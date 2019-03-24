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22:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Нидерланды — Германия: Промес сыграет в атаке хозяев

Стали известны стартовые составы сборных Нидерландов и Германии на матч 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

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Встреча состоится сегодня, 24 марта.

Нидерланды: Силлессен, Дюмфрис, де Лигт, ван Дейк, Блинд, де Рон, Вейналдум, Ф. де Йонг, Бабел, Промес, Депай
Запасные: Зут, Аке, Бергёйс, Бергвейн, Бизот, Л. де Йонг, Хатебур, Росарио, Стротман, ван Анхольт, ван де Бек, Вильена
Германия: Нойер, Шульц, Рюдигер, Гинтер, Зюле, Керер, Киммих, Горецка, Кроос, Зане, Гнабри
Запасные: Трапп, Та, Эггештайн, Гюндоган, Хальстенберг, Хаверц, Ройс, Штарк, тер Штеген, Вернер.

Матч Нидерланды — Германия пройдёт на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. Начало встречи в 22:45 мск.

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