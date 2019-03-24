Красножан: Казахстан перегорел

«Я не знаю, с чем связаны изменения в стартовом составе у Казахстана по сравнению с первой игрой. Эти изменения добром не послужили. Так защитники в своей штрафной не играют, когда Черышев беспрепятственно забивал один, потом второй гол, когда Дзюба забивал…

Возможно, Казахстан перегорел. А у Шотландии была неверная подготовка к Казахстану — все-таки было непонятно, откуда собирать информацию по Казахстану и новому тренерскому штабу. Плюс у шотландцев не играли три ключевых игрока. Но это не умаляет достоинств сборной Казахстана, она сыграла на своих сильных качествах и заслуженно выиграла (3:0). А на игру с Россией эмоций уже не хватило: на данном этапе сборной Казахстана они очень нужны", — сказал Красножан.