Красножан: Казахстан перегорел
Бывший главный тренер сборной Казахстана Юрий Красножан прокомментировал разгромное поражение нашей национальной команды от россиян (0:4) в матче отбора на Евро-2020, сообщает Prosports.kz.
Бывший главный тренер сборной Казахстана Юрий Красножан прокомментировал разгромное поражение нашей национальной команды от россиян (0:4) в матче отбора на Евро-2020, сообщает Prosports.kz.
«Я не знаю, с чем связаны изменения в стартовом составе у Казахстана по сравнению с первой игрой. Эти изменения добром не послужили. Так защитники в своей штрафной не играют, когда Черышев беспрепятственно забивал один, потом второй гол, когда Дзюба забивал…
Возможно, Казахстан перегорел. А у Шотландии была неверная подготовка к Казахстану —
|Михал Билек
|Станислав Черчесов
|Денис Черышев(Алексей Ионов, Магомед Оздоев)
|19′
|Денис Черышев(Артем Дзюба)
|45+2′
|Артем Дзюба(Денис Черышев, Ильзат Ахметов)
|52′
|Абзал Бейсебеков
|62′
|12
|Дмитрий Непогодов
|1
|Маринату Гильерме
|16
|Гафуржан Суюмбаев
49′
|2
|Мариу Фернандес
|2
|Сергей Малый
|13
|Федор Кудряшов
|6
|Елдос Ахметов
64′
|5
|Андрей Семенов
|21
|Абзал Бейсебеков
|14
|Георгий Джикия
|17
|Александр Меркель
|6
|Денис Черышев
70′
|19
|Бактиер Зайнутдинов
90+3′
|8
|Юрий Газинский
|5
|Исламбек Куат
59′
|7
|Магомед Оздоев
|23
|Юрий Логвиненко
30′
|21
|Алексей Ионов
61′
|11
|Ян Вороговский
|20
|Владислав Игнатьев
|8
|Юрий Перцух
85′
|19
|Ильзат Ахметов
72′
|10
|Георгий Жуков
|15
|Алексей Миранчук
|14
|Роман Муртазаев
59′
|22
|Артем Дзюба
82′
|15
|Бауыржан Турысбек
|10
|Федор Чалов
|4
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|8
|7
|Удары (всего)
|16
|2
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|9
|12
|Фолы
|11
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Славко Винчич(Словения)
|Боковой судья
|Андраж Ковачич(Словения)
|Боковой судья
|Томаж Кланчник(Словения)