«Сказал Дзюбе: пока не забьешь — не заменим». Черчесов — о победе в Казахстане

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— Казахских журналистов сегодня мало. Видимо, обиделись.

Как отношусь к тому, что стали первыми, кто выиграл в Нур-Султане? Положительно. Занесем в актив.

Ключевым стал выигрыш соперника 3:0 у Шотландии. Если бы было наоборот, получилась бы другая игра. Я бы два дня рассказывал футболистам, что надо играть от ножа. Второе — изучение соперника. Далее — наш тактический план и выбор состава.

Наш секрет с Черышевым мы вам не расскажем. Но он есть.

Изменения в обороне у соперника? Во-первых, была травма, во-вторых, две игры на таком уровне провести сложно.

Турнир только стартовал. Мы недосчитались пяти игроков. И после ноябрьских матчей критично подошли к себе. Тренерский штаб тогда недоработал, надо быть готовым к ситуациям, когда футболисты выпадают. В ноябре сделать команду командой мы не смогли, сейчас нам это удалось. Провели аналитическую работу.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/y9YgOtIFjWM?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Не присматривался к соперникам. Мы смотрим, какие функции выполняет тот или иной игрой. Изучали не только систему, но и каждого игрока. Знали, что они могут сделать.

В перерыве сказал Дзюбе: играй, не переживай. Пока не забьешь, менять не будем.