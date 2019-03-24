Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Северная Ирландия0
Беларусь0
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Нидерланды0
Германия1
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Словения0
Македония0
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Польша0
Латвия0
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Кипр0
Бельгия2
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Венгрия2
Хорватия1
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Израиль4
Австрия2
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Сан-Марино0
Шотландия2
Футбол. Чемпионат Европы
17:00
Уэльс1
Словакия0
Футбол. Чемпионат Европы
17:00
Казахстан0
Россия4
Футбол. Первый дивизион
15:00
Химки3
Зенит-20
Футбол. Первый дивизион
14:30
Спартак-21
Нижний Новгород2
Футбол. Первый дивизион
14:00
Чертаново0
Тамбов1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Сочи2
СКА-Хабаровск0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник0
Армавир0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Факел1
Балтика1
Футбол. Первый дивизион
13:00
Ротор2
Сибирь0
Футбол. Сборные
13:00
Тайвань0
Соломоновы Острова1
Футбол. Первый дивизион
11:00
Томь1
Мордовия0
Все события
Фоторепортажи
13Сборная России проиграла бельгийцам
12Алина Кабаева: где она сейчас?
22:09 (мск), источник: Prosports.kz

Красножан: Казахстан перегорел

Бывший главный тренер сборной Казахстана Юрий Красножан прокомментировал разгромное поражение нашей национальной команды от россиян (0:4) в матче отбора на Евро-2020, сообщает Prosports.kz.

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

«Я не знаю, с чем связаны изменения в стартовом составе у Казахстана по сравнению с первой игрой. Эти изменения добром не послужили. Так защитники в своей штрафной не играют, когда Черышев беспрепятственно забивал один, потом второй гол, когда Дзюба забивал…

Возможно, Казахстан перегорел. А у Шотландии была неверная подготовка к Казахстану — все-таки было непонятно, откуда собирать информацию по Казахстану и новому тренерскому штабу. Плюс у шотландцев не играли три ключевых игрока. Но это не умаляет достоинств сборной Казахстана, она сыграла на своих сильных качествах и заслуженно выиграла (3:0). А на игру с Россией эмоций уже не хватило: на данном этапе сборной Казахстана они очень нужны", — сказал Красножан.

Казахстан
0:4
Первый тайм: 0:2
Россия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I24.03.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Astana Arena, 29582 зрителя
Главные тренеры
Михал БилекСтанислав Черчесов
Голы
Денис Черышев(Алексей Ионов, Магомед Оздоев)19′
Денис Черышев(Артем Дзюба)45+2′
Артем Дзюба(Денис Черышев, Ильзат Ахметов)52′
Абзал Бейсебеков62′
Составы команд
12Дмитрий Непогодов
1Маринату Гильерме
16Гафуржан Суюмбаев
49′
2Мариу Фернандес
2Сергей Малый
13Федор Кудряшов
6Елдос Ахметов
64′
5Андрей Семенов
21Абзал Бейсебеков
14Георгий Джикия
17Александр Меркель
6Денис Черышев
70′
19Бактиер Зайнутдинов
90+3′
8Юрий Газинский
5Исламбек Куат
59′
7Магомед Оздоев
23Юрий Логвиненко
30′
21Алексей Ионов
61′
11Ян Вороговский
20Владислав Игнатьев
8Юрий Перцух
85′
19Ильзат Ахметов
72′
10Георгий Жуков
15Алексей Миранчук
14Роман Муртазаев
59′
22Артем Дзюба
82′
15Бауыржан Турысбек
10Федор Чалов
Статистика
4Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты8
7Удары (всего)16
2Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
2Угловые9
12Фолы11
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяСлавко Винчич(Словения)
Боковой судьяАндраж Ковачич(Словения)
Боковой судьяТомаж Кланчник(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Казахстан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Евро-2016
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Евро-2020. Отборочные
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Холодный душ после жаркой бани
Россия врубила режим «силовики». Репортаж из Нур-Султана
Самая красивая биатлонистка взяла Кубок мира
Протест сборной России на действия Йохауг в масс-старте отклонен
Дело Шипулина живет. Логинов провалил гонку, но это не важно
Большунов отыграл у Клебо минуту! Но норвежец был хитрее
Сборная Нидерландов играет с Германией (трансляция)
Черчесов: Сказал Дзюбе, что пока он не забьет — не заменим
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь