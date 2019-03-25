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12:57 (мск), источник: Sports.Ru

Дзюба забил впервые за 16 матчей. Сказал, что победа — для фанатов, а не для диванных экспертов

Молчал 1308 минут.

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10
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Дзюба — один из главных героев матча с Казахстаном. Сегодня он был невероятно полезен: здорово поддерживал атаки, сделал ассист и, главное, забил — впервые с 25 октября 2018-го.

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  • Безголевая серия форварда во всех турнирах длилась 15 матчей (1308 минут).
  • Гол Казахстану стал для Дзюбы 144-м в карьере. По этому показателю он обогнал Валерия Карпина и Эдуарда Стрельцова и вошел в топ-20 лучших бомбардиров в истории России и СССР.
  • Сегодня он нанес 2 удара, 1 пришелся в створ — получился гол. Лучше только статистика Черышева — 5 ударов, 3 в створ, 2 гола.
  • Дзюба отлично помогал партнерам: 2 паса под удар и 2 точных кросса. Трижды он выигрывал верховые единоборства и помогал развить атаку.

После матча местные болельщики посвятили Артему кричалку «Дзюба, Дзюба — бог футбола». Смотрите, как мило:

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«В перерыве сказал Дзюбе: играй, не переживай. Пока не забьешь, менять не будем», — рассказал после матча Черчесов.

«У меня не было проблем с тем, что я не забивал, — отметил Дзюба. — Конечно, счастлив отличиться. Спасибо Черышеву, что вернул мне передачу. Я — ему, а он — мне».

Еще Дзюба нервно говорил о журналистах:

— Как вам Казахстан? Это команда определенно ниже классом…

— В современном футболе нет команд, которые можно обыграть легко. Назовите мне хоть один матч, где кто-то кого-то легко обыгрывает. Ну, кроме Гибралтара.

— Аргентина — Ямайка.

— Классно. А в каком году?

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— В 1998-м.

— Понимаете, вот с таким подходом, если бы мы сейчас проиграли, что бы вы написали? Опять приехали и просрали. Так ведь?

Затем о болельщиках:

«Я поражаюсь нашей людской натуре. Стоит проиграть или сыграть неудачно, как всех начинают поливать грязью. Многие говорили, что мы не обыграем Казахстан. Правда, это был нелегкий соперник. Тем, кто за нас всем сердцем, мы благодарны. Играем за вас. Эта победа для них, а не для диванных экспертов. Отмазались за Бельгию? Мы исходим из того, что отмазаться за матч с Бельгией нужно дома. Понимаем, что это очень серьезный уровень. Но ведь мы смотрим в таблицу. Нужно набирать очки, потому что мы хотим на Евро».

А мы и не сомневаемся.

Казахстан
0:4
Первый тайм: 0:2
Россия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I24.03.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Astana Arena, 29582 зрителя
Главные тренеры
Михал БилекСтанислав Черчесов
Голы
Денис Черышев(Алексей Ионов, Магомед Оздоев)19′
Денис Черышев(Артем Дзюба)45+2′
Артем Дзюба(Денис Черышев, Ильзат Ахметов)52′
Абзал Бейсебеков62′
Составы команд
12Дмитрий Непогодов
1Маринату Гильерме
16Гафуржан Суюмбаев
49′
2Мариу Фернандес
2Сергей Малый
13Федор Кудряшов
6Елдос Ахметов
64′
5Андрей Семенов
21Абзал Бейсебеков
14Георгий Джикия
17Александр Меркель
6Денис Черышев
70′
19Бактиер Зайнутдинов
90+3′
8Юрий Газинский
5Исламбек Куат
59′
7Магомед Оздоев
23Юрий Логвиненко
30′
21Алексей Ионов
61′
11Ян Вороговский
20Владислав Игнатьев
8Юрий Перцух
85′
19Ильзат Ахметов
72′
10Георгий Жуков
15Алексей Миранчук
14Роман Муртазаев
59′
22Артем Дзюба
82′
15Бауыржан Турысбек
10Федор Чалов
Статистика
4Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты8
7Удары (всего)16
2Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
2Угловые9
12Фолы11
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяСлавко Винчич(Словения)
Боковой судьяАндраж Ковачич(Словения)
Боковой судьяТомаж Кланчник(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Россия
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