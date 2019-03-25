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15:05 (мск), источник: Prosports.kz

Черышев: В Казахстане всем придется помучиться

Автор дубля в ворота нашей сборной поделился впечатлениями от матча отборочного турнира Евро-2020 в группе I между национальными командами Казахстана и России (0:4), сообщает Prosports.kz.

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— Казахстан побаивались, не оправдал соперник ожиданий?

— Казахстан тоже играл, у них хорошая команда. Думаю, тут всем будет тяжело. Хорошо, что выиграли, — сказал Денис Черышев.

Казахстан
0:4
Первый тайм: 0:2
Россия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I24.03.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Astana Arena, 29582 зрителя
Главные тренеры
Михал БилекСтанислав Черчесов
Голы
Денис Черышев(Алексей Ионов, Магомед Оздоев)19′
Денис Черышев(Артем Дзюба)45+2′
Артем Дзюба(Денис Черышев, Ильзат Ахметов)52′
Абзал Бейсебеков62′
Составы команд
12Дмитрий Непогодов
1Маринату Гильерме
16Гафуржан Суюмбаев
49′
2Мариу Фернандес
2Сергей Малый
13Федор Кудряшов
6Елдос Ахметов
64′
5Андрей Семенов
21Абзал Бейсебеков
14Георгий Джикия
17Александр Меркель
6Денис Черышев
70′
19Бактиер Зайнутдинов
90+3′
8Юрий Газинский
5Исламбек Куат
59′
7Магомед Оздоев
23Юрий Логвиненко
30′
21Алексей Ионов
61′
11Ян Вороговский
20Владислав Игнатьев
8Юрий Перцух
85′
19Ильзат Ахметов
72′
10Георгий Жуков
15Алексей Миранчук
14Роман Муртазаев
59′
22Артем Дзюба
82′
15Бауыржан Турысбек
10Федор Чалов
Статистика
4Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты8
7Удары (всего)16
2Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
2Угловые9
12Фолы11
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяСлавко Винчич(Словения)
Боковой судьяАндраж Ковачич(Словения)
Боковой судьяТомаж Кланчник(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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