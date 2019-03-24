Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Венгрия0
Хорватия0
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Израиль0
Австрия0
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Сан-Марино0
Шотландия0
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Северная Ирландия
Беларусь
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Нидерланды
Германия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Словения
Македония
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Польша
Латвия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Кипр
Бельгия
Футбол. Чемпионат Европы
17:00
Уэльс1
Словакия0
Футбол. Чемпионат Европы
17:00
Казахстан0
Россия4
Футбол. Первый дивизион
15:00
Химки3
Зенит-20
Футбол. Первый дивизион
14:30
Спартак-21
Нижний Новгород2
Футбол. Первый дивизион
14:00
Чертаново0
Тамбов1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Сочи2
СКА-Хабаровск0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник0
Армавир0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Факел1
Балтика1
Футбол. Первый дивизион
13:00
Ротор2
Сибирь0
Футбол. Сборные
13:00
Тайвань0
Соломоновы Острова1
Футбол. Первый дивизион
11:00
Томь1
Мордовия0
Футбол. Первый дивизион
08:00
Луч1
Тюмень1
Все события
Фоторепортажи
16Кокорину — 28. Помните, как он играл в футбол?
12Алина Кабаева: где она сейчас?
19:43 (мск), источник: Матч ТВ

Россия врубила режим «силовики». Репортаж из Нур-Султана

Сборная Черчесова не предоставила казахстанцам ни единого шанса, набрав в отборочном цикле ЧЕ-2020 первые очки.

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Все стало ясно минут через пятнадцать. При том, что голевых моментов к тому времени не было у обеих команд. Просто у одной из них еще и не держался мяч. Абсолютно. И это был Казахстан.

Почему? Дело не в том, что главный тренер хозяев Михал Билек обновил всю казахскую оборону; он настраивался и подстраивался под Дзюбу, это ясно, но слишком много обновлений в течение четырех дней его команда впитать не смогла.

Дело в том, что Билека со всем его потенциалом убийственно прочувствовал Станислав Черчесов. Он просто принудил коллегу выбросить белый флаг. Лишил его не то что козырей, а даже намеков на них.

Крупная победа над Шотландией, собственно, дезориентировала всех, кроме Черчесова. Билек решил, что точечными изменениями сможет сделать свою команду еще лучше. Сама его команда с новым самосознанием попыталась начать технически и тактически умно. И только Россия сходу дала понять: тактический ум в такой игре — не елозить мячом по синтетической траве, а отжать принадлежащее ей по праву и по классу.

Большой Брат с первых минут врубил высокий прессинг. Без всякого стеснения скакал и пужал на чужой половине поля. Силовая борьба? Сколько угодно. Ночью эту Россию разбуди, пойдет с кем-нибудь толкаться. Умники среди наших на поле тоже были, но и они не чурались стыков, остальные же попросту врубили режим «силовики». И все у нас наладилось.

Во время загрузки произошла ошибка.

Если бы такой состав сборной выпустил года три назад Леонид Слуцкий, ему перепало бы, полагаю, за искусственное принижение национального футбольного интеллекта. Ионов, Оздоев, Семенов, Кудряшов. Они все четкие, но они никак не ассоциируются со всякой футбольной филигранью.

У прагматика Черчесова все по-другому. Он не идет кружным путем к тому, что лежит, не охраняемое, а предпочитает забрать и унести. В данном случае не охранялся центр поля. Куат на фоне россиян подрастерялся, а Меркель изначально выходил созидать. Поэтому хозяева проигрывали единоборство за единоборством, пятились к воротам, не имели мяча и в глубине души, полагаю, ждали голов в свои ворота. Как и все, кто это видел.

Вслед за первым пришел второй. Казахстанские коллеги накануне спрашивали, почему Черышев, а не Дзюба, представлялся мне главным источником российской опасности. Отвечал: «Потому что». Чем еще заменишь эпитет «голистый»? Ничем. Дано человеку. Забивает потому, что хочет и может.

Так же и вся сборная России повела себя в отношении Казахстана. Дополнила голистых надежными, плеснула в матч «физики» и борьбы. Россияне объективно выше классом, значит, при прочих равных они обязаны быть сильнее. Оставалось, не мудрствуя, организовать «прочие равные». Что Черчесов и сделал.

А когда баланс сил стал для всех явью, были и пятки, например голевая в центре поля — Ахметова, и новые голы, и тотальное преимущество, и ощущение присутствия на забаве котов с мышкой.

Во время загрузки произошла ошибка.

Произошло футбольное удушение. С позиции силы, хотя других удушений, наверное, и не бывает. Подавление. Деструктуризация. Казахстан немного жалко, проигрыш с разницей в один или два мяча оставил бы хозяев в менее смятенных чувствах. Но и это опыт, ясно, что им есть куда расти.

А вот то, что сборная России постепенно приучается брать свое, тенденция приятная. Бельгийцы для нас высоковаты, но ведь и мы для Казахстана были как бельгийцы, если не круче. Законно взяли три очка. И не взаймы — насовсем.

Евгений Дзичковский

Казахстан
0:4
Первый тайм: 0:2
Россия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I24.03.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Astana Arena, 29582 зрителя
Главные тренеры
Михал БилекСтанислав Черчесов
Голы
Денис Черышев(Алексей Ионов, Магомед Оздоев)19′
Денис Черышев(Артем Дзюба)45+2′
Артем Дзюба(Денис Черышев, Ильзат Ахметов)52′
Абзал Бейсебеков62′
Составы команд
12Дмитрий Непогодов
1Маринату Гильерме
16Гафуржан Суюмбаев
49′
2Мариу Фернандес
2Сергей Малый
13Федор Кудряшов
6Елдос Ахметов
64′
5Андрей Семенов
21Абзал Бейсебеков
14Георгий Джикия
17Александр Меркель
6Денис Черышев
70′
19Бактиер Зайнутдинов
90+3′
8Юрий Газинский
5Исламбек Куат
59′
7Магомед Оздоев
23Юрий Логвиненко
30′
21Алексей Ионов
61′
11Ян Вороговский
20Владислав Игнатьев
8Юрий Перцух
85′
19Ильзат Ахметов
72′
10Георгий Жуков
15Алексей Миранчук
14Роман Муртазаев
59′
22Артем Дзюба
82′
15Бауыржан Турысбек
10Федор Чалов
Статистика
4Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты8
7Удары (всего)16
2Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
2Угловые9
12Фолы11
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяСлавко Винчич(Словения)
Боковой судьяАндраж Ковачич(Словения)
Боковой судьяТомаж Кланчник(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Евро-2016
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Евро-2020. Отборочные
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Ювентус» лишился одного из лидеров перед игрой с «Атлетико»
СМИ: Зидан потребовал не продавать Марсело
Самая красивая биатлонистка взяла Кубок мира
Протест сборной России на действия Йохауг в масс-старте отклонен
Дело Шипулина живет. Логинов провалил гонку, но это не важно
СМИ: «Аякс» требует от «Барселоны» за футболиста €100 млн
Эмоциональное показательное выступление Медведевой на ЧМ (видео)
Черчесов: Сказал Дзюбе, что пока он не забьет — не заменим
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь