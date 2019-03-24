Россия врубила режим «силовики». Репортаж из Нур-Султана
Сборная Черчесова не предоставила казахстанцам ни единого шанса, набрав в отборочном цикле ЧЕ-2020 первые очки.
Сборная Черчесова не предоставила казахстанцам ни единого шанса, набрав в отборочном цикле ЧЕ-2020 первые очки.
Все стало ясно минут через пятнадцать. При том, что голевых моментов к тому времени не было у обеих команд. Просто у одной из них еще и не держался мяч. Абсолютно. И это был Казахстан.
Почему? Дело не в том, что главный тренер хозяев Михал Билек обновил всю казахскую оборону; он настраивался и подстраивался под Дзюбу, это ясно, но слишком много обновлений в течение четырех дней его команда впитать не смогла.
Крупная победа над Шотландией, собственно, дезориентировала всех, кроме Черчесова. Билек решил, что точечными изменениями сможет сделать свою команду еще лучше. Сама его команда с новым самосознанием попыталась начать технически и тактически умно. И только Россия сходу дала понять: тактический ум в такой игре — не елозить мячом по синтетической траве, а отжать принадлежащее ей по праву и по классу.
Большой Брат с первых минут врубил высокий прессинг. Без всякого стеснения скакал и пужал на чужой половине поля. Силовая борьба? Сколько угодно. Ночью эту Россию разбуди, пойдет с
Если бы такой состав сборной выпустил года три назад Леонид Слуцкий, ему перепало бы, полагаю, за искусственное принижение национального футбольного интеллекта. Ионов, Оздоев, Семенов, Кудряшов. Они все четкие, но они никак не ассоциируются со всякой футбольной филигранью.
У прагматика Черчесова все
Вслед за первым пришел второй. Казахстанские коллеги накануне спрашивали, почему Черышев, а не Дзюба, представлялся мне главным источником российской опасности. Отвечал: «Потому что». Чем еще заменишь эпитет «голистый»? Ничем. Дано человеку. Забивает потому, что хочет и может.
Так же и вся сборная России повела себя в отношении Казахстана. Дополнила голистых надежными, плеснула в матч «физики» и борьбы. Россияне объективно выше классом, значит, при прочих равных они обязаны быть сильнее. Оставалось, не мудрствуя, организовать «прочие равные». Что Черчесов и сделал.
А когда баланс сил стал для всех явью, были и пятки, например голевая в центре поля — Ахметова, и новые голы, и тотальное преимущество, и ощущение присутствия на забаве котов с мышкой.
Произошло футбольное удушение. С позиции силы, хотя других удушений, наверное, и не бывает. Подавление. Деструктуризация. Казахстан немного жалко, проигрыш с разницей в один или два мяча оставил бы хозяев в менее смятенных чувствах. Но и это опыт, ясно, что им есть куда расти.
А вот то, что сборная России постепенно приучается брать свое, тенденция приятная. Бельгийцы для нас высоковаты, но ведь и мы для Казахстана были как бельгийцы, если не круче. Законно взяли три очка. И не взаймы — насовсем.
Евгений Дзичковский
|Михал Билек
|Станислав Черчесов
|Денис Черышев(Алексей Ионов, Магомед Оздоев)
|19′
|Денис Черышев(Артем Дзюба)
|45+2′
|Артем Дзюба(Денис Черышев, Ильзат Ахметов)
|52′
|Абзал Бейсебеков
|62′
|12
|Дмитрий Непогодов
|1
|Маринату Гильерме
|16
|Гафуржан Суюмбаев
49′
|2
|Мариу Фернандес
|2
|Сергей Малый
|13
|Федор Кудряшов
|6
|Елдос Ахметов
64′
|5
|Андрей Семенов
|21
|Абзал Бейсебеков
|14
|Георгий Джикия
|17
|Александр Меркель
|6
|Денис Черышев
70′
|19
|Бактиер Зайнутдинов
90+3′
|8
|Юрий Газинский
|5
|Исламбек Куат
59′
|7
|Магомед Оздоев
|23
|Юрий Логвиненко
30′
|21
|Алексей Ионов
61′
|11
|Ян Вороговский
|20
|Владислав Игнатьев
|8
|Юрий Перцух
85′
|19
|Ильзат Ахметов
72′
|10
|Георгий Жуков
|15
|Алексей Миранчук
|14
|Роман Муртазаев
59′
|22
|Артем Дзюба
82′
|15
|Бауыржан Турысбек
|10
|Федор Чалов
|4
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|8
|7
|Удары (всего)
|16
|2
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|9
|12
|Фолы
|11
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Славко Винчич(Словения)
|Боковой судья
|Андраж Ковачич(Словения)
|Боковой судья
|Томаж Кланчник(Словения)