 1998-м.

— Понимаете, вот с таким подходом, если бы мы сейчас проиграли, что бы вы написали? Опять приехали и просрали. Так ведь?

Затем о болельщиках:

«Я поражаюсь нашей людской натуре. Стоит проиграть или сыграть неудачно, как всех начинают поливать грязью. Многие говорили, что мы не обыграем Казахстан. Правда, это был нелегкий соперник. Тем, кто за нас всем сердцем, мы благодарны. Играем за вас. Эта победа для них, а не для диванных экспертов. Отмазались за Бельгию? Мы исходим из того, что отмазаться за матч с Бельгией нужно дома. Понимаем, что это очень серьезный уровень. Но ведь мы смотрим в таблицу. Нужно набирать очки, потому что мы хотим на Евро».