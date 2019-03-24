Россия врубила режим «силовики». Репортаж из Нур-Султана

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Все стало ясно минут через пятнадцать. При том, что голевых моментов к тому времени не было у обеих команд. Просто у одной из них еще и не держался мяч. Абсолютно. И это был Казахстан.

Почему? Дело не в том, что главный тренер хозяев Михал Билек обновил всю казахскую оборону; он настраивался и подстраивался под Дзюбу, это ясно, но слишком много обновлений в течение четырех дней его команда впитать не смогла.

Дело в том, что Билека со всем его потенциалом убийственно прочувствовал Станислав Черчесов. Он просто принудил коллегу выбросить белый флаг. Лишил его не то что козырей, а даже намеков на них.

Крупная победа над Шотландией, собственно, дезориентировала всех, кроме Черчесова. Билек решил, что точечными изменениями сможет сделать свою команду еще лучше. Сама его команда с новым самосознанием попыталась начать технически и тактически умно. И только Россия сходу дала понять: тактический ум в такой игре — не елозить мячом по синтетической траве, а отжать принадлежащее ей по праву и по классу.

Большой Брат с первых минут врубил высокий прессинг. Без всякого стеснения скакал и пужал на чужой половине поля. Силовая борьба? Сколько угодно. Ночью эту Россию разбуди, пойдет с кем-нибудь толкаться. Умники среди наших на поле тоже были, но и они не чурались стыков, остальные же попросту врубили режим «силовики». И все у нас наладилось.

Если бы такой состав сборной выпустил года три назад Леонид Слуцкий, ему перепало бы, полагаю, за искусственное принижение национального футбольного интеллекта. Ионов, Оздоев, Семенов, Кудряшов. Они все четкие, но они никак не ассоциируются со всякой футбольной филигранью.

У прагматика Черчесова все по-другому. Он не идет кружным путем к тому, что лежит, не охраняемое, а предпочитает забрать и унести. В данном случае не охранялся центр поля. Куат на фоне россиян подрастерялся, а Меркель изначально выходил созидать. Поэтому хозяева проигрывали единоборство за единоборством, пятились к воротам, не имели мяча и в глубине души, полагаю, ждали голов в свои ворота. Как и все, кто это видел.

Вслед за первым пришел второй. Казахстанские коллеги накануне спрашивали, почему Черышев, а не Дзюба, представлялся мне главным источником российской опасности. Отвечал: «Потому что». Чем еще заменишь эпитет «голистый»? Ничем. Дано человеку. Забивает потому, что хочет и может.

Так же и вся сборная России повела себя в отношении Казахстана. Дополнила голистых надежными, плеснула в матч «физики» и борьбы. Россияне объективно выше классом, значит, при прочих равных они обязаны быть сильнее. Оставалось, не мудрствуя, организовать «прочие равные». Что Черчесов и сделал.

А когда баланс сил стал для всех явью, были и пятки, например голевая в центре поля — Ахметова, и новые голы, и тотальное преимущество, и ощущение присутствия на забаве котов с мышкой.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/y9YgOtIFjWM?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Произошло футбольное удушение. С позиции силы, хотя других удушений, наверное, и не бывает. Подавление. Деструктуризация. Казахстан немного жалко, проигрыш с разницей в один или два мяча оставил бы хозяев в менее смятенных чувствах. Но и это опыт, ясно, что им есть куда расти.

А вот то, что сборная России постепенно приучается брать свое, тенденция приятная. Бельгийцы для нас высоковаты, но ведь и мы для Казахстана были как бельгийцы, если не круче. Законно взяли три очка. И не взаймы — насовсем.